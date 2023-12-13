Zaklon
13.12.2023

Немного беларуского блэка: встречаем новые релизы ZAKLON

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Нельзя так просто взять и закончить год без мрачных промерзлых болотно-лесных атмосферных блэк-метал запилов с далекой родины. Temnarod во второй половине 2023-го выпустил сразу два релиза своего ZAKLON: альбом U niabyt и миник Marna — и насколько предсказуем звук, настроение, подача, промозглая отчаянная сырость, потусторонним холодком сквозящая из этой черно-белой музыки, настолько же предсказуемо хорошо и уверенно минский коллектив делает свое дело. Снова. Всегда.

Вылі вятрыма
Зіралі вачыма
Зорнае ночы
На шаты шыбеніц дрэў
Птушкай крычалі
Лісьцем шапталі
Дрыгвой уздыхалі
І ўрэшце ўжо апявалі толькі Сьмерць…

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2 комментария

  • Angelgrinder написал(а):

    Афігенна, як і заўсёды! Вось па чым сумую ў Беларусі, дык гэта па жывых выступах Zaklon. Гэта заўсёды было надзвычай моцна й запамінальна!

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  • Irhel написал(а):

    U niabyt — определенно хорош!

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