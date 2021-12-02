swallow the sun
02.12.2021

Репортаж: концерт SWALLOW THE SUN, ABIGAIL WILLIAMS, WILDERUN в Атланте

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SWALLOW THE SUN я впервые увидела на Brutal Assault — чертовски выдалось проникновенное выступление, и по возвращению домой актуальный на тот период альбом Emerald Forest And The Blackbird был заслушан до стадии наизусть. Сами же финны закрепились в моем личном думовом топе с PARADISE LOST (что, конечно, ван лов навсегда) и DRACONIAN (вот бы еще этих ребят живьем заценить). Далее случилось мрачное шоу группы на Doom Over Kiev — тогда Juha Raivio был чернее ночи, в неизбывной скорби по Aleah… и не то чтоб избавился от оной с тех пор, просто научился переплавлять свою тоску в музыку, от довольно страшного проекта HALLATAR до трагических эпитафий и, собственно, SWALLOW THE SUN, которые и раньше-то не были позитивными, однако начиная с When A Shadow Is Forced Into The Light научились острей кромсать по живому.

Двойной альбом Moonflowers (один из дисков — инструментальные версии, записанные в церкви) появился в стриме за пару дней до концерта в Атланте, однако решила заранее целиком не слушать, а погрузиться в него уже вживую, не попортив свежести ощущений.

Ну, подумаешь, ехать до Атланты пять часов. Разве ж жалко ради душевных ребят?..

Мероприятие состоялось в клубе «Masquerade», хитро спрятанном среди многоэтажных паркингов в центре города и разделенном на две условные части: «Heaven» (где играла попса) и «Hell» (понятно, наши). «Нашей» публики собралось человек, наверное, триста. Для большого города — без аншлага.

wilderun

wilderun

Открывала вечер группа WILDERUN из Массачусетса, существующая уже лет десять, подписанная на Century Media, но кажется, до сих пор не определившаяся, что именно она пытается изобразить. Прогрессив? Мелодэз-фолк? Звучат мужики так, будто половина коллектива фанатеет по OPETH, а половина — по финскому мелодик-металу; каждый музыкант прекрасно играет; вокалист прекрасно и разнообразно вокалирует, как чистым, так и экстрим-стилями, однако вместе все это, хоть убей, не ложится на слух.

Возможно, стоит дать им шанс в записи — благо, у коллектива уже четыре альбома, — однако на концерте как-то не проняло.

abigail williams

Зато дивно выступили ABIGAIL WILLIAMS — одна из любопытнейших команд современного американского блэка, который хорош (ну или кому-то плох) тем, что играют его здесь зачастую не как нормальные блэкушники мира, а с некими вывертами, будь то джаз (IMPERIAL TRIUMPHANT), хардрок-прог-рок (нынешняя UADA), готик-пост-метал (CLOAK; также, кстати, недавно попала на их концерт: совершенно восхитительный коллектив, некогда откопанный Season of Mist), так что и блэком-то назвать все это можно только условно. Более традиционны, однако хара́ктерны, узнаваемы звуком те же INQUISITION, WOLVES IN THE THRONE ROOM… Ну и вот внесу теперь в копилку ABIGAIL WILLIAMS.

Начинала эта команда в середине нулевых — причем, опять-таки, со странностей, задумав миксовать симфо-блэк и металкор в гибридном блэккоре. Однако ж в эксперименты довольно быстро наигралась — выкристаллизовавшись во много более удобоваримый мелодик/симфо, столь же экспрессивно-исступленный, сколь пронзительно-атмосферный и величественно-меланхоличный, ловко перебрасывающий из пламени в мерзлую прорубь, а затем, добивая, конопатящий лазейки наверх ритуальными перестукиваниями и вкрадчивым трагизмом виолончели.

abigail williams

abigail williams

На концерте эпические симфо-красоты ABIGAIL WILLIAMS пустили подложкой — вывалив поверху плотной завесой блэк-метал, пространно-космический мелодизм и месмерическую харизму высокого бородатого вокалиста-главного-по-всем-вопросам Ken Sorceron, который к своим сорока с небольшим переиграл в туче команд (в том числе даже, как ни странно, ABORTED), но раскрылся как Сатана только на сцене с AW.

Дивный звук, дивный свет, подача и настроение. Не то чтобы видео ниже особенно погружало в происходившее… но что уж есть. По возможности — посмотрите вживую сами.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Дальше в зале стало темнее, сцену занавесили дымовые синие тучи… Вышли SWALLOW THE SUN, на контрасте с приодевшимися ABIGAIL WILLIAMS в простецких черных майках, Juho Raiha с откровенно немытой головой; Matti Honkonen и Mikko Kotamaki в капюшонах. (Вокалист Микко всегда, кстати, носит интровертный, окукленный образ: капюшоны, шапки — он неизменно укутан, мало двигается, говорит полушепотом, раскрываясь лишь только во время пения, когда, легко переходя от прочувствованно-чистого вокала на вопли и рык, размашисто проезжается по душевным струнам собравшихся, цепляя, задевая и обрывая все, что хрупко подвешено.)

swallow the sun

swallow the sun

Тут и зазвучали темы Moonflowers — альбома, гораздо более интимного в записи, основные события которого разворачиваются на полутонах, в разговорах и негромких болезненных битвах с собой («Enemy, inside of me / Torn from a trail of light»; «Save me from myself / I can’t let this out of me»), — вживую, в многослойных гитарных переливах, эти песни обрели драматизм и аффективный объем, забивая сознание в ноль многотонной трагичностью тем вроде «Woven Into Sorrow».

«Moonflowers Bloom in Misery», «Enemy», «This House Has No Home», «The Void»… о да, эта, наверно, любимая с диска.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Также сыграли «Stone Wings» и «Firelights» с предыдущего; «Rooms And Shadows» из Songs from the North I, «Plague of Butterflies: Pt. II: Plague of Butterflies», «Swallow (Horror Pt. I)», «Falling World», «New Moon» из нулевых, в сокрушительном дэз-думовом угаре, с расколбасом на сцене, когда даже отстраненный и смертельно худющий Juha Raivio, заводясь, начинал очумело трясти головой. Плюс главный хит, «Cathedral Walls» с Анетт в записи. Ну как уж без него.

swallow the sun

swallow the sun

Что добавить еще? Да и не знаю. Это стоило пережить еще раз.

Концерт — в закладки. Альбом — к многократному прослушиванию.

А фотографии — здесь!

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1 comment

  • Зеля написал(а):

    Очень душевно написано! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif Альбом, кстати, понравился даже больше предыдущего.

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