Интервью. Олег «Radan Luty» Губич, экс-КАМАЕДЗIЦА: «Мир будет цветным только лишь при сохранении чистоты крови»

В это воскресенье в «Брюгге» состоится любопытное мероприятие: «Крывiйскi гiг» с участием PRAGNAVIT, VIETAH, ZAKLON, MASSENHINRICHTUNG и KRUMKAČ — молодой гомельской блэк-метал команды, которая на сцену выйдет впервые. Причем не без внушительной поддержки: приглашенным вокалистом команды выступит Олег Губич, он же Radan Luty, главный по straight edge движению в беландеграунде. В общем, я решила воспользоваться поводом и немного поговорить: в конце концов, в 2017-м внезапно оборвалась история КАМАЕДЗIЦЫ, и с тех пор… а, собственно, что?..

Буквально на следующей неделе мы увидим тебя на сцене с молодой группой KRUMKAČ. Почему они, чем эта команда особенная?

Ты знаешь, я даже не был знаком лично с автором этого проекта. Наша переписка в соцсети — и вскоре увиделись на первой репетиции. Я даже толком не знал «изнутри» эту группу. Особо не раздумывая, согласился стать приглашенным вокалистом. На какое время – посмотрим; в любом случае, концепция группы во многом схожа с моим ощущением сердца Родного Края.

Глава КАМАЕДЗIЦА, надо думать, для тебя закрыта?.. Почему, собственно, ты решил прикрыть этот проект? Он исчерпал себя?



Видимо, настало пора. По прошествии времени – я рад, что причины, повлиявшие на это (в некотором плане сумбурное решение), все же имели место быть. Многому учишься. Жизнь…

Какие моменты в истории/дискографии КАМАЕДЗIЦЫ вызывают у тебя наибольшую гордость? Что бы назвал пиковым моментом творчества группы?



Теперь уже можно словно со стороны взглянуть. Да, по прошествии лет, когда группа уже стала историей прошедшего, можно смаковать отрывки в памяти и чувствах. Мне любо вспоминать альбом Дзецi Лесу (2004), Пяруне (2008). Но пиком творчества я бы назвал крайний, а точнее, уже последний альбом Знают Небеса (2017) и два сингла того же года: «Заметался пожар голубой…» на стихи С. Есенина и «Беларуская песьня» на стихи В.Короткевича.

Ну и раз уж зашел разговор… давай вспомним, как в 2008 году, после выхода Пяруне команда поменяла и состав и, фактически, жанровую ориентацию. С чего начался этот внутренний конфликт – для тебя лично?

На тот момент, видимо, настал переломный период. Не конфликт. Но осознание того, что, во-первых, язычество – это не игра в прошлое, не археологическо-реставрационное «театральное» представление, а Мировоззрение вне времени, которому нужно соответствовать самому. К примеру, изначально аполитичное движение Straight Edge помогло мне избавиться от вредных привычек. Пусть это субкультура, но она позитивна, и помогла очень многим стать на путь Развития. А это очень схоже с Язычеством. Поэтому требование к себе заставило пересмотреть позицию группы, а соответственно, изменения произошли и с составом.

На последних дисках КАМАЕДЗIЦЫ стало много лирики, текстов о любви и нежности, что несколько странно сочетается как с твоим грозным обликом, так и с пламенными лозунгами, бескомпромиссностью, которую источает паблик команды. Как так вышло, что языческая и национальная тематика уступила место романтике, мечтательности и Есенину?



Знаешь, если рассмотреть творчество на протяжении лет, то первые альбомы – это «музыка ради стиля» pagan metal. Средняя часть творчества – «музыка ради пропаганды»: политики, религии, субкультуры. А в завершении творчества — именно Творчество, «музыка ради души», для души, для сердца. Это не значит, что какой-то период ошибочен. Это Путь. И совершенно естественно движение по этому Пути. На протяжении лет мы экспериментировали так же и со стилями музыки, используя кроме непосредственно death black folk еще и элементы ambient, rap, chillout, techno, dance.

Я сейчас не хочу никого обижать, но твой образ, персонаж на белметал-сцене окутан некой одиозностью. Мол, «этот пафосный агрессивный качок», «с ним лучше не связываться» и т.д. Какой ты в реальности? И кому лучше не связываться?.. ))

Бог мне судья)) На самом деле под «агрессивным качком» сидит душевный человек)) Наверное)

Кстати, часто ли приходится драться? Можешь ли воспомнить, с кем и почему дрался в последний раз?



Как ни странно, практически вообще не приходится) Все это так, мелочи.

Не стремновато ли в нашей стране ассоциироваться с национал-социалистическим движением?..

Белая раса умерла духовно еще раньше, чем выродилась биологически. 99% of white race is shit. Она изуродована либеральными тенденциями толерантности и левацким идиотизмом, иллюзией благополучия и сытой безопасности, или, с другой стороны, безмерной глупостью овощей-обывал. Национал-социализм в духе крайне малочисленной элитарной молодежи Европы и Руси – последний оплот наследия традиции и культурологической преемственности Белого Человека. «Свет каляровы, але не руды» — одна из наших песен. Мир цветной, а не коричневый – это лозунг леваков. Только вот маленький момент… Мир будет цветным только лишь при сохранении чистоты крови. А это уже расовое самосознание и Правая Идеология. Мы за уникальность, неповторимость, разнообразие всех народов и рас, живущих на планете! Основной лозунг КАМАЕДЗIЦЫ, который светил нам, и в каждом слове которого скрыт глобальный смысл, следующий: ЗА УНИКАЛЬНОСТЬ НАРОДОВ, ЧИСТОТУ РАС, ДОБРОТУ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ГАРМОНИЧНОСТЬ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ПРИРОДУ, ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ, МИР.

