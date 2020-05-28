Ангелы не умирают? Посмертный альбом Aleah Starbridge

Ангелы не умирают? Посмертный альбом Aleah StarbridgeБлог
Любовь и смерть, и нежность, и хрупкая смертная красота… Aleah Starbridge умерла в 2016-м году, но Juha Raivio до сих пор не может (да и сможет ли?) отпустить любимый призрак — голос которого с годами становится все прозрачнее, невинее, эфирнее, невесомее. Но не тает.
После смерти Aleah, которая, казалось, стремилась обогнать гибель, оставляя десятки песен, текстов, набросков, принимая участие в записях других групп (SWALLOW THE SUN, ANTIMATTER), вышел альбом TREES OF ETERNITY Hour Of The Nightingale; позднее, стараясь вывернуться наизнанку, вытряхнуть горе, Juha реализовал страшноватый трагичный проект HALLATAR.
И вот она, прелестная фата-моргана, поет еще раз.
Перебрав демо-ленты, оставшиеся от ушедшей подруги, Юха насобирал двойной альбом — посмертный сольник выйдет 1 июля в день рождения Алеи. Акустика, тихая, душевная музыка — от нее и о ней, еще раз о ней.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 562
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Так альбом же будет называться — Aleah
Точно, меня дезинформировали! Спасибо!
У вас опечатка, певицу звали Aleah Stanbridge
Alioth118 написал(а):
Aleah Stanbridge
Некоторые так пишут, да. Но в метал-архивах https://www.metal-archives.com/artists/Aleah_Starbridge/108448
Потом, когда она умерла, Draconian писали: «It is with tears in our eyes and a heavy heart that we say farewell to our beautiful friend Aleah Starbridge». Они друзья, наверняка точно знали, как ее зовут.
Ета хто? Почему такой дебош? Кто такой Алёха и почему все айтишники переживают?