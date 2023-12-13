Немного беларуского блэка: встречаем новые релизы ZAKLON

Нельзя так просто взять и закончить год без мрачных промерзлых болотно-лесных атмосферных блэк-метал запилов с далекой родины. Temnarod во второй половине 2023-го выпустил сразу два релиза своего ZAKLON: альбом U niabyt и миник Marna — и насколько предсказуем звук, настроение, подача, промозглая отчаянная сырость, потусторонним холодком сквозящая из этой черно-белой музыки, настолько же предсказуемо хорошо и уверенно минский коллектив делает свое дело. Снова. Всегда.

Вылі вятрыма

Зіралі вачыма

Зорнае ночы

На шаты шыбеніц дрэў

Птушкай крычалі

Лісьцем шапталі

Дрыгвой уздыхалі

І ўрэшце ўжо апявалі толькі Сьмерць…

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://zaklon.bandcamp.com/album/u-niabyt" >U Niabyt by ZAKLON</a>

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://zaklon.bandcamp.com/album/marna-ep" >Marna (EP) by Zaklon</a>

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