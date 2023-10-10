betraying the martyrs split
10.10.2023

BETRAYING THE MARTYRS не выдержали: «У нас просто больше нет сил двигаться дальше»

Блог

Как писал Паланик, «если люди думают, что ты скоро умрешь, они начинают внимательно слушать тебя». Так, даже если раньше вы никогда не знали и не слушали французскую дэзкор-металкор группу BETRAYING THE MARTYRS, сегодня в эфире ее последняя песня. И в январе будет последний, тысячный по общему счету концерт.

«После успешной карьеры длиной в в 15 лет и более 990 концертов по всему миру BETRAYING THE MARTYRS решили разойтись. Мы всегда были честными со слушателями, поэтому скажем начистоту.

Сложная экономическая ситуация в мире, постоянный рост затрат на гастроли (во время и особенно после ковида) сильно ударили по нам, не только финансово, но и лично — физически и психологически. По итогу мы поняли, что не имеем более сил двигаться дальше как группа. В последние месяцы мы с трудом изыскивали возможности принимать совместные решения и приходить к компромиссам.

Так что, превозмогая эмоции, с крайне тяжелым сердцем представляем нашу последнюю вещь, создававшуюся с огромным трудом и тщанием: прекрасное семиминутное видео «The Veil», прощальный подарок вам на радость.

Спасибо каждому из вас за прекрасные годы, проведенные вместе, — мы будем хранить воспоминания о них до конца своих дней».

В комментариях к клипу — слезы, печаль и трагедии, ну а если вам вдруг захочется большего, BETRAYING THE MARTYRS за свою историю успели выпустить четыре альбома.

Количество просмотров: 311

Читайте также:

1 comment

  • Дружище Христос написал(а):

    Давайте поймем, простим и отпустим ребят, тем более, что хер знает, кто они вообще такие.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *