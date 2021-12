Репортаж: концерт SWALLOW THE SUN, ABIGAIL WILLIAMS, WILDERUN в Атланте

SWALLOW THE SUN я впервые увидела на Brutal Assault — чертовски выдалось проникновенное выступление, и по возвращению домой актуальный на тот период альбом Emerald Forest And The Blackbird был заслушан до стадии наизусть. Сами же финны закрепились в моем личном думовом топе с PARADISE LOST (что, конечно, ван лов навсегда) и DRACONIAN (вот бы еще этих ребят живьем заценить). Далее случилось мрачное шоу группы на Doom Over Kiev — тогда Juha Raivio был чернее ночи, в неизбывной скорби по Aleah… и не то чтоб избавился от оной с тех пор, просто научился переплавлять свою тоску в музыку, от довольно страшного проекта HALLATAR до трагических эпитафий и, собственно, SWALLOW THE SUN, которые и раньше-то не были позитивными, однако начиная с When A Shadow Is Forced Into The Light научились острей кромсать по живому.

Двойной альбом Moonflowers (один из дисков — инструментальные версии, записанные в церкви) появился в стриме за пару дней до концерта в Атланте, однако решила заранее целиком не слушать, а погрузиться в него уже вживую, не попортив свежести ощущений.

Ну, подумаешь, ехать до Атланты пять часов. Разве ж жалко ради душевных ребят?..

Мероприятие состоялось в клубе «Masquerade», хитро спрятанном среди многоэтажных паркингов в центре города и разделенном на две условные части: «Heaven» (где играла попса) и «Hell» (понятно, наши). «Нашей» публики собралось человек, наверное, триста. Для большого города — без аншлага.

Открывала вечер группа WILDERUN из Массачусетса, существующая уже лет десять, подписанная на Century Media, но кажется, до сих пор не определившаяся, что именно она пытается изобразить. Прогрессив? Мелодэз-фолк? Звучат мужики так, будто половина коллектива фанатеет по OPETH, а половина — по финскому мелодик-металу; каждый музыкант прекрасно играет; вокалист прекрасно и разнообразно вокалирует, как чистым, так и экстрим-стилями, однако вместе все это, хоть убей, не ложится на слух.

Возможно, стоит дать им шанс в записи — благо, у коллектива уже четыре альбома, — однако на концерте как-то не проняло.

Зато дивно выступили ABIGAIL WILLIAMS — одна из любопытнейших команд современного американского блэка, который хорош (ну или кому-то плох) тем, что играют его здесь зачастую не как нормальные блэкушники мира, а с некими вывертами, будь то джаз (IMPERIAL TRIUMPHANT), хардрок-прог-рок (нынешняя UADA), готик-пост-метал (CLOAK; также, кстати, недавно попала на их концерт: совершенно восхитительный коллектив, некогда откопанный Season of Mist), так что и блэком-то назвать все это можно только условно. Более традиционны, однако хара́ктерны, узнаваемы звуком те же INQUISITION, WOLVES IN THE THRONE ROOM… Ну и вот внесу теперь в копилку ABIGAIL WILLIAMS.

Начинала эта команда в середине нулевых — причем, опять-таки, со странностей, задумав миксовать симфо-блэк и металкор в гибридном блэккоре. Однако ж в эксперименты довольно быстро наигралась — выкристаллизовавшись во много более удобоваримый мелодик/симфо, столь же экспрессивно-исступленный, сколь пронзительно-атмосферный и величественно-меланхоличный, ловко перебрасывающий из пламени в мерзлую прорубь, а затем, добивая, конопатящий лазейки наверх ритуальными перестукиваниями и вкрадчивым трагизмом виолончели.

На концерте эпические симфо-красоты ABIGAIL WILLIAMS пустили подложкой — вывалив поверху плотной завесой блэк-метал, пространно-космический мелодизм и месмерическую харизму высокого бородатого вокалиста-главного-по-всем-вопросам Ken Sorceron, который к своим сорока с небольшим переиграл в туче команд (в том числе даже, как ни странно, ABORTED), но раскрылся как Сатана только на сцене с AW.

Дивный звук, дивный свет, подача и настроение. Не то чтобы видео ниже особенно погружало в происходившее… но что уж есть. По возможности — посмотрите вживую сами.

Дальше в зале стало темнее, сцену занавесили дымовые синие тучи… Вышли SWALLOW THE SUN, на контрасте с приодевшимися ABIGAIL WILLIAMS в простецких черных майках, Juho Raiha с откровенно немытой головой; Matti Honkonen и Mikko Kotamaki в капюшонах. (Вокалист Микко всегда, кстати, носит интровертный, окукленный образ: капюшоны, шапки — он неизменно укутан, мало двигается, говорит полушепотом, раскрываясь лишь только во время пения, когда, легко переходя от прочувствованно-чистого вокала на вопли и рык, размашисто проезжается по душевным струнам собравшихся, цепляя, задевая и обрывая все, что хрупко подвешено.)

Тут и зазвучали темы Moonflowers — альбома, гораздо более интимного в записи, основные события которого разворачиваются на полутонах, в разговорах и негромких болезненных битвах с собой («Enemy, inside of me / Torn from a trail of light»; «Save me from myself / I can’t let this out of me»), — вживую, в многослойных гитарных переливах, эти песни обрели драматизм и аффективный объем, забивая сознание в ноль многотонной трагичностью тем вроде «Woven Into Sorrow».

«Moonflowers Bloom in Misery», «Enemy», «This House Has No Home», «The Void»… о да, эта, наверно, любимая с диска.

Также сыграли «Stone Wings» и «Firelights» с предыдущего; «Rooms And Shadows» из Songs from the North I, «Plague of Butterflies: Pt. II: Plague of Butterflies», «Swallow (Horror Pt. I)», «Falling World», «New Moon» из нулевых, в сокрушительном дэз-думовом угаре, с расколбасом на сцене, когда даже отстраненный и смертельно худющий Juha Raivio, заводясь, начинал очумело трясти головой. Плюс главный хит, «Cathedral Walls» с Анетт в записи. Ну как уж без него.

Что добавить еще? Да и не знаю. Это стоило пережить еще раз.

Концерт — в закладки. Альбом — к многократному прослушиванию.

