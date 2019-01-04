Слушаем первый сингл из альбома SWALLOW THE SUN «When A Shadow Is Forced Into The Light»

Итак, «светлая сторона» нынешнего творчества SWALLOW THE SUN — в противопоставление медленному погружению в черное Никуда на «Lumina Aurea». Тема называется «Upon The Water» и посвящается, как всегда, Aleah Liane Stanbridge. «Каждое слово, которое я пишу, я пишу ради нее», — говорит Juha Raivio.

, рубрика(и): Быстрые новости

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