LINKIN PARK собираются вернуться с девушкой на вокале?Блог
В июле будет шесть лет как Chester Bennington добровольно ушел из жизни — и дискография LINKIN PARK зависла на не самом удачном альбоме One More Light. «С тех пор вокруг нас курсируют всякие слухи, — отмечает Mike Shinoda, — люди постоянно спрашивают, что будет с группой дальше. Что я могу сказать? Появится какой-то анонс — я вам скажу».
Там временем к 2024-му летнему фестивальному сезону слухи не только не прекратились, но и усилились: как сообщили Billboard источники изнутри большой шоубиз-индустрии, букинговое агентство WME начало принимать предложения по организации выступлений LINKIN PARK, включая Mike Shinoda, Brad Delson и Dave Farrell. А также нового фронтмена — или, как говорят уже иные слухи, фронтвумэн.
Лидер ORGY Jay Gordon невольно слил информацию: «Я слушал, что LP теперь работают с девушкой; решили, наверное, попробовать пойти в таком направлении. Я не знаю, о ком идет речь. Но должно быть интересно».
Кого бы вам было интересно видеть за микрофоном LINKIN PARK?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 122
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LINKIN PARK собираются вернуться с девушкой на вокале?
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Комментарии
Tadevusz:
40PT написал(а):
Уплыў BS сапраўды ёсць, але мне гэта не замінае. Беларускіх Bathory многа хто чуў, цяпер свая чорная субота з’явілася
А хто ёсць «беларускімі BATHORY»…
Дед Аким:
Да, качественный психоделик рок, такой современный Black Sabbath, удивительно что в наше время так умеют и это хорошо!!!…
Алексей:
сначала «птичкины люди», теперь вот это…. новое движение намечается, не уж то ЛГБТ и фемки отходят на задний план?…
40PT:
Уплыў BS сапраўды ёсць, але мне гэта не замінае. Беларускіх Bathory многа хто чуў, цяпер свая чорная субота з’явілася…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Ещё немного класса высшего
Mark Knopfler, Eric Clapton, Sting & Phil Collins — Money for Nothing Live
Большой черный Папочка разрывает врем…
Чорны:
Другой Александр:
В последнее время мне стал часто попадаться один сильно раздражающий и бесящий трек: Kordhell — Murder in My Mind. Его нередко ставят фоном к разным коротким видосам в инете. И ш…
Дед Аким:
Ещё немного класса высшего
Mark Knopfler, Eric Clapton, Sting & Phil Collins — Money for Nothing Live
Большой черный Папочка разрывает время и пространство, мог, люби�…
Дед Аким:
Брайан Мэй очень хорош, но на мой взгляд он не величайший гитарист мира, но у него есть очень сильное качество — Гитара поет, у Эрика Клэптона и Джефф Бека такое есть,…
Дед Аким:
Какой шикарный жирный, качественный звук, какая сильнейшая энергетика и мощность, огромная харизма Фредди и гитара Брайана Мэя, либо я ничего в музыке не понимаю, л…
Dave»the rudy»:
Загуглил, впечатляет. Думаю порезы, явно -побочка его своеобразной техники, отсюда и хладнокровие.…
Олексій:
mrchanik91:
Sovic написал(а):
Sophie Lloyd,
Так Брбс Диккинсон упомянут. Там же Tanya O’Callaghan играет на басу…
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