maryland deathfest
03.06.2022

Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть первая

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Я не люблю Балтимор, и если кто смотрел сериал «Прослушка», поймет, почему. Он в обычное время такой и есть: черный, стремный, с барыжащими среди бела дня наркотой бандами малолеток… симпатичный архитектурно, но исключительно неуютный. И тем более практически непригодный для прогулок в вечернее время для всех, кто недостаточно разбирается в особенностях тамошних районов. Тем не менее, Deathfest-серия фестивалей (они проводятся в Калифорнии и Мэриленде в США, а также Нидерландах и Великобритании) настолько уже культова и любопытна по составам, что предубеждения по поводу Балтимора пришлось отложить. Тем более, что орги Ryan и Evan, ведущие всю эту международную кутерьму с 2003 года, вроде как решили завязать с дэз-фестами на ближайшие годы. А может, и совсем.

baltimore

Балтимор встречает

baltimore metalheads

когда понял, что заселился в правильный отель

Город, его центральная часть, в четверг 26 мая переполнилась чернью — уже в хорошем смысле слова — металисты заполонили все ближайшие забегаловки, макдональдсы, таверны, бары, гавань Inner Harbor, раскупили места в гостиницах и, совершенно не опасаясь приключений с мэрилендским криминалом (город на втором месте по тяжким преступлениям в США), круглосуточно сновали по окрестностям по поисках Вкусного. В общем, как Яромерж в сезон или Градец Кралове в проекции мегаполиса.

baltimore night

видели ночь

Вот так выглядела программа фестиваля на 2022-й. (Предыдущие два года по очевидным причинам MDF не проводился, анонсы состава варьировались, и к началу мая из утвержденного списка выпали BLOODBATH и DISMEMBER. Последние — по той простой причине, что нерезидентам США нельзя прилететь в страну без вакцины от ковида, а в команде шведов присутствуют антиваксеры.)

maryland deathfest setlist

Так, фест растянулся на пять площадок: две основные сцены Edison Lot, красочно расположившиеся на парковке под огромным мостом в центре города (под мостом, по которому невозмутимо сновал транспорт); плюс три отдельные крытые на расстоянии примерно 15 минут ходьбы от «эдисонов», в ресторанно-тусовочном районе Балтимора. В силу того, что Baltimore Soundstage и Rams Head Live — по сути, клубные залы, количество мест в них было ограничено и, блин, билеты закончились гораздо раньше, чем я в принципе собралась на MDF. Увы. С другой стороны, посетить все было бы невозможно физически, с учетом, как пересекались программы, времени перемещений от площадки к площадке и иногда довольно долгим процессом входа/досмотра на каждую.

maryland deathfest

Пятая площадка, Power Plant Live на экс-заводской, а ныне хипстерской территории, наполовину крытая, наполовину состоящая из баров на открытом воздухе, работавшая исключительно в вечернем формате, требовала отдельного билета на каждый день (либо all-inclusive на все площадки, однако таковые, опять-таки, были распроданы), по $15-$20. Там солдаута не было, так что все, кроме EXHORDER в последний день (на этом сете внезапно играл Pat O’Brien!), оказалось отсмотрено.

maryland deathfest

Крайне понравилась политика организаторов относительно того, что можно приносить на фест. Обычно в штатах большие мероприятия не позволяют ни рюкзаков (разве что небольшие прозрачные), ни фототехники, ни вообще много чего. MDF не разрешал проносить только еду и питье. Рюкзаки можно. Фотокамеру можно. Курево можно. Траву можно. Это Мэриленд, детка! Накурено, конечно, было чудовищно.

А вот цена на выпивку оказалась очень даже слишком фестивальная.

maryland deathfest drink menu

ценник под мостом

Как видно по расписанию, людям, купившим билеты на Edison Lot и Power Plant, на четверг достался только вечерний MORTICIAN. Я сказала «только»? Целый MORTICIAN!

