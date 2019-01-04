Итак, «светлая сторона» нынешнего творчества SWALLOW THE SUN — в противопоставление медленному погружению в черное Никуда на «Lumina Aurea». Тема называется «Upon The Water» и посвящается, как всегда, Aleah Liane Stanbridge. «Каждое слово, которое я пишу, я пишу ради нее», — говорит Juha Raivio.
Слушаем первый сингл из альбома SWALLOW THE SUN «When A Shadow Is Forced Into The Light»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Swallow The Sun
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1985 - Amalie "Myrkur" Bruun
15 релизов января
Legion Of The Damned Slaves Of The Shadow Realm
Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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