Признания из загробного мира. Музыканты AMORPHIS, SWALLOW THE SUN и некогда HIM собрались в проекте HALLATAR

Хорошие новости для тех, кто открыл для себя в прошлом году группу TREES OF ETERNITY и, к сожалению, единственный ее альбом Hour Of The Nightingale. Продолжение все-таки будет — уже, к сожалению, без волшебного голоса Aleah Starbridge, но… с ее вдохновением и стихами. Juha Raivio, гитарист SWALLOW THE SUN и TREES OF ETERNITY, основал коллектив HALLATAR, в который также вошли вокалист AMORPHIS Tomi Joutsen и бывший драммер HIM Gas Lipstick. А дебютник под неслучайным названием No Stars Upon The Bridge должен появиться уже этой осенью.

«После смерти моей любимой, моей партнерши по жизни Алии в прошлом апреле я начал собирать ее записи, ее стихи, тексты песен, которые она сочиняла, — говорит Юха, — я хотел сохранить все, что только можно… и оставить как память. Прошел примерно месяц после страшного 18 апреля, когда мой мир буквально развалился на части… и, пытаясь хоть как-то спастись от всеобъемлющей тоски, я взял в руки гитару. Начал играть. Выхватывать из окружающей меня тьмы музыку, которая в будущем станет альбомом HALLATAR. На ее сочинение ушла всего неделя.

Эти дни, признаться, я совершенно не помню, ни одного. Это был процесс практически бессознательный: будто безумный, я играл и записывал, пообещав себе, что как бы оно ни сложилось, что бы я ни придумал, в будущем я не изменю во всем этом ни ноты. Я хотел сохранить все как есть… я хотел, чтобы музыка запечатлела абсолютную правду о тех днях, в которые она появилась.

А затем я поговорил с друзьями (и, помимо прочего, потрясающими музыкантами) Томи и Гасом, попросив их помочь записать будущий альбом. Они согласились сразу — не послушав ни минутного отрывка моих сочинений. И за это я им безмерно благодарен. За то, что согласились разделить со мной эту дорогу. Ибо она была нелегка… и таковой же останется».