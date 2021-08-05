«Не должен так говорить, но я искреннее ненавижу этот альбом». SWALLOW THE SUN выпускают необычный двойник «Moonflowers»Блог
SWALLOW THE SUN анонсировали на ноябрь новый релиз Moonflowers, и как всегда эмоциональный Juha Raivio уже признался ему в ненависти. Но и в любви, конечно же, тоже. «Не должен так говорить, но я искреннее ненавижу этот альбом. Ненавижу места, в которые он меня уводит, что он меня заставляет чувствовать и что олицетворяет. Хотел бы, чтобы он этого не делал.
Но за всю его честность не могу также и не любить. Ведь не имеет значения, что именно заставляет чувствовать музыка, — до тех пор, пока она вызывает чувства.
Для меня этот релиз словно зеркало, отражающее глубокое разочарование в себе. Хотя, конечно, все еще хочется верить, что внутри осталось нечто большее… Впрочем, я бы не хотел развивать эту тему. В конце концов, каждый идет собственной дорогой, и для каждого музыка значит нечто свое. Это ее чудесное свойство. В ней не бывает правильного или неправильного.
Осенью 2020, закончив работу над альбомом, я также начал писать небольшие инструментальные версии его песен: для скрипки, виолончели, альта, пианино. Просто интересно было посмотреть, как мелодии в таком интимном формате будут восприняты до полноценного релиза».
Таким образом, Moonflowers ожидается в своем роде двойным: 8 песен и 8 их инструментальных версий, записанных в стенах финской церкви коллективом «Trio NOX», которые будут продемонстрированы миру первыми в сопровождении анимированных видео. Как, например, эта, открывающая альбом трогательная тема «Moonflowers Bloom In Misery».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 31
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«Не должен так говорить, но я искреннее ненавижу этот альбом». SWALLOW THE SUN выпускают необычный двойник «Moonflowers»
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