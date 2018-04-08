Черные куличи. INFERNO, KALMANKANTAJA, TARDIGRADA, WACHT, ZAKLON в Минске

Пока непрогрессивная часть человечества красила яйца, часть прогрессивная провела яркий и солнечный субботний день в полутемном, душном, исполосованном лентами дыма и сумрака «Брюгге», принимавшем второе издание блэк-метал феста Distant Shadows. Несмотря на немалую цену за вход и подземный статус приезжих команд, людей собралось, в общем, нормально, — и пять с половиной часов за прослушиванием самого черного из экстремальных искусств прошли с чувством массового взаимопонимания и удовольствия. Ну или почти.

Любопытный момент: под начинавшую первой, едва ли не в формате «утренника» (суббота? половина пятого? хмммм) группу ZAKLON народа под сценой сгрудилось едва ли не больше, чем обреталось на приезжих гостях. Что, конечно, неудивительно: многим хотелось увидеть, сумеет ли Алексей «Temnarod» оживить свой сольный проект, пять полноформатных альбомов которого, словно размытым зеркалом, впечатали в белорусскую вечность слякотную мерзлую осень, вещая в наушниках, мол, «Нам няма чаго баяцца / Успамінаў хіба што / Нам няма за што змагацца / Усё памерла ўсё сыйшло». И, убедившись, что все получилось, уходили домой: ZAKLON звучал объемно и густо, а также, несмотря на мелкие технические косяки, уверенно и серьезно, убеждая в том, что вовсе не обязательно далее прятаться за онли-студийным статусом.

Да, возможно, в записи ZAKLON интимней и ближе, как личная безысходность. Однако вживую безыскусная, по сути, музыка проекта впечатляет не хуже, помрачая светлейший из дней весенних, оборачивая его мелодичным тленом и, с невеселым хохотом вокалиста, навлекая на «Брюгге» Viatry Karačunavaj nočy. Концертный дебют удался, эффектно и с отличным звуком — настолько, что выступавшие следующими швейцарцы WACHT, со своей сырой, дурно прожаренной, деструктивной и истошно молотящей «козлятиной», зашли уже не всем и не сразу.

Проект этот, в общем-то, сильно на любителя сырого и агрессивного до оголтелости блэка. Яростное молотилово; сорвавшийся с цепи вокалер; золотые маски на всех, кроме фронтмена, участниках группы, напомнившие европейских уличных ряженых «аниматоров», позирующих на фото за мелкий прайс. Не знаю, как кому (а ведь на танцполе некоторые под WACHT тряслись почище, чем на сессии экзорцизма), но мне было не интересно. Равно как и от музыки второй за вечер швейцарской команды, TARDIGRADA, работающей в ключе депрессивном и — учитывая надрывные вопли вокалиста — слегка истерическом.

Симпатичный фронтмен коллектива, известный как Kryptos, подвывал и верещал так, как будто из уютного Цюриха завтра он готовится переехать в агрогородок под Смиловичами — крутить хвосты смиловичским поросям до конца своих смурных дней. В какой-то момент даже хотелось выйти на сцену и его пожалеть. Исступленно голосящий вокалист группы, по сути, и запомнился больше всего; остальное — монотонная атмосферная меланхолия, идейно выверенные барабаны, изматывающие тремоло… ну, да, нормально. Неплохо. Но — предсказуемо. Избито. Не ново. И в часовом сете несколько скучно.

Кстати, в отличие от ряда концертов последних месяцев, организаторы, воспользовавшись субботой, решили не только начать свой мрачный фест днем пораньше, но и дать каждой группе достаточно времени выразить всю свою чернушную сущность: вне зависимости от порядка выступления, коллективы играли не менее сорока минут каждый, честно укладываясь в расписание и не тратя сто миллионов минут на настройку. Все вовремя, продуманно, своевременно и четко. Большой всем за это респект — за слаженность и профессионализм!

И все же… в какой-то момент время как будто ускорило ход — так что хотелось схватиться за стрелки часов и, роняя кровавые капли с израненных рук, не отпускать этот вечер, не отпускать со сцены финнов KALMANKANTAJA, выдавших не только бесконечно прочувствованный, проникновенный, гипнотично-пронзительный сет, но и, уверена, ставших для десятков посетителей мероприятия открытием фантастическим.

Эта группа — как шутят, штампующая студийные релизы, EP, сплиты и что угодно еще, едва ль не после каждой совместной пьянки, — концертную карьеру начала не очень давно. Но… лучше поздно (Temnarod, прими к сведению!). Ибо на сцене это почти нереально. Когда в течение часа по позвоночнику озноб — понимаете? Когда застываешь, под чарами, посреди ли штормящей метели, в туманном ли призрачном мареве, окуклившийся и беспомощный в паутине мелодий, погибающий, но восхищенный изяществом кары. Безупречное чувство мелодического и прекрасного, вероятно, течет у финнов по жилам, — будь то попсовый пауэр или печальный мелодик-блэк, атмосферный и многомерный, как у KALMANKANTAJA, раскинувшийся над сценой «Брюгге» многослойным гало.

Брутальные окровленные лысины одинаковых визуально гитариста и басиста группы (да-да, не один нажравшийся посетитель клуба подумал, что все, карамба, двоится в глазах!), мешковато-шаманский наряд вокалиста, черно-белые фоновые пейзажи — и эта музыка, коварно проникающая в каждую из миллионов человеческих клеток, парализующая и вдохновенная, тяжкая и невесомая, — ох, что бы ни было до, во время сета KALMANKANTAJA перестало быть важным. И, как ни круты выступавшие последними чехи INFERNO (а они круты, все так), перебить впечатление от финнов оказалось почти невозможно.

От магии происходящего на сцене тех, кто стоял поближе, отвлекала, пожалуй, лишь пьяная парочка — то ли перепутавшая блэкушный фест со стрип-шоу (иначе чего бы девушка так упрямо лезла на боковой шест-подпорку сцены?), то ли затянувшая прелюдию к спариванию на пару часов, — но, так или иначе, страстно извивавшаяся в течение двух последних сетов справа от арены муздействий. Хотя, к разочарованию сопереживавших, до главного дело так и не дошло. Победило бухлишко.

INFERNO же, олдовая чешская замогильная банда, воздействовала на все органы чувств одновременно. Пульсирующий по венам гулкими ударами звук; фантомный синий свет, разукрашенный горящими канделябрами; пластичная в своей жуткой театральности группа — при масках, балахонах, с опадающим и воскрешаемым драматично вокалистом; клубящийся густо дым; запах ладана и смолы, как будто кипящей за сценой в раскаленном котле. Эстетически — безупречно; INFERNO затягивали, погружали в себя, в свою страшную загробную сказку, бурлящую вязкими пузырями риффов и тягучей мелодикой. Очень мощно. Инфернально-грязно и живописно. Третья отличная группа этого вечера, разверзшего международные блэк-метал подвалы в Партизанском районе города Минска.

Спасибо же всем, кто его инициировал; всем, кто играл; всем, кто пришел. Кто напился во славу всего несвятого. Аминь. Фоторепортаж смотрим тут.