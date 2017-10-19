10 лет во скорбях: фестиваль Doom Over Kiev 2017

Как-то так вышло, что на крупнейший думовый фестиваль в пределах 600 километров, Doom Over Kiev, довелось попасть лишь к его десятому юбилею, когда скорбные осенние звезды слились в двухдневной констелляции, объединившей SATURNUS, CLOUDS, SWALLOW THE SUN и EYE OF SOLITUDE — чего уже, в принципе, было достаточно для внеочередного мини-отпуска в украинской столице. Но не только хэдами запомнился фест: забегая вперед, скажу, что слабых или неинтересных групп в эти грустные, но вдохновенные выходные не было вовсе — к тому же организаторы достаточно грамотно растусовали команды по стилям, чтобы совсем уж не впасть в тлен и уныние: кондовую думовую беспросветность в «Атласе» разбавляли то психодел, то пост-метал, то блэк, не то чтобы особенно веселя, но, по крайней мере, оттеняя черно-белую картинку фломастерами иных расцветок и вкусов.

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev

Сам клуб понравился: по размеру напоминающий расширенную версию «Брюгге», он порадовал сидячими местами по периметру; вторым этажом со столиками и диванами; тремя барами; отдельной курилкой и чистыми туалетами. Также к концертному залу — спустя стойки с мерчем — там примыкает кафе, в котором можно еще немножечко выпить и перекусить черным бургером: полезная опция для концерта, который длится 8 часов кряду. К тому же в течение шоу на улицу из «Атласа» не выпускали — очевидно, опасаясь конкуренции с ближайшей кафешкой и магазином «Сельпо».

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev

Однако главное не в удобствах. Главное — в течение обоих дней фестиваля звук был практически идеальным (чуть-чуть фонило лишь на сете WOE UNTO ME), и ничто не мешало, распластавшись в пронизанном вспышками прожекторов мраке, получать годовую дозу вселенского сплина. Временами даже с признаками передозировки: когда выступление SATURNUS, завершавшее первый день, затянулось на два часа плюс бис, люди, не относящие себя к преданному фан-клубу датчан, начали зеленеть лицом и покрываться испариной — так что лишь обещанный на финал сета хит «Christ Goodbye» не позволил немедленно прекратить страдания и удавиться вызвать «Скорую помощь». Или такси.

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev

Впрочем, судя по энтузиазму зала и развернутой перед сценой растяжкой а-ля «добро пожаловать», нефанатов собралось не так уж и много: сотни одухотворенных мужчин и женщин (преимущественно, впрочем, все-таки мужчин: девушек на DOK было процентов 30-40) неустанно колбасились, подпевали, снимали происходящее на камеры и мобильные, а также радостно визжали, узнавая в длинном сетлисте любимые песни, а также — с особым вниманием — прислушиваясь к презентованной новой, намеченной к будущему альбому «сатурнусов».

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev

Группа выступала с ответной душевностью: благодаря Киев за прием и любовь, Томас Йенсен (поднабравший, к слову, в последние годы вес и заметно округлившийся — этакий толстячок-бодрячок) воодушевленно жестикулировал и принимал драматичные позы, хороня Веронику и щедро раздаривая собравшимся свой сумрачный Рай. А затем снова радужно улыбался: дум думом, но, видно, мужичкам было искренне хорошо и комфортно. Брайан же Хансен, кудрявый, симпатичный, какой-то вообще удивительно плюшевый, и вовсе не в состоянии был удержаться в серьезности: время от времени басист разворачивался лицом к барабанщику и начинал корчить забавные рожицы, высовывая язык и куражась.

Отступать от похоронного образа, впрочем, позволяли себе очень немногие: так, ставший главной звездой фестиваля добродушный лысый крепыш Дэниел Ниго позволял себе шутить и улыбаться только вне сцены — на которую он, как на работу, подымался за два дня четырежды: фронтменом EYE OF SOLITUDE и CLOUDS, а также приглашенным вокалистом WOE UNTO ME («Triptych: Shiver, Shelter, Shatter») и внезапно SWALLOW THE SUN, для которых он исполнил мужские партии в главном бестселлере группы «Cathedral Walls» (партии Аннет шли в записи).

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev

На сцене Дэниел был крайне серьезен; входя в образ, он и сам едва не рыдал, погружаясь в небольшую, но душераздирающую дискографию CLOUDS: песни, бросающие в дрожь; песни, обрывающие жгутики нервов; отпевающие и воскрешающие; омытые дочиста слезной меланхолией, продирающей до позвоночника даже каменно-непробиваемых скептиков. (Впрочем, что бы они забыли на подобном концерте?) CLOUDS — это очень. Это напрочь. Это вообще. И по качеству исполнения, и по накалу эмоциональных надрывов, от которых теряешь ощущение пространства и времени, — выступление CLOUDS оставило в сознании черную зияющую дыру. И, вне всяких сомнений, стало одним из наиболее запоминающихся моментов DOK 2017.

