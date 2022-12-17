Молодая американская группа IRIST отыграла евротур в минус $20000

Новый вид краудфандинговых кампаний: если из-за отмен во время пандемии музыканты собирали деньги, чтобы возместить ущерб от не проведенных концертов, то сейчас просят помочь, чтобы справиться с убытками от уже проведенных!

Итак, молодая (и наивная) пост-хардкор группа IRIST из Атланты выпустила в 2020-м успешный дебютник и решила, помимо небольших американских концертов, сгонять в евротур. Чего в ближайшие после релиза два года осуществить, естественно, не удалось.

Мечту ребята воплотили в 2022-м, когда выпал шанс проехаться по Европе в суппорте PALLBEARER с ELDER, — и, как утверждают сами музыканты, отзывы они получили прекрасные. А также существенно расширили фанбазу. С некоторым, однако, нюансом: изначально не планируя заработать на туре, а кое-где и потратиться, IRIST получили минус в разы больше, чем ожидали: около $20000 (это не считая заранее запланированных трат типа билетов на самолеты из США и назад), которые они сейчас с миру по нитке пытаются собрать на GoFundMe.

«Сильно упали продажи билетов и мерча, — поясняют IRIST, — и при том подскочили цены на доступные варианты жилья. Транспортные расходы и стоимость бензина выросли как никогда ранее.

Причем ценник продолжал увеличиваться, стоило нам туда приехать, а продажи мерча составили примерно треть того, на что мы рассчитывали. Конечно, мы предполагали, что можем потерять на гастролях сколько-то денег, но не столько же! Мы думали, в минус будет пара тысяч — ну и то, что потратили на перелеты. По факту один только бензин в сутки обходился на €30 — €50 дороже, чем мы планировали.

Мы долго думали и дискутировали по поводу краудфандинга — просто из-за того, как к этому относятся и люди, и гастролирующие музыканты. Типа, попали так попали, сасайте. Все группы более-менее привычны к этой мысли. Тем не менее, что помимо возможной денежной помощи, будет полезно стартовать дискуссию — в СМИ, в социальных сетях, чтобы люди узнали о существующей проблеме».

Ссылка на сбор денег тут, а музыка, кому интересно, ниже.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://iristband.bandcamp.com/album/order-of-the-mind" >Order Of The Mind by Irist</a>

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