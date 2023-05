Брутальные выходные: фестиваль Carolina Chainsaw Massacre с хэдлайнером POSSESSED, а также EXTERMINATION DISMEMBERMENT в США!

Прошлые выходные прошли под знаком мяса: сначала живущий неподалеку седовласый предводитель INCANTATION John McEntee со своей азиатской женой Yoyo показал новый выпуск двухдневного фестиваля Carolina Chainsaw Massacre (проводится второй год, и состав стал заметно мощнее), а затем, в воскресенье, в качестве исторического события для белметала, к нам приехали минчане EXTERMINATION DISMEMBERMENT и порвали зал почище DEVOURMENT и INGESTED, на разогреве коих они катаются. (И я не шучу.)

Поскольку пятница — это все-таки немножечко рабочий день и ехать до места всех событий полтора часа, на фест мы прибыли лишь в субботу, пропустив утренние шоу от группировки The Chainsaw Girls, какиие-то хоррор-квесты и конкурсы. А также пару локальных банд, посмотреть которые и так можно в любой сезон. Впрочем, девок не премину показать!

Милые дамы и в свободное от конкурсов время поддерживали в зале нужный уровень безумия, напрыгивая на угорающий на танцполе народ, показывая сиськи и попки, а также задорно колбасясь.

Хватало публики в хоррор-прикидах.

Вокруг продавался всевозможный мерч, одежда, патчи, диски, ужасные маски, шипастые напульсники — и люди переодевались прямо на местах.

На улице стояли дополнительные палатки, фуд-трак и туалеты. А также тусовали музыканты, которым не досталось гримерок.

Плюс, в отдельных палаточках, среди постеров, сидели престарелые уже участники и участники фильмов типа «Пятница 13» (второй фильм), «Зловещие мертвецы» (первый фильм), «Техасская резня бензопилой» (второй) — те мужчины и женщины, которые в кино достаточно быстро умирали и поэтому, в принципе, и сейчас не очень нужны. Как какие-нибудь одноразовые экс-басисты третьего состава группы MASSACRE.

Но! Помимо прочих, приглашенным генералом утренника выступал сам Корпсграйндер! Честно, я не поняла, в чем именно заключалась роль Фишера (в анонсах было, мол, он host, т.е. ведущий феста) — чел просто тусил в зале, попивал пивко, фоткался, обнимался со всеми желающими и вообще ощущал себя комфортно, толстенько и уютно. Много внимания, много знакомых… почему бы и нет? В общении Джордж оказался человеком непосредственным и простым. Металхед как металхед. Как все.

А вообще… Я уже как-то об этом говорила, и до сих пор не прошло. У меня до сих пор не укладывается, как все эти музыканты, люди, фотографии которых раньше видела только на постерах, а голоса — если повезет — волнительно слышала на интервью в телефонной трубке — запросто колбасятся в зале рядом, в толпе. Вот те же INCANTATION в первом ряду у сцены ловят стейдждайверов. Вот фронтмен EXHUMED (а также GRUESOME) Matt Harvey подпевает и трясет головой под POSSESSED. Вот среди маек стоит и с кем-то ржет Фишер. А вот, дэз-метал бог в инвалидной коляске, на задворках танцпола сидит Jeff Becerra и стримит происходящее вокруг в соцсети. Не привыкну вот к этому.

Дешевый алкоголь на площадке быстро взъерошил публику и завертелся первый слэм. Сложно сказать, сколько всего собралось людей: достаточно большое помещение, несколько залов, часть публики на улице… но навскидку, было человек триста-четыреста.

Когда мы прибыли, выступали блэкари DEMISER из Южной Каролины. Ну… блэк и блэк, притрэшованно-старошкольный, ничего сверхъестественного. Не считая, конечно, максимально идиотского прикида гитариста (да, он так ходит постоянно).

С пришествием на сцену CLOAK стало интереснее. Про этих неформатных ребят я уже немного рассказывала, на подходе лонгплей Black Flame Eternal, и его обязательно нужно будет послушать. В субботу случилось, наверное, наименее позерское шоу CLOAK на моей памяти (из антуража были только свечи, безо всякого дыма, адского пламени и мистики, как они любят), однако музыкально парни роскошны, безо всяких вопросов.

Народ пока, правда, реагировал вяловато, налегая на бар и алкашку.

Ну а дальше вылезли местные легенды, герои метал-сцены Северной Каролины — группа из преданий 80-х (!) и вообще первые из тех, кто на этой земле начал наруливать дэз-метал. Группа называется FALSE PROPHET, играют с 89 года, основателю басисту-гитаристу Paul Ray уже за пятьдесят, не выпустили ни одного альбома, однако страшно — и, конечно, небезосновательно — уважаемы. Неплохой олдовый дэз-трэш, на сцене ведут себя скучновато (наверное, потому что выступают максимум раз в несколько лет — навык теряется), но не мне, понаеху, судить отцов и дедов. Потому слушала с пиететом.

Публика оживилась и пошла в пляс.