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev

Впрочем, вторая главная группа Дэниела (хотя, возможно, и первая: поди попробуй расставь приоритеты этих мультиинструменталистов/музактивистов), EYE OF SOLITUDE, также впечаталась и впечатлила: ее всепоглощающий фьюнерал звучал как Прострация, затягивая беспросветной воронкой и лишая права дышать. Камерно-траурная атмосфера; изматывающая медленная монотонность; нутряной жуткий гроул. И — пустота. Матовый черный пузырь, расплескавшийся горечью. Сама квинтэссенция дума — и, пожалуй, самая трушная, беспримесная команда всего фестиваля.

Что характерно, свет и на CLOUDS, и на EYE OF SOLITUDE выстроен был приблизительно одинаково: темная краснота с высвеченным вокалистом на «облаках» и аналогичное пятно, но уже в синеве — на EOS. Никаких визуализаций. Максимум логотип.

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev

Большинство других команд использовали экран более креативно. Так, на сцене с 1914 маршировали черно-белые войска, падали солдаты и взрывалась земля, обтянутая колючими кольцами проволоки. Артистичная и жуткая, приблэкованная и болотно-вязкая, львовская группа гипнотизировала и втаскивала в свой грязно-окровленный ад: гимнами умирающим; проклятьями тем, кто бросал умирать ни за что; болезненно-ломаной походкой и мимикой измазанного сажей боев вокалиста-безумца, прицельно расстрелявшего зал из своего микрофона-винтовки. Страшно, образно, выпукло — честно признать, этот сет украинцев мне понравился даже больше, чем на Kilkim Žaibu летом: атмосфера (лес, дождь, все это вот) там была, конечно, аутентичней, но в Киеве звук вышел интенсивнее и плотней, достигнув максимальной своей концентрации и вывернув кишки бездонным отчаянием кавера на «Something In The Way». Кстати, буквально в начале октября группа выпустила новый сингл Stoßtrupp 1917. Не забудьте послушать.

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Второй украинской смежностилевой группой, разбавившей плавное течение дума, стала местная RAVENTALE (которую, напомним, через месяц ждем в Минске в гости) со своим пронзительно-призрачным, стремительным и воздушным, многослойно-окутывающим и мягко леденящим дум-блэком. Пятого октября у киевлян вышел восьмой полноформатник Planetariumпо словам лидера команды, представляющий собой фантасмагорию о новом планетарном порядке. Ну а музыкально — продолжающий фирменную тропу RAVENTALE. Кто хоть раз слышал — поймет. Кто видел на сцене — запомнит. Ибо выступают они всегда феерично. Очень красиво. И профессионально.

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Чуть менее понравилась другая киевская команда — VIN DE MIA TRIX: техничные, креативные, набирающие в последние годы обороты дэз-думеры, считающиеся, по словам организаторов феста, «думовой надеждой Украины». Особенно в свете выпущенного в этом мае второго полноформатника Palimpsests — длиной в полтора часа и количеством в четыре темы (две композиции этой группы = полноценный сет на DOK), вместившего невероятное количество экспериментов и кроссжанровых находок, мелодических фишек и аранжировочных трюков. Играют здорово — тут безо всяких вопросов. Но мне лично, признаться, было немножечко скучно: во-первых, на сцене группа довольно статична (к тому же отсутствие видеофона и хоть какой-то картинки в их случае — шаг спорный); во-вторых, прогрессивный подход а-ля «всего много и сразу» со временем разъедает фокус, мелодии ускользают, и к середине темы с трудом уже помнишь, с чего она начиналась. Но, быть может, просто имеет смысл послушать в наушниках, внимательнее и без сравнения с яркими шоу коллег по дум-фесту.

фестивали обзоры концертов Doom Over Kiev Таких, например, как MOTHER WITCH & DEAD WATER GHOSTS в гипнотической оболочке мистического думрок-психодела. Единственная девушка-вокалистка на сцене за все время феста. Ведьма в гранжевом наряде, заклинательные репетативы, теплый сильный чувственный голос на фоне развязных гитар — и шамански-сладострастные танцы призраков над спящим болотом. Интересный, неформатный коллектив из Одессы, черпающий темное вдохновение в котле возрождения оккультного рока/неопсиходелии конца нулевых.

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..Итальянцы PLATEAU SIGMA, миксующие траурный дум с чем-то вроде ANATHEMA конца 90-х. Трогательно. Нежно. Минорно. Изысканная горчинка — с резкими обрывами настроения и проникновенными переходами с гроула в чистый. Хорошая, приятная группа — но, по большому счету, не уникальная. Из серии: послушал, насладился, забыл.

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С точки зрения разноплановых миксов куда мощнее зашли ODRADEK ROOM, открывавшие второй день феста и буквально с первых же нот втащившие в водоворот искрящейся меланхолии. Мелодичный дум-дэз, прог-миражи, облачное пост-метал марево: мечтательная и фэнтезийная, меняясь и обращаясь изо льда в пламень, эта группа, балансируя на дымчатой грани, звучала поразительно гармонично и одухотворенно — слегка лишь скомкав свой сет бесконечными извинениями вокалиста за сорванный голос. Ну… что тут скажешь, бывает. Обиднее было даже не за вокал, а что в начале второго дня людей собралось до неприличия мало. Зал был полупуст — ну и зря.

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По части зрителей куда сильнее повезло началу дня первого: народ массово сгрудился на танцполе уже ко второй песне минского демонического оркестра NEBULAE COME SWEET, со всеми их чертями и рваными эмоциями, надрывом и пройденной уже неоднократно — до мозолей на пальцах — ошеломительной Ночи, «Солярисом», ноктюрном, экстазом и холодным взглядом инфернально-невозмутимой виолончелистки, восседавшей среди разноцветно-сверкающего экзорцизма, как заклинательница в змеях. Ох… вживую эта группа никогда не подводит! И на мой вкус, NEBULAE COME SWEET — все-таки лучшее, что появилось на белорусской экстрим-сцене за долгие годы. Смотреть и слушать их я готова почти бесконечно. (К слову, Черный Ноябрь в «Брюгге» уже не за горами — там будут и NCS, и WOE UNTO ME — в общем, все, что из Беларуси эффектно экспортировали на Doom Over Kiev 2017. Не считая, конечно же, посетителей: белорусов, приехавших ради феста машинами, самолетами, караванами и поездами. Знакомых в клубе было так много, что казалось, будто я в каком-то «Репаблике».)

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WOE UNTO ME, с продуманным видеорядом, при костюмах и в скорби, представляли вживую свой новый альбом Among The Lightened Skies The Voidness Flashed, периодически перемежая его песни темами из всем давно знакомого, уже три года кряду погружающего в тлен и кручину дебютника A Step Into The Waters Of Forgetfulness. Это было эпично. Трагично. Массивно. Погребальный дэз-дум in optima forma — под «Angels To Die» которого на фоне, аки с небес, спускались обнаженные ангелы, розовощеко застывая в леденящих мелодиях.

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А затем… все как-то внезапно закончилось. На второй день, словно презрев наиболее медленное из экстремальных искусств, время будто ускорило ход — и вот, предваряемые спичем организатора мероприятия Евгения Dargaard’a, начинают отстраиваться SWALLOW THE SUN. Одна из самых ожидаемых групп фестиваля. Одна из моих любимых тематических метал-команд нулевых. По словам Евгения, привезти их было непросто — мол, в этом году финны практически не выступают, и позволил их заманить лишь факт юбилея. (Хотя, если погуглить, например, то можно заметить: весной у группы был тур по США, а летом они активно играли по европейским фестам.) Так или иначе, эту команду действительно ждали — чтобы как минимум поаплодировать гению Юхи Райвио, не устающему генерировать сочные хиты готично-думового (и еще какого угодно: стиль не имеет значения) мелодичного метала. Юха, в черной накидке и шапочке, был малоприветлив и мрачен; при каждом удобном случае он поворачивался к залу спиной или удалялся за сцену. Не будем его за это корить: кто слышал новые вещи HALLATAR, тот поймет. Может, и «Cathedral Walls» теперь — слишком личное, поэтому песню петь доверили Дэниелу.

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Тем не менее, ни экспрессии, ни драйва инструменталистам было не занимать — и группа, как могла, восполняла интровертность фронтмена. Сетлист они выбрали жесткий и, я бы сказала, неочевидный: «Silence Of The Womb», «Psychopath’s Lair», «Rooms And Shadows», «Out Of This Gloomy Light» — дважды выйдя на бис и дополнив ряд песнями «Night Will Forgive Us» (за что от меня отдельное спасибо!), «Swallow (Horror Pt. 1)» и «Descending Winters». Зал буйствовал и отрывался — устраивая оголтелые хайротряски с нехарактерными для думеров задором и энергией, а также отказываясь верить, что праздник окончен, и до следующего Doom Over Kiev еще целый год.

Ну и… что тут добавить. Рада, что наконец добралась до этого фестиваля. Спасибо организаторам за доброжелательность и контактность, за великолепный и со вкусом выверенный состав, за четкость расписания (единственная накладка: несмотря на то, что журналистам в первый день строго наказали явиться в за час до начала, запуск начался лишь вместе со всеми, по окончании саундчека). Это действительно внушительный уровень, ради которого полтыщи километров — не крюк.

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