Расскажи, пожалуйста, о своих главных жизненных правилах. Если они есть.

Быть честным по отношению к себе. Совесть – это главный катализатор.

Что для тебя значит Крывія?

Метафизическое сердце моих горизонтов…

Но тут же нужно оговориться… Дело в том, что понятие Крывии зачастую и изначально использовали шовинисты. Мне всегда был чужд шовинизм. Тот же БЧБ, «Пагоня» всегда была прерогативой или ультра-мега-шовинистов, или ущербных старперов из «апазыцыы», или анархистов-леваков. Мы же сделали эти символы здравым Наследием. Не «выше», не «ниже» других, а наравне! Также мне чужд панславизм или разделение скандинавской и славянской мифологии. Мы привнесли Единство. Взрастили понимание Одного Корня со многими ветвями. Ввели понятие Европа-Русь – как понимание глобального Мистического Начала.

Вообще, очень многое можно рассмотреть с разных сторон. Двояко. Я всегда люблю здравый реализм — подход, где пересекаются наука и философия, духовность и подсознание, критика и мышление.

То же христианство. С одной стороны, это чуждая авраамическая секта пустыни, уничтожившая в свое время до 80% населения Европы и Руси, уничтожившая исконные культуру и традиции, величайшие Знания, Наследие Предков-Богов. С другой стороны, христианство – это для кого-то и духовный путь. Я, к примеру, с каким-нибудь монахом-отшельником аскетом, у которого крестик не на золотой цепи, а на веревочке затертой (условно), найду больше общего, чем с каким-нибудь «родноверо-долбославом».

К примеру, Вторую Мировую войну можно рассмотреть так же двояко. С одной стороны, это ужас и ад, поломанные судьбы и сироты, смерть и горечь. С другой стороны, это попытка очистить всю Русь от красной чумы – мрази, которая десятками миллионов уничтожала лучших, это попытка возродить расовое самосознание, сохранить Дух, Величие, Эстетику расы. Если кто-то еще верит в мифы и ложь про «план ост», «холокост» и прочую фальсификацию – мне жаль ограниченность такого человека.

Ведь в том-то и острота, что яркое клеймо фашиста/нациста ассоциируется через призму «плохого» и «злого». Хотя ничего, кроме гуманности и демократичности, не несет по своей сути. Советую читать побольше научной литературы и ссылаться на нобелевских лауреатов… к примеру. По-моему, на то и дан Интернет. Там можно либо деградировать и разлагаться, либо получать доступ к всеобилию информации, ситом интуиции просеивая и находя, а после по крупицам собирая собственное суждение на вопросы истории и цивилизации. Банально, но для некоторых непосильно. Кому-то легче хавать готовое дерьмо, мыслить готовыми шаблонами и ставить штампы.

Что же касается тем эзотерического гитлеризма – это так же ближе к науке и философии, нежели к простому «периоду истории». Но даже и это можно рассмотреть иначе. Ведь на этой планете мы в форме жизни Человека. Человека Планеты. Тут народы, политика, религии, революции, воины. Но посмотрев со стороны, понимаешь, что это просто микроточка во Вселенной. Не более того… К примеру, я ощущаю себя верующим. Но для меня понимание божественности лежит вне религий. Бога разорвали на имена и конфессии, истоптали в грязи денег и влияния. Мое понимание Бога – это некий Абсолют. Океан. В нем все измерения и миры. А каждая душа – это капля. Настоящая Родина человека – в лоне души, в Изначальном. Вне времени и пространства – Вечности…

В последнее время национальная эстетика, символика, белорусский язык культивируются и пропагандируются едва ли не на государственном уровне. Как считаешь, когда национальная культура продвигается активно, но бестолково и попсово – это лучше, чем ничего?



Количество не есть качество. Во-вторых, «мова» или «вышиванка», или подобное, это лишь внешние факторы, не есть суть. К примеру, в той же Франции сохранили французскую «мову», только вот разговаривают на ней уже не французы.

Твои любимые группы современной белметал-сцены.



МОЛАТ/APRAXIA, ZNICH. Ну а дальше уже круговорот… Всех и не упомнишь.

Ожидать ли от тебя в будущем сольных музыкальных проектов, есть ли уже материал в работе?

Думаю да. Пока есть некоторые задумки и уже наработки.

…Все, что не спросили, но хочешь сказать!



Друзья, я попытался в интервью пройтись по основным вехам. Но помните. Человек вне политики или субкультуры. Мы всегда пытались создать из каждого – Личность, а не стадо однотипно думающих овец. Это критично и важно. Пусть мы все разные, но в каждом из нас горит Огонь, который освещает Путь каждому свой. Громадная благодарность каждому, кто причастен к истории группы! Спасибо Hitkiller за интерес и поддержку! Кому интересно следить за актуальными новостями мой instagram: @aleg.kamaedzitca