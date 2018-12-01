Этот клип снимался очень долго: с анонсами, трейлерами, спойлерами, — и вот наконец, в преддверии выступления VIETAH на фесте «Крывiйскi гiг» группа показала видео на «Колер Восені» из будущего альбома, назвав трек «нетипичным» для звучания релиза. Смотрим, проникаемся, следим за лесным походом Волата!
Дебютный клип VIETAH «Колер Восені»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 26
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- Клип недели. Новая тема MYRKUR «Juniper»
- Полезно, как третья рука: смотрим суицидальный клип ANTIMATTER «The Third Arm»
- Клип недели. Черно-белый BEHEMOTH в «Bartzabel»
- Видео недели: RIVERS OF NIHIL «Where Owls Know My Name»
- Полет над гнездом Ансельмо. Новое видео PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS на тему психбольнички
- Человеческие многоручки: новый клип OBSCURA «Diluvium»
- Ковровая бомбардировка: новое видео SCARS ON BROADWAY «Lives»
- Три обязательных клипа белорусской рок/метал сцены этой весны
- Выпьем за любовь! Новое видео AT THE GATES «To Drink From The Night Itself»
- Премьера! Клип DIMMU BORGIR «Interdimensional Summit»
Актуальное
ближайшие концерты
- PRAGNAVIT, VIETAH, ZAKLON, MASSENHINRICHTUNG, KRUMKAČ - Воскресенье, 02 Декабрь 2018
- STIGMATA - Воскресенье, 02 Декабрь 2018
- Вячеслав Бутусов - Воскресенье, 02 Декабрь 2018
Обновления
-
Алколегенды. Ian Gillan вспоминает, как попал в BLACK SABBATH: «Мы страшно напились и лежали под столом»
-
Интервью. Олег «Radan Luty» Губич, экс-КАМАЕДЗIЦА: «Мир будет цветным только лишь при сохранении чистоты крови»
-
Новинка от ROTTING CHRIST «Fire, God And Fear»
-
Объявление от группы WITCHROT, которое заставит вас рыдать
-
Эффектная метал-тетка: Slymenstra Hymen из GWAR отмечает 51-й день рождения
-
«Убив свою семью, читал текст METALLICA «Battery». Очередной медийный поклеп на метал
-
Парочку выгнали с концерта MACHINE HEAD за секс под сценой
-
«Это будет самый наш мрачный и тяжелый альбом». Слушаем новинку EVERGREY «A Silent Arc»
-
Часть вторая: просветление. GOD IS AN ASTRONAUT в Минске
-
Часть первая: тлен. REKA, NEBULAE COME SWEET, CHALLENGER DEEP в Минске
-
Темные воды, или Как дважды упороться в одну ноябрьскую неделю
-
«Дохлая Кристина» из ANCIENT aka Hayam DK: «Коран наполнен научными фактами»
-
История одной обложки. «Nevermind» NIRVANA и роды под водой
-
Новая тема VENOM «Bring Out Your Dead». «Мы работали два года, чтобы поднять планку и выдать демонический микс старого и нового»
-
Scott Ian из ANTHRAX вспоминает Лемми: «Сигарета спасла часть его тела от ампутации»
В этот день родились1944 - Eric Bloom (BLUE OYSTER CULT)
1944 - John Densmore (THE DOORS)
1967 - Eric Clayton (SAVIOUR MACHINE)
1977 - Brad Delson (LINKIN PARK)
1980 - Daniel O'Sullivan (ULVER)
20 релизов ноября
Cancer Shadow Gripped
Virgin Black Requiem - Pianissimo
Wardruna Skald
Virgin Steele Seven Devils Moonshine
Master Vindictive Miscreant
Sigh Heir To Despair
The Monolith Deathcult V2 - Vergelding
Suidakra Cimbric Yarns
Sadist Spellbound
Opera IX The Gospel
Einherjer Norrøne Spor
Antimatter Black Market Enlightenment
Evoken Hypnagogia
Architects Holy Hell
Sick Of It All Wake The Sleeping Dragon!
Chrome Division One Last Ride
In The Woods... Cease The Day
Psycroptic As The Kingdom Drowns
Nanowar Of Steel Stairway To Valhalla
Cripple Bastards La Fine Cresce Da Dentro
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Готические имена
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии