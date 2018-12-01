Дебютный клип VIETAH «Колер Восені»

Этот клип снимался очень долго: с анонсами, трейлерами, спойлерами, — и вот наконец, в преддверии выступления VIETAH на фесте «Крывiйскi гiг» группа показала видео на «Колер Восені» из будущего альбома, назвав трек «нетипичным» для звучания релиза. Смотрим, проникаемся, следим за лесным походом Волата!

, рубрика(и): Быстрые новости

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