BETRAYING THE MARTYRS не выдержали: «У нас просто больше нет сил двигаться дальше»

Как писал Паланик, «если люди думают, что ты скоро умрешь, они начинают внимательно слушать тебя». Так, даже если раньше вы никогда не знали и не слушали французскую дэзкор-металкор группу BETRAYING THE MARTYRS, сегодня в эфире ее последняя песня. И в январе будет последний, тысячный по общему счету концерт.

«После успешной карьеры длиной в в 15 лет и более 990 концертов по всему миру BETRAYING THE MARTYRS решили разойтись. Мы всегда были честными со слушателями, поэтому скажем начистоту.

Сложная экономическая ситуация в мире, постоянный рост затрат на гастроли (во время и особенно после ковида) сильно ударили по нам, не только финансово, но и лично — физически и психологически. По итогу мы поняли, что не имеем более сил двигаться дальше как группа. В последние месяцы мы с трудом изыскивали возможности принимать совместные решения и приходить к компромиссам.

Так что, превозмогая эмоции, с крайне тяжелым сердцем представляем нашу последнюю вещь, создававшуюся с огромным трудом и тщанием: прекрасное семиминутное видео «The Veil», прощальный подарок вам на радость.

Спасибо каждому из вас за прекрасные годы, проведенные вместе, — мы будем хранить воспоминания о них до конца своих дней».

В комментариях к клипу — слезы, печаль и трагедии, ну а если вам вдруг захочется большего, BETRAYING THE MARTYRS за свою историю успели выпустить четыре альбома.

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