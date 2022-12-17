Молодая американская группа IRIST отыграла евротур в минус $20000

Молодая американская группа IRIST отыграла евротур в минус $20000Блог
Новый вид краудфандинговых кампаний: если из-за отмен во время пандемии музыканты собирали деньги, чтобы возместить ущерб от не проведенных концертов, то сейчас просят помочь, чтобы справиться с убытками от уже проведенных!
Итак, молодая (и наивная) пост-хардкор группа IRIST из Атланты выпустила в 2020-м успешный дебютник и решила, помимо небольших американских концертов, сгонять в евротур. Чего в ближайшие после релиза два года осуществить, естественно, не удалось.
Мечту ребята воплотили в 2022-м, когда выпал шанс проехаться по Европе в суппорте PALLBEARER с ELDER, — и, как утверждают сами музыканты, отзывы они получили прекрасные. А также существенно расширили фанбазу. С некоторым, однако, нюансом: изначально не планируя заработать на туре, а кое-где и потратиться, IRIST получили минус в разы больше, чем ожидали: около $20000 (это не считая заранее запланированных трат типа билетов на самолеты из США и назад), которые они сейчас с миру по нитке пытаются собрать на GoFundMe.
«Сильно упали продажи билетов и мерча, — поясняют IRIST, — и при том подскочили цены на доступные варианты жилья. Транспортные расходы и стоимость бензина выросли как никогда ранее.
Причем ценник продолжал увеличиваться, стоило нам туда приехать, а продажи мерча составили примерно треть того, на что мы рассчитывали. Конечно, мы предполагали, что можем потерять на гастролях сколько-то денег, но не столько же! Мы думали, в минус будет пара тысяч — ну и то, что потратили на перелеты. По факту один только бензин в сутки обходился на €30 — €50 дороже, чем мы планировали.
Мы долго думали и дискутировали по поводу краудфандинга — просто из-за того, как к этому относятся и люди, и гастролирующие музыканты. Типа, попали так попали, сасайте. Все группы более-менее привычны к этой мысли. Тем не менее, что помимо возможной денежной помощи, будет полезно стартовать дискуссию — в СМИ, в социальных сетях, чтобы люди узнали о существующей проблеме».
Ссылка на сбор денег тут, а музыка, кому интересно, ниже.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 159
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Молодая американская группа IRIST отыграла евротур в минус $20000
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Уважайте и считайтесь с чужим мнением,и никто вам не напишет «Вася ты мудак».
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cpt BARBOSSA:
Странно что никто ничего не написал.Тут одни блэкеры собрались? Трек-БОМБА !!! Пусть и совершенно себе привычно,в их фирменном ключе…но БОМБА !!!Странно что она никуд…
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Так что ты сказал — как в лужу пернул
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ПриЩел кОпитан и всем рОзъяснил за кирка, металлику, скотта и кеды……
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to Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER)
А не дешевле было бы купить кеды (например) как у него? Гитарка то поди на стенке висит,а в кедах мона выйти погулять…тут тебе и прямая выгод…
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