К слову, этой весной, посещая Лас-Вегас, я не преминула заглянуть в магазинчик метал-мерча и киношной меморабилии, который держит Roger Beaujard. За год, что его не видела, Роджер стал толще (в отличие от Will Rahmer, который все качковей и суше) — и снова уверил, что группа вот уже почти-почти-почти подготовила новый альбом. И все будет.

maryland deathfest

MORTICIAN

Хотя любой человек, сколь-либо знакомый с творчеством уважаемого коллектива, даже за пять килобаксов не сможет ответить, ЧТО БЛИН ТАМ ПИСАТЬ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ? О чем? Идеальный MORTICIAN — это дрель, врезающаяся в голову визжащей зомби-шлюхи, монотонная, громкая и упорото-примитивная. А потом она же. И еще. И еще. А еще озверелый слэм с первых же нот.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Атмосфера была просто чумовая; воздуха вблизи от сцены не хватало, воздух пульсировал примитивным брутальным угаром — и в какой-то момент с танцпола на руках вынесли парня без сознания. Неплохое начало феста!

Что же до новых альбомов — то пускай их пишут те, у кого старые плохие.

maryland deathfest

MORTICIAN

В программу второго дня коррективы внесла погода. В середине дня по Балтимору прошел шторм, прилетело предупреждение о возможном торнадо — и начало концертов сдвинули на пару часов. А когда группа GRAVEYARD вовсю играла свой сет, гигантская многотысячная очередь слушала ее, выстроившись на вход. Не повезло мужикам.

maryland deathfest party

очередь под мост

Подбор участвовавших в MDF 2022 коллективов до сих пор способен вызвать слюноотделение у любого фаната олдскула: банды из 90-х, а то и 80-х, некоторые в формате «пока не сыграл в ящик», исполняли Мелодии Века, в которых достаточно стажированный металхед мог на слух угадать не только букву, название и альбом, но также ноты и партии.

Основная аудитория, по сути, и составила возрастом 30-40-50 лет; попадались также совершенно дряхлые бабушки и дедушки с палочками, обладающие, однако, достаточной силой духа, чтобы ежедневно жариться на южном солнышке, стоя на ногах по 10-12 часов. Для сидения были предусмотрены только столики с лавочками под мостом (с узнаваемой парковочной разметкой!).

maryland deathfest

Хотя при желании можно было и полежать.

maryland deathfest

MASSACRE, в составе которого в силу ряда причин из оригинального списка остались только басист Mike Borders и ставший очень мордатым вокалист Kam Lee, оттарабанили бест-оф, зацепив From Beyond, анонсировали скорый миник и закончили сет кавером «Corpse Grinder». Неплохая когда-то группа, сейчас уже артефактная по звучанию, но… бодро, емко, недурно.

maryland deathfest

MASSACRE

К чести организаторов и звукорежиссеров, звучало все на всех сценах очень достойно — и аппарат подвел лишь на HYPOCRISY, когда на части песни вырубился один из динамиков. Но то не существенно. Починили.

maryland deathfest

ATHEIST

maryland deathfest

ATHEIST

Крайне любопытным сетом второго дня оказались ATHEIST — которые (опять же!) пообещали новый альбом. Хотя кто сказал, что со старыми что-то не так? Увлекательная, переплетенная прогрессивным кружевом музыка, до сих пор необычная, до сих пор особенная; расслабленный Kelly Shaefer, между куплетами неторопливо прикуривающий сигаретку и лепящий селфи. Невероятные!

maryland deathfest

ATHEIST

Играли как будто на записи.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

(Продолжение истории следует, пока можно посмотреть галерею картинок.)

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4 комментария

  • DeKo написал(а):

    Спасибо большое.Очень интересно было прочесть про данный феест!

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  • Metaller555 написал(а):

    На Monstrosity глянула?

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  • Merzbow написал(а):

    Как там интересно, трансуха из Crosspiter? Не кидали в неё помидорами?)

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  • Anastasiya написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Как там интересно, трансуха из Crosspiter? Не кидали в неё помидорами?)

    Это ж позитивные американцы, никаких предрассудков http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

    Metaller555     написал(а):
    На Monstrosity глянула?

    Да, в части второй будет.

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