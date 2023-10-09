power trip acdc
09.10.2023

AC/DC еще могут?.. Смотрим видео с фестиваля Power Trip

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В эти выходные, когда мир провалился в еще одну кровавую военную яму, в Калифорнии состоялся уникальный фестиваль Power Trip, и хотя читая новости, радоваться жизни и музыке все труднее, думаю, надо таки стараться жить и — по возможности — получать удовольствие. Пока дают. Итак, десятки тысяч человек собрались почтить живых легенд (на шоу AC/DC, говорят, присутствовало 80000) — и после того Оззи не смог, «диси», в силу возраста, болячек и отсутствия живых выступлений в течение семи лет, быали вторым вопросом из серии «а они еще могут»?

На выступление группа пригласила барабанщика Matt Laug (молодой по меркам коллектива 55-летний американский драммер, игравший, например, у Alanis Morissette, Alice Cooper и SLASH’S SNAKEPIT) — он катался уже с австралийцами в туре двадцать лет тому, а Phil Rudd… никто не знает, где и в каком статусе он сейчас. Официальных сообщений не было ни от одной из сторон.

Играли AC/DC 24 песни в течение более чем двух часов — и мнения посетителей разделились. Кто-то вспоминал молодость и радовался; кто-то восхищался бодростью стариков (Джонсон пару дней назад отметил 76!), однако мнение, что кое-кому давно пора на пенсию, также оказалось весьма популярным. Плохо выглядят; Брайан разучился петь; группа смотрится вяло, скованно, мертво и никакого рок-н-ролла в ветеранах давно не осталось.

Все, что у нас есть (и вероятно, останется в качестве одного из финальных выступлений «диси»), — это видео с ютуба, но в принципе, кое-какие выводы сделать можно. Имхо, группе пора этим фестивалем поставить в меру красивую точку.

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Пугачёву напомнили , и то , что «рок н ролл мёртв» ((( Ну нахера так позориться , ну сыпется песок со всех щелей , ну сиди ты дома , пожимай лавры за прошлые заслуги , останься в памяти озорной , безбашенной командой … нет же надо самим себя опозорить , кроме чувства жалости и прямо скажу, брезгливости , эти видео ничего не вызвали ((

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