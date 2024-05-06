Не пытайтесь повторить дома: мужик поднимает 102 кг и одновременно играет бас-соло METALLICAБлог
Нет ничего такого, чего б люди не сделали в тик-токе или инстаграме за сотню тысяч лайков. Но некоторые все-таки умеют удивить. Так, метал-ресурсы подхватили видео парня из Алабамы по имени Alexander Mercieca, басиста-вокалиста группы с глупым названием BUCK’D UP, а также кроссфит-тренера, который с удовольствием рассказывает и показывает в своих видосах, как легко взять веса по 300 кг, как играть музыку… а иногда — как делать и то, и другое одновременно.
В общем, он, поднимая спиной штангу весом 102 кг, сыграл бас-соло из «(Anesthesia) – Pulling Teeth» METALLICA, и… кажется, ничего более тяжелого — в прямом и переносном смысле — в это понедельничное утро вы не найдете. Клифф бы оценил. Ну а дома повторять, наверно, не стоит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 75
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Не пытайтесь повторить дома: мужик поднимает 102 кг и одновременно играет бас-соло METALLICA
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Комментарии
Олексій:
Mark написал(а):
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404
Ну наконец-то, хоть кто-то всех раздуплил….…
cl4n cvlt:
Шапка-самосранка:
Спустя несколько дней внимательно переслушала снова. Вот теперь — точно категорически «нет». В гитарной части есть интересные моменты, психодельчик ещё норм вроде, �…
Mark:
Не вторжение, а освобождение, не в Украину, а на государство 404…
Назар Василич:
Я, конечно, извиняюсь, но это слушать невозможно. Лесли человек интересный, во многом талантливый, но, блин, вокалом заниматься надо, это не вокал, а пьяный ор. Отчаст�…
Юрий:
Ну очень однообразно , одна композиция от другой практически не отличима , чуть сменяют темп , а вокалист вообще продолжает петь одну и ту же песнь ))…
ratfred:
«И еще одна условно-беларуская новинка.» Ну, Настя, это прямо как серпом по яйцам. А где же безусловно-беларуское? Мяркую што Ўладзіслаў не пагадзіўся б з такой фармул…
Марина:
D написал(а):
Прежнюю значимость перечисленные исполнители давно потеряли, поэтому можно и «экспериментировать» с составом. Скоро наверное детский хор пригл�…
Шапка-самосранка:
Эмммм…. не, совсем не проканало. А уссыкаться кипятком только из-за того, что «этожлеслинашефффсио» торопиться пока не буду ))) Может, чего-то не понимаю, мне услышало�…
Nobrain-Nopain:
«Хочу поблагодарить Россию за то, что победила немцев во второй мировой. Без вашей победы у нас бы не было американского доминирования над всеми странами мира, ЛГБТ…
Тварь:
ну, как там жудас искариотх поживает? воскресать не зомбирается? …
Andreas:
Юрий:
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