Beyond The Gates festival
07.12.2023

Фестивальный эксклюзив 2024: музыканты EMPEROR, ENSLAVED, GORGOROTH, MAYHEM, SATYRICON, WATAIN сыграют трибьют BATHORY

Новинки и новости

Кто собирается на норвежский фестиваль Beyond The Gates 31 июля — 3 августа 2024, есть еще один повод. «В 2024 году исполнится 20 лет со дня смерти Thomas ‘Quorthon’ Forsberg — музыканта, который признан одним из самых влиятельных композиторов экстрим-метала. Можно смело утверждать, что нынешний блэк-метал был бы не таким, как мы его знаем, без музыки BATHORY. Фирменный риффаж, продакшн и общая эстетика оказала влияние и так или иначе присутствует в работах всех знаковых для жанра коллективов.

Поэтому последний день фестиваля Beyond The Gates продемонстрирует уникальный сет: под вывеской Blood Fire Death трибьют Квортону отыграют не только экс-участники BATHORY, но также нынешние и прошлые музыканты таких коллективов как AURA NOIR, EMPEROR, ENSLAVED, GORGOROTH, MAYHEM, PRIMORDIAL, SATYRICON, WATAIN, WHOREDOM RIFE. Концерт будет сопровождать красочный продакшн, выводя музыку и образы легендарной команды на новый, не виданный ранее уровень. Собирайтесь же, орды BATHORY!»

Beyond The Gates festival

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