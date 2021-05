MASSACRE против INHUMAN CONDITION. Кто на свете всех олдскульней

История флоридской и по-своему легендарной группы MASSACRE полна распадов, реюнионов, каких-то личных терок, бесконечных смен состава, силясь уследить за пертурбациями которого, повесился не один летописец. Точно можно сказать лишь одно: в 1991 году под этим названием выкатилась дебютная глыбища под названием From Beyond, навсегда впечатав авторов в хроники дэз-метала. Однако, увы, все, что они делали с тех пор (особенно на совершенно мутном последователе Promise), то экспериментируя, то возвращаясь к корням — не забывая при этом, естественно распадаться и собираться опять, — к уровню первого альбома так и не приблизилось. Но терять надежду не будем.

Так, в этом апреле MASSACRE подписались на Nuclear Blast и объявили, что в 2021-м выпустят первый за семь лет полноформатный альбом. На вокале, представьте себе, Kam Lee — впервые на студийной эаписи лет этак за 25+. В качестве боевого клича-анонса группа опубликовала кавер-версию ANTI-CIMEX; остальное услышим позже.

WAR MACHINE ( Anti-Cimex cover) by Massacre

Но это не все. В 2019 году, когда текущий, неизвестно какой по счету реюнион только сформировался, в состав группы вошли драммер Jeramie Kling (EX DEO, VENOM INC., THE ABSENCE, GOREGÄNG) и гитарист Taylor Nordberg (THE ABSENCE, GOREGÄNG) — и, собственно, работа над альбомом велась в их флоридской студии Smoke & Mirrors Productions. Однако уже спустя год, в сентябре 2020, мужики с ужасом из MASSACRE убежали, сказав, что в коллективе довлеет невыносимая диктатура, и общаться с другими музыкантами решительно невозможно.

Немногим позже они с также «бывшим» из MASSCARE, небезызвестным Terry Butler (OBITUARY, ex-SIX FEET UNDER, ex-DEATH, etc) основали собственный коллектив INHUMAN CONDITION — и угадайте по названию, а также глядя на лого, кого он совершенно случайно косплеит!

Дальше можно уже не гадать. Дебютный альбом группы Rat°God, записанный в Smoke & Mirrors, появится в начале июня, и кто хотел олдскула — получайте олдскул!

