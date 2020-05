Ангелы не умирают? Посмертный альбом Aleah Starbridge

Любовь и смерть, и нежность, и хрупкая смертная красота… Aleah Starbridge умерла в 2016-м году, но Juha Raivio до сих пор не может (да и сможет ли?) отпустить любимый призрак — голос которого с годами становится все прозрачнее, невинее, эфирнее, невесомее. Но не тает.

После смерти Aleah, которая, казалось, стремилась обогнать гибель, оставляя десятки песен, текстов, набросков, принимая участие в записях других групп (SWALLOW THE SUN, ANTIMATTER), вышел альбом TREES OF ETERNITY Hour Of The Nightingale; позднее, стараясь вывернуться наизнанку, вытряхнуть горе, Juha реализовал страшноватый трагичный проект HALLATAR.

И вот она, прелестная фата-моргана, поет еще раз.

Перебрав демо-ленты, оставшиеся от ушедшей подруги, Юха насобирал двойной альбом — посмертный сольник выйдет 1 июля в день рождения Алеи. Акустика, тихая, душевная музыка — от нее и о ней, еще раз о ней.

