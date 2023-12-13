Немного беларуского блэка: встречаем новые релизы ZAKLON

Немного беларуского блэка: встречаем новые релизы ZAKLONБлог
Нельзя так просто взять и закончить год без мрачных промерзлых болотно-лесных атмосферных блэк-метал запилов с далекой родины. Temnarod во второй половине 2023-го выпустил сразу два релиза своего ZAKLON: альбом U niabyt и миник Marna — и насколько предсказуем звук, настроение, подача, промозглая отчаянная сырость, потусторонним холодком сквозящая из этой черно-белой музыки, настолько же предсказуемо хорошо и уверенно минский коллектив делает свое дело. Снова. Всегда.
Вылі вятрыма
Зіралі вачыма
Зорнае ночы
На шаты шыбеніц дрэў
Птушкай крычалі
Лісьцем шапталі
Дрыгвой уздыхалі
І ўрэшце ўжо апявалі толькі Сьмерць…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
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Комментарии
Irhel:
Angelgrinder:
Афігенна, як і заўсёды! Вось па чым сумую ў Беларусі, дык гэта па жывых выступах Zaklon. Гэта заўсёды было надзвычай моцна й запамінальна!…
Юрий:
TrashHellSodomy:
Единствення тролль-рок/металл группа (пока) оставшаяся в живых на просторе СССР.
Остальных схавал денежно — политический молох. Для меня они наравне со старой Метло…
goremyka:
Алексей:
ну, хорошее такое мясо, качественное и вкусное)))
Почему-то разогнал себе такую тему, что это могли бы быть Битлы, если бы собрались в 21-м веке — Ринго месит бластбиты, …
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Эх ДАВНО ЭТО БЫЛО. Всего лишь на следующий год после выхода The Scarred People. Уже больше десяти лет назад. А кажется что вчера. Посмотрел фотки вспомнил как это было (я сам б…
TrashHellSodomy:
Новости из мира рок музыки в Арии снова поменялся вокалист !!
заместо нынешнего «малинина» новый — приветствуем!!!(только сверхмодные в курсе) и скупаем все билеты на …
Metaller555:
Алексей написал(а):
Чтобы воссоединиться оригинальным составом, нужно развалить нынешний
Вот! Думаю, это и будет через 2-3 года. А вообще, превратить классич�…
Илюха ноготочки:
Сможет ли нейросеть ставить по вене?
В этом вопросе она всегда будет уступать Осборну……
Дед Аким:
Я как — бы перерос уровень Говнаря.
Но ребята реально хороши, вокал Миши. Голос великолепный, гитары Дубинина и Холстинина. Симфонический оркестр.
Мощь, энергетика,…
Дед Аким:
Я перерос уровня Говнаря, но вот этот концерт шикарный, группа IMPERIAL AGE может курить сигарету и вздыхать, потому что у них такой популярности не было, и наверное никог…
hiCliff:
Merzbow написал(а):
хотел бы задать вопрос спецам. Кто был движущей силой в Сепе до 96?
Макс и Киссер? Игорь и Паоло были вторичны?(прям как Пантера с Филом и Даймбег�…
Афігенна, як і заўсёды! Вось па чым сумую ў Беларусі, дык гэта па жывых выступах Zaklon. Гэта заўсёды было надзвычай моцна й запамінальна!
U niabyt — определенно хорош!