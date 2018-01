Зимняя «сказка» в рабочую субботу. PIAREVARACIEN, PRAGNAVIT, ALFAR, OSTERWEG, DIABOLIZM в «Брюгге»

Странно или нет, но на разножанровый фестиваль Martial Winter, состоявшийся в день республиканской отработки за пропитое 2 января, в «Брюгге» пришло довольно много людей. Возможно, сработал элемент эксклюзивности: овеянные легендами и почти мистическим ореолом группы PRAGNAVIT и OSTERWEG играют концерты редко. Плюс недорогие билеты. Плюс — подтянулся народ из областей. Ну и, конечно, невозможно было не заметить характерную лысо-качковую группу поддержки PIAREVARACIEN в мерче KAMAEDZITCA, М8Л8ТХ и иже, превратившую танцпол в подобие одичавшего тренажерного зала: друзья, коллеги, единомышленники, суппорт, спортпит, все дела.

Слыша PIAREVARACIEN впервые после феста «Восені ратаўнікі» 2016 года, уверенно отмечаю: группа стала на порядок слаженней и сильнее. Непонятной вокалистки на этот раз не было. Только суровые мужички, сочетающие экстремальные вокалы с эмоциональными чистыми, пластично балансирующие между пафосностью и трогательным драматизмом. Играли очень мощно. С надрывом и яростью — так что танцпол месился и безумствовал даже под балладу о Сталинграде: сценический накал страстей просто не позволял внимать в статике. Музыкально же… PIAREVARACIEN, скажем так, на любителя. Команда разнопланова, разножанрова (с мелодичным блэком в основе и многообразными надстройками — от фолковых нот до мелодичного дэза), далека от проторенных дорог — из той серии, что либо полюбишь, либо отправишься мимо. Хотя если сочувствуешь «правым» делам, то, скорей всего, таки останешься в фэнах.

..Открывал фестиваль молодой коллектив DIABOLIZM — судя по знакомым лицам на сцене, появившийся в формате дружеского блэк-метал сайд-проекта. Успела на две их последние темы — и это, в общем, было неплохо. Качевый нажористо-классический блэк, без соплей и изысков, ладно исполненный, бойкий. Любопытно будет оценить в расширенном варианте.

ALFAR, как и в прошлом году (к слову, с тех пор, в 2017-м у группы появился новый сингл We Struck With Our Swords), особого впечатления не произвел. Да, группа чертовски эффектна на сцене: они красиво смотрятся, синхронно машут густыми блестящими гривами, в их сетах обилен свет и ощущение праздника, как на застолье попавших в Вальхаллу эйнхерий. Под их бодрящий мелодик-викинг-дэз с римтичными рефренами, рифмующими боевые мечи, бесстрашных ворриоров и скандинавских божеств («The final war is just begun / It’s the Twilight of Gods»), здорово рвать танцполы. Но. Интересности, индивидуальности материала у ALFAR не больше, чем у рядовой трибьют-группы: копия, снятая с копии, снятой с копии. Пускай даже качественная, с лоском и яркая.

OSTERWEG. Один из тех особых моментов, когда внешний минимализм (два человека в балахонах на сцене; статичность; скупой по средствам, но богатый по содержанию неофолк) заставляет искать смыслы внутри. Визионерская, обманчиво доступная по восприятию группа: волынки, средневековая «Пляска Смерти», живое воплощение недавно вышедшего альбома II. По сравнению с теми же СТАРЫ ОЛЬСА OSTERWEG меланхоличней, темнее и строже: это музыка рефлексии, поздних морозных вечеров, холодного солнца в призрачной дымке. Даже стоя в толпе в душном и начинающем напиваться «Брюгге», под OSTERWEG ты как будто один. Стоишь. Молчишь. Замираешь.

Инструментальный материал коллектива (хотя как коллектива… по сути, это проект Александра, стоявшего за APRAXIA и позднее добавившего фолк к множеству иных своих увлечений; плюс Вячеслав Зима, известный по VAPOR HIEMIS, также играющий в INTERIOR WRATH и ряде сольных проджектов) в финале сета разбавил Михаил «Voist» из PRAGNAVIT. Не очень удачно. В этот раз он был трезв — не то что после минского дебюта KRUK на «дьявольских голосах», когда Voist вылез, шатаясь, с вдохновенной, но очень пьяной рекламой своей команды, — однако явно путался в тексте.

Впрочем, в процессе выступления самих PRAGNAVIT простить, забыть, пропустить мимо все, что мешало, было даже не то что легко. Органично — как только живописная шаманская братия, в немыслимых одеяниях (главный Шаман, кстати, был полугол), масках, черепах и таинственности, возобновляла, гипнотизируя, свои обрядово-сакральные действа. Я не буду описывать это шоу: слова не нужны. Да и есть ли смысл в передаче околонаркотических трипов? Такое надобно испытать — редко, но неизгладимо PRAGNAVIT все-таки выступают вживую.

Вот только формат их, скорее, — Kilkim Žaibu во всей своей природно-лесной аутентике: таинства PRAGNAVIT принадлежат земле. Ветру. И где-нибудь в звездной ночи такое выступление станет, возможно, одним из сильнейших переживаний за вашу историю. «Брюгге», в духоте, разгоряченный, взбудораженный и оголтелый после PIAREVARACIEN, долго адаптировался, привыкал к шепчуще-ускользающей ритуально-эмбиентной змеиной вкрадчивости, перезвонам внутри останков, плавности жестов и неторопливой мистичности звуков. Место PRAGNAVIT, ощущалось, не совсем здесь. Но тогда где?..

И как бы там ни было, со временем все-таки накрывало. Пробирало. Пускай бы и в «Брюгге». Истинное вдохновение — его ведь не спрячешь…

P.S. Большой фоторепортаж смотрите на сайте завтра!