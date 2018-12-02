«Я не пьяный, я в трансе!» PRAGNAVIT, VIETAH, ZAKLON, MASSENHINRICHTUNG, KRUMKAČ в «Брюгге»

Хотелось того или нет, но еще один год промотан. Минские концерты на отчетный 2018-й закончились точкой черной: в «Брюгге» прошел «Крывiйскi гiг» и, несмотря на воскресенье, зал был полон. Много знакомых, в том числе из тех, кто на сейшны выбирается раз в пятилетку; пьяный Сет, штурмующий охрану клуба; небольшой десант из Гомеля и Могилева — в общем, вышло вполне компанейски (и круто, на самом деле, что у нас временами так любят родное!), разве что бар с наплывом пивных алкоголиков традиционно не справился. Более пяти часов музыки. И одно программное выпадение из реальности..

Имя его вам известно. PRAGNAVIT. Во второй раз «Брюгге» попал во власть шепотов и перестуков. По костям, по бубнам и деревяшкам, в окружении черепов, рогов и желудевых бус-оберегов. Звуки, витиевато переплетенные из волынок, полутонов и тумана; шкуры и маски; звериные переклики и пронзительное девичье пение; звуки, от которых кожа ощетинивается мурашками, будто во власти рассветного озноба кроваво-морозным утром, опечатанным волчьими лапами.

«Я не пьяный, я в трансе!» — заорал к финалу кто-то под сценой — и, конечно, передал общее состояние. PRAGNAVIT — ваша дорожка Вовне. Путь внутрь. Час на мистический опыт. Ритуальный этнический эмбиент и шоу, которое не повторяется дважды.

Так что… ловите их выступления, если сможете. PRAGNAVIT — уникальное явление, редкое, как истинность, и мне по-настоящему жаль, что анонсированное летнее шоу на берегу Днепра в Орше с участием в том числе и этой шаманской бригады не состоялось. Возможно, оно было б лучшее за лето.

MASSENHINRICHTUNG, шумный, изобильный по звуку, с толпой на сцене, после трансовых «прагнавитовских» опытов заходил трудно. Более того: чем больше я слышу на концертах материал альбома Апошняя Птушка Надзеі, тем сильнее ощущение, что в какой-то момент хороший, эффектный, убойный концертно коллектив свернул не туда. Панкушная задорность, мелодические ходы на грани попсовости, вездесущая настырная скрипка, плохой чистый мужской бэк-вокал… одним словом, сто раз сменивший состав MASSENHINRICHTUNG, увлекшись жанровыми экспериментами, просел в монолитности восприятия, и если бы не неизменно колоритный и бесподобный Дмитрий Лавров, то удовольствие от выступления группы было бы ниже среднего. Откровенно говоря, прежняя, цельно-блэкушная версия мне нравилась больше.

Кстати, сегодня у MASSENHINRICHTUNG предполагалась презентация новой песни, с чистым мужским вокалом Андрея Апановича, однако тот что-то себе внезапно сломал и прийти не смог. Так что пожелаем скорейшего выздоровления и… видно, оценим в следующий раз! Говорят, свежий материал у группы не за горами. Любопытно, куда она отправится дальше.

Вторая команда вечера, оставившая неоднозначные ощущения, — гомельский KRUMKAČ. С одной стороны, группа недавно выпустила солидный дебютник Honar i Kroŭ, исполненный емкого, красивого, атмосферного мелодик-блэка. С другой, позвав на гостевой вокал Олега, «вороны» позволили его массивной фигуре и молодецким ужимкам перетянуть на себя все внимание публики. Соскучившись по концертам, позитивный Олег активно подбадривал аудиторию, спортивно подтанцовывал, хрипло пел по бумажке, создавал массовку на сцене — тогда как сами KRUMKAČ выполняли роль инструментальных статистов. (Для дебюта, впрочем, вариант и не худший — нервы все-таки, неуверенность, полный клуб народа и т.д.) Хотя, если честно, женский вокал не понравился тоже: звонкий пионерский голос в рефренах создавал впечатление школьного ВИА на утреннике. В общем… по музыке вопросов ноль, красота. Вокалы в сегодняшней версии — нет.

VIETAH, начинавшим первыми, не повезло с саундчеком и, как следствие, звуком: на первой песне отчаянно фонило, и лишь со второй-третьей темы, под пристальным взглядом Антарктиса-Великана, увешанного шипами-колючками (в том числе на причинном месте), зависшего над сценой и, скримом, выплеснувшего на собравшихся толику болотного черного яда, народ начал проникаться и замирать. В преддверии выпуска нового материала (клип, к слову, вы видели вчера), в группе появилась бэк-вокалистка, но, в силу того, что подпевки были нечасты и, по сути, необязательны, роль выполняла скорее декоративную.

VIETAH часто обвиняют в упрямом копировании BURZUM; но если аналогия очевидна, то это «бурзум», взращенный белорусской гибельной осенью; хмурой беспредельной упаднической тоской; вязкой ненастной топью географического центра Европы. Местный природный колорит, чутко прочувствованный полуголым лесным человеком, развесившим черно-белые флаги, пропитал каждую строку VIETAH, — и сделал его особенным. Стильное, объемное выступление, мощное начало хорошего минифеста.

Восхитительным был и финал — хотя, увы, треть зала до финала не дотянула. ZAKLON, стартовавшие в этом году концертную карьеру, выдали сет потрясающей объемности и эмоциональности. Ярость, простота и проникновенная трагичность, песни о смерти и смертности. Черно-белый грим, босиком, концертный наряд из лохмотьев — сиротливые дементоры, рвущие душу мелодичным блэком и сгущенной безнадегой. Замечательная подача. Замечательный, выразительный скрим Темнарода, достаточно читаемй, чтобы проникнуться строками его мрачной поэзии. И… замечательный, я считаю, конец концертного года. Будем ждать следующего.

Фоторепортаж смотрим здесь!