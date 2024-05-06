Не пытайтесь повторить дома: мужик поднимает 102 кг и одновременно играет бас-соло METALLICA

Нет ничего такого, чего б люди не сделали в тик-токе или инстаграме за сотню тысяч лайков. Но некоторые все-таки умеют удивить. Так, метал-ресурсы подхватили видео парня из Алабамы по имени Alexander Mercieca, басиста-вокалиста группы с глупым названием BUCK’D UP, а также кроссфит-тренера, который с удовольствием рассказывает и показывает в своих видосах, как легко взять веса по 300 кг, как играть музыку… а иногда — как делать и то, и другое одновременно.

В общем, он, поднимая спиной штангу весом 102 кг, сыграл бас-соло из «(Anesthesia) – Pulling Teeth» METALLICA, и… кажется, ничего более тяжелого — в прямом и переносном смысле — в это понедельничное утро вы не найдете. Клифф бы оценил. Ну а дома повторять, наверно, не стоит.

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