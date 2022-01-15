covid death
15.01.2022

Ковид — третья основная причина смертей метал-музыкантов за последние два года

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Как я это периодически делаю, прошерстив данные метал-архивов и сопоставив список известных причин смертей метал-музыкантов, — вашему вниманию свежий подсчет за необычный период истории, когда пришла пандемия и все перевернула с ног на уши.

Период 2020 — начало 2022 (предыдущий отчет, с 2015 по 2019, смотрите тут) показал привычно высокую смертность от рака и сердечно-сосудистых, а на третье место довольно неожиданно для меня вышел ковид и его осложнения — тогда как все прочие болячки, инфекции, отказы органов и пр. скопом стали в чарте четвертыми.

Наименьший риск — погибнуть а авиакатастрофе (один человек разбился в частном самолете) или быть убитым, особенно если не жить в Латинской Америке. Понятно, статистика не полна и довольно условна, однако… на кое-какие мысли таки наводит.

causes of death

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1 comment

  • Бармалей написал(а):

    Когда я умер,не было никого,кто бы это опроверг

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