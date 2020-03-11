MAGNUM: «Пошел на хер, вирус! Мы, люди 60 лет, готовы играть 3 месяца кряду, и вам советуем не бояться»

Почти каждый день приходится читать об отменах и переносах фестивалей да туров — после Азии и Европы, такие новости пошли и по США. Но что, если отступать некуда? Ибо позади — выслуга лет и старательно организованные гастроли? Вот что Майку Портному отвечают британские старички MAGNUM, бесстрашно стартующие в середине месяца большую европейскую трассу.

magnumband2020«Наше заявление относительно распространения Covid-19 и его влияния на запланированный тур группы.

Мы совершенно точно ничего НЕ ОТМЕНИМ.

Мы репетируем три недели подряд. И все прекрасно себя чувствуем, здоровы и бодры, ждем с нетерпением возможности отыграть новый материал (альбом The Serpent Rings вышел в январе — прим.авт.), впервые представить его вживую — и пусть придут все; столько народа, сколь только возможно.

По контракту мы обязаны отыграть все концерты — и именно это собираемся сделать.

А еще мы призываем всякого фаната, всякое человеческое существо не попадать в ловушку страха и дезинформации, что мешают жить на полную катушку. Если мы, люди 60 лет, прыгаем от радости, стремясь скорее залезть в туровый автобус и играть гастроли три месяца кряду, то и вам советуем не бояться. Надеемся, что вы придете на шоу! Упакуйте площадки по самые помидоры и покажите, из чего сделаны фанаты MAGNUM!

Пошел на хер, вирус.

Увидимся в туре».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Barmaley 11.03.2020 в 09:31

    Поддерживаю. Я в четверг беру старых пердунов из Торнадо и везу их в тур по Беларуси. Все равно им помирать скоро.

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  2. Батхед 11.03.2020 в 10:35

    Barmaley написал(а):
    Поддерживаю. Я в четверг беру старых пердунов из Торнадо и везу их в тур по Беларуси. Все равно им помирать скоро.
    вы ж заспиротованы выше плешки. чо вам боятся то?

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  3. Diamond 11.03.2020 в 11:35

    Рад за настрой Magnum! Но все эти победные реляции с легкостью могут быть парированы баном на массовые мероприятия. Надеюсь, что тотального запрета все-таки удастся избежать и к лету все вернется на привычные рельсы в плане концертов, фестивалей, футбола и прочих ништяков…

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