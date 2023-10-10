BETRAYING THE MARTYRS не выдержали: «У нас просто больше нет сил двигаться дальше»Блог
Как писал Паланик, «если люди думают, что ты скоро умрешь, они начинают внимательно слушать тебя». Так, даже если раньше вы никогда не знали и не слушали французскую дэзкор-металкор группу BETRAYING THE MARTYRS, сегодня в эфире ее последняя песня. И в январе будет последний, тысячный по общему счету концерт.
«После успешной карьеры длиной в в 15 лет и более 990 концертов по всему миру BETRAYING THE MARTYRS решили разойтись. Мы всегда были честными со слушателями, поэтому скажем начистоту.
Сложная экономическая ситуация в мире, постоянный рост затрат на гастроли (во время и особенно после ковида) сильно ударили по нам, не только финансово, но и лично — физически и психологически. По итогу мы поняли, что не имеем более сил двигаться дальше как группа. В последние месяцы мы с трудом изыскивали возможности принимать совместные решения и приходить к компромиссам.
Так что, превозмогая эмоции, с крайне тяжелым сердцем представляем нашу последнюю вещь, создававшуюся с огромным трудом и тщанием: прекрасное семиминутное видео «The Veil», прощальный подарок вам на радость.
Спасибо каждому из вас за прекрасные годы, проведенные вместе, — мы будем хранить воспоминания о них до конца своих дней».
В комментариях к клипу — слезы, печаль и трагедии, ну а если вам вдруг захочется большего, BETRAYING THE MARTYRS за свою историю успели выпустить четыре альбома.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 311
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BETRAYING THE MARTYRS не выдержали: «У нас просто больше нет сил двигаться дальше»
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Комментарии
Дружище Христос:
goremyka написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, со�…
hiCliff:
Дружище Христос написал(а):
Может, The Doors только если
Зачем? Ты мне был как брат. …
hiCliff:
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый �…
aur_s:
ну, как для настолько стариков, ещё трохи могут.
хотя пенсия уже ногами стучится к ним.…
Вадим:
Тут многие коментируют и высказывают своё ,,тупое,, мнение не понимая ,что такое жить рок-н-роллом!!!)))убогие дебилы
Ребята заработали право иногда выступать и радов…
Юрий:
Юрий:
goremyka:
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый �…
goremyka:
Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый �…
Андрей:
Другой Александр написал(а):
Анатолий написал:
Прожевите до их лет,посмотрим как у вас получится петь и танцевать<
Ага, «сперва добейся».
Всё верно!…
Андрей:
Дружище Христос:
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говном: примитивный рок-н-ролльчик, совершенно унылый и однообразный, бесячий вокал и ту…
Дружище Христос:
Давайте поймем, простим и отпустим ребят, тем более, что хер знает, кто они вообще такие.…
Давайте поймем, простим и отпустим ребят, тем более, что хер знает, кто они вообще такие.