Про GRUESOME, своего рода суперпроект, родившийся из трибьют-туров DEATH, я уже не однажды писала. На вокале там Matt Harvey; на басу суровая дама из феминистического дэз-проекта CASTRATOR Robin Mazen (CASTRATOR выступал в пятницу, жаль, не попала); на барабанах Gus Ríos, играющий примерно в миллионе в меру известных команд; на гитаре нынешний участник POSSESSED Daniel Gonzalez, также принимающий участие в PROSCRIPTOR MCGOVERN’S APSÛ.

Группа — идеальный филлер для любого тематического мероприятия. Известные музыканты, отличные технари, качественно и внушительно исполняют какую-то второсортную чухню. А также кавера DEATH — за которые эту чухню можно простить и забыть.

К счастью, следом в ход пошла по-настоящему тяжелая дивизия — и INCANTATION, хозяева фестиваля, выдали один из мощнейших, один из шикарнейших, мрачных и гипнотических, удушающе-брутальных сетов, на которые только способны. А способны эти ребята на многое.

В аду стало мало места — и ад попер в Каролину. Демонический саунд группы, ошеломляющий, массивный, плотный, как яйца Сатаны, подействовал на собравшихся низкочастотным допингом, и в зале стало твориться странное.

В какой-то момент стало даже непонятно, куда смотреть: на сцену или на публику — там и там творилось нечто чудовищное, и вечер окончательно перестал быть томным. Слэм и поток стейдждайверов с тех пор не унимался: кто-то прыгал со сцены «бомбочкой», кто-то, выбравшись из круговерти, блевал в мусорку, кто-то кого-то катал, как коник, на спине; сцена была измазана кровищей, а бухлишко лилось прямо под ноги. Замечательная атмосфера!

При моем достаточно скептическом отношении к хэви- и спид-металу, старые канадцы EXCITER просто вынесли мозг! Такой неукротимой энергии, задора, безбашенности, напора, драйва, с которым мужички носились по сцене, голося про «Heavy Metal Maniac», прыгая, визжа, вздымая фестивальную пыль, такой безуминки, честно, не видела и не ощущала очень давно — и не поддаться их бурной неугомонности было невозможно — как невозможно стоять, когда тебя, например, лупит ток угоревшей розетки.

Вокалист у EXCITER, к слову, также и барабанщик: деда зовут Dan Beehler, ему за шестьдесят, однако и он, подскакивая в перерывах, порывался включиться в расколбас.

Дальше на сцену вынесли коляску с Jeff Becerra. Как видно по повязке на лице, у него какие-то проблемы с глазом.

Буквально в этот вечер начался американский тур POSSESSED — в чем, честно, хочется пожелать удачи и Джеффу, и всей компании музыкантов, которая с ним выступает, — для страны, которая бесконечно плодит дэз-метал во всех проявлениях, для жанра и метал-истории в целом это большое событие. С чего все начиналось.С Seven Churches и Beyond The Gates. Музыка POSSESSED, как ни странно, за все эти годы не постарела, не устарела, — и инструменталисты выжали из нее все, выдав злой, плотный, беспощадный нажористый звук.

Но, к сожалению, Джефф в плохой форме. Во-первых, ему очевидно трудно на сцене: кресло, двигаясь, постоянно путается в проводах, тонкие руки музыканта роняют микрофон (кстати, непонятно, почему при проблемах с проводами он пользуется именно проводным), он хаотически, нездорово двигается. И, во-вторых, плохо поет — да даже не поет, а скорей сипит, выдавливает звуки, сводя на нет старания гитарных коллег.

Так что в целом увы. Второй раз я бы, наверное, на POSSESSED не пошла. Слишком жалко смотреть на старания легендарного дядьки (и очень хорошего, дружелюбного, общительного человека).

Ну а на фестиваль Carolina Chainsaw Massacre, безусловно, в следующем году схожу с удовольствием! (Полный фоторепортаж с вышеописанного смотрим тут.)

В воскресенье же шоу продолжилось в другом клубе. В Гринсборо приехал тур ORGANECTOMY, EXTERMINATION DISMEMBERMENT, DEVOURMENT, INGESTED, хэдлайнером которого выступала мощная, неплохая, но по мне не особо выдающаяся британская банда INGESTED (DEVOURMENT с их бульдозерным прессующим звуком, имхо, гораздо лучше — при том, что живой состав группа часто меняет, хуже они никак не становятся).

А еще EXTERMINATION DISMEMBERMENT, люди, которых ты знал и встречал в Минске, подняли на уши зал — и не передать удовольствия, которое получаешь, когда толпа американцев (на удивление, после двухдневного фестиваля немаленький клуб был полон) радостно орет и месится под фразу: «Мы EXTERMINATION DISMEMBERMENT из далекой Беларуси, и мы хотим настоящий мощный серкл-пит!».

Альбом ED Dehumanization Protocol уже вышел, тур продолжается (и судя по всему, успешно), так что, завершая чуть сумбурный репортаж на адреналиновой ноте, вот небольшая нарезка их шоу и прочувствованный текстовый финал. :)

