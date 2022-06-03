Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть первая

Я не люблю Балтимор, и если кто смотрел сериал «Прослушка», поймет, почему. Он в обычное время такой и есть: черный, стремный, с барыжащими среди бела дня наркотой бандами малолеток… симпатичный архитектурно, но исключительно неуютный. И тем более практически непригодный для прогулок в вечернее время для всех, кто недостаточно разбирается в особенностях тамошних районов. Тем не менее, Deathfest-серия фестивалей (они проводятся в Калифорнии и Мэриленде в США, а также Нидерландах и Великобритании) настолько уже культова и любопытна по составам, что предубеждения по поводу Балтимора пришлось отложить. Тем более, что орги Ryan и Evan, ведущие всю эту международную кутерьму с 2003 года, вроде как решили завязать с дэз-фестами на ближайшие годы. А может, и совсем.

Город, его центральная часть, в четверг 26 мая переполнилась чернью — уже в хорошем смысле слова — металисты заполонили все ближайшие забегаловки, макдональдсы, таверны, бары, гавань Inner Harbor, раскупили места в гостиницах и, совершенно не опасаясь приключений с мэрилендским криминалом (город на втором месте по тяжким преступлениям в США), круглосуточно сновали по окрестностям по поисках Вкусного. В общем, как Яромерж в сезон или Градец Кралове в проекции мегаполиса.

Вот так выглядела программа фестиваля на 2022-й. (Предыдущие два года по очевидным причинам MDF не проводился, анонсы состава варьировались, и к началу мая из утвержденного списка выпали BLOODBATH и DISMEMBER. Последние — по той простой причине, что нерезидентам США нельзя прилететь в страну без вакцины от ковида, а в команде шведов присутствуют антиваксеры.)

Так, фест растянулся на пять площадок: две основные сцены Edison Lot, красочно расположившиеся на парковке под огромным мостом в центре города (под мостом, по которому невозмутимо сновал транспорт); плюс три отдельные крытые на расстоянии примерно 15 минут ходьбы от «эдисонов», в ресторанно-тусовочном районе Балтимора. В силу того, что Baltimore Soundstage и Rams Head Live — по сути, клубные залы, количество мест в них было ограничено и, блин, билеты закончились гораздо раньше, чем я в принципе собралась на MDF. Увы. С другой стороны, посетить все было бы невозможно физически, с учетом, как пересекались программы, времени перемещений от площадки к площадке и иногда довольно долгим процессом входа/досмотра на каждую.

Пятая площадка, Power Plant Live на экс-заводской, а ныне хипстерской территории, наполовину крытая, наполовину состоящая из баров на открытом воздухе, работавшая исключительно в вечернем формате, требовала отдельного билета на каждый день (либо all-inclusive на все площадки, однако таковые, опять-таки, были распроданы), по $15-$20. Там солдаута не было, так что все, кроме EXHORDER в последний день (на этом сете внезапно играл Pat O’Brien!), оказалось отсмотрено.

Крайне понравилась политика организаторов относительно того, что можно приносить на фест. Обычно в штатах большие мероприятия не позволяют ни рюкзаков (разве что небольшие прозрачные), ни фототехники, ни вообще много чего. MDF не разрешал проносить только еду и питье. Рюкзаки можно. Фотокамеру можно. Курево можно. Траву можно. Это Мэриленд, детка! Накурено, конечно, было чудовищно.

А вот цена на выпивку оказалась очень даже слишком фестивальная.

Как видно по расписанию, людям, купившим билеты на Edison Lot и Power Plant, на четверг достался только вечерний MORTICIAN. Я сказала «только»? Целый MORTICIAN!

К слову, этой весной, посещая Лас-Вегас, я не преминула заглянуть в магазинчик метал-мерча и киношной меморабилии, который держит Roger Beaujard. За год, что его не видела, Роджер стал толще (в отличие от Will Rahmer, который все качковей и суше) — и снова уверил, что группа вот уже почти-почти-почти подготовила новый альбом. И все будет.

Хотя любой человек, сколь-либо знакомый с творчеством уважаемого коллектива, даже за пять килобаксов не сможет ответить, ЧТО БЛИН ТАМ ПИСАТЬ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ? О чем? Идеальный MORTICIAN — это дрель, врезающаяся в голову визжащей зомби-шлюхи, монотонная, громкая и упорото-примитивная. А потом она же. И еще. И еще. А еще озверелый слэм с первых же нот.

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Атмосфера была просто чумовая; воздуха вблизи от сцены не хватало, воздух пульсировал примитивным брутальным угаром — и в какой-то момент с танцпола на руках вынесли парня без сознания. Неплохое начало феста!

Что же до новых альбомов — то пускай их пишут те, у кого старые плохие.

В программу второго дня коррективы внесла погода. В середине дня по Балтимору прошел шторм, прилетело предупреждение о возможном торнадо — и начало концертов сдвинули на пару часов. А когда группа GRAVEYARD вовсю играла свой сет, гигантская многотысячная очередь слушала ее, выстроившись на вход. Не повезло мужикам.

Подбор участвовавших в MDF 2022 коллективов до сих пор способен вызвать слюноотделение у любого фаната олдскула: банды из 90-х, а то и 80-х, некоторые в формате «пока не сыграл в ящик», исполняли Мелодии Века, в которых достаточно стажированный металхед мог на слух угадать не только букву, название и альбом, но также ноты и партии.

Основная аудитория, по сути, и составила возрастом 30-40-50 лет; попадались также совершенно дряхлые бабушки и дедушки с палочками, обладающие, однако, достаточной силой духа, чтобы ежедневно жариться на южном солнышке, стоя на ногах по 10-12 часов. Для сидения были предусмотрены только столики с лавочками под мостом (с узнаваемой парковочной разметкой!).

Хотя при желании можно было и полежать.

…MASSACRE, в составе которого в силу ряда причин из оригинального списка остались только басист Mike Borders и ставший очень мордатым вокалист Kam Lee, оттарабанили бест-оф, зацепив From Beyond, анонсировали скорый миник и закончили сет кавером «Corpse Grinder». Неплохая когда-то группа, сейчас уже артефактная по звучанию, но… бодро, емко, недурно.

К чести организаторов и звукорежиссеров, звучало все на всех сценах очень достойно — и аппарат подвел лишь на HYPOCRISY, когда на части песни вырубился один из динамиков. Но то не существенно. Починили.

Крайне любопытным сетом второго дня оказались ATHEIST — которые (опять же!) пообещали новый альбом. Хотя кто сказал, что со старыми что-то не так? Увлекательная, переплетенная прогрессивным кружевом музыка, до сих пор необычная, до сих пор особенная; расслабленный Kelly Shaefer, между куплетами неторопливо прикуривающий сигаретку и лепящий селфи. Невероятные!

Играли как будто на записи.

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(Продолжение истории следует, пока можно посмотреть галерею картинок.)

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