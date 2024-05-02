LINKIN PARK собираются вернуться с девушкой на вокале?

В июле будет шесть лет как Chester Bennington добровольно ушел из жизни — и дискография LINKIN PARK зависла на не самом удачном альбоме One More Light. «С тех пор вокруг нас курсируют всякие слухи, — отмечает Mike Shinoda, — люди постоянно спрашивают, что будет с группой дальше. Что я могу сказать? Появится какой-то анонс — я вам скажу».

Там временем к 2024-му летнему фестивальному сезону слухи не только не прекратились, но и усилились: как сообщили Billboard источники изнутри большой шоубиз-индустрии, букинговое агентство WME начало принимать предложения по организации выступлений LINKIN PARK, включая Mike Shinoda, Brad Delson и Dave Farrell. А также нового фронтмена — или, как говорят уже иные слухи, фронтвумэн.

Лидер ORGY Jay Gordon невольно слил информацию: «Я слушал, что LP теперь работают с девушкой; решили, наверное, попробовать пойти в таком направлении. Я не знаю, о ком идет речь. Но должно быть интересно».

Кого бы вам было интересно видеть за микрофоном LINKIN PARK?

Например... Татьяну из JINJER

Maria Brink из IN THIS MOMENT

Alissa White-Gluz из ARCH ENEMY

Tarja Turunen

Аллу Пугачеву

Какого-нибудь поца в маске Честера

Никого, ибо Честер незаменим

Никого, ибо все это не нужно вообще результаты

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