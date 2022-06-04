Три дня под мостом: фестиваль Maryland Deathfest 2022, часть вторая

(Часть первая тут, фоторепортаж всех 3.5 дней — тут)

…После умников из ATHEIST сцену заняли ребята попроще: флоридская группа MONSTROSITY, которую с 90-х тащит на своей могучей тушке добряк Lee Harrison. Самого его в глубине сцены видно, конечно же, не было, однако игравшие на передовой коллеги производили достаточно монструозное впечатление. И музыкой (да, это образцово-показательный американский традиционный дэз-метал, однако сработанный с большим вкусом и мастерством), и внешностью большинства музыкантов. Плюс несимпатичный исполняющий роль концертного вокалиста Edwin Webb. Как корабль назовешь?..

SUFFOCATION, игравшим на второй сцене следом, как мне кажется, недодали громкости. Плюс я, кажется, до сих пор не привыкла к составу группы после 2016-го и воспринимаю ребят чуть ли не как трибьют-коллектив.

Больше всего сет группы запомнился романтическим моментом, когда после темы, кажется «Entrails Of You», на сцене было сделано праздничное предложение!

На следующий день будущие молодожены были замечены рядом в толпе: стояли с шальными глазами и закидывались кислотой.

В целом же, хз, субъективно или нет, но сет SUFFOCATION немного потерялся между массивным, но в тоже время рафинированным MONSTROSITY и оголтелыми, орущими, матерящимися, бешеными дедами из DEMOLITION HAMMER, которые за свою карьеру в 90-х выпустили три альбома (и нового не обещают, ха-ха), и с тех пор отбивают этим немудреным материалом головы своих слушателей.

Очешуительная энергетика, слэм, хороводы, стейдждайвинг — все это «молотки»!

Плюс — отельным непременным условием шоу — обкладывающий всех неистовыми *уями старина Steve Reynolds.

Вероятно, неугомонные старики стимулировали своими воплями ненависть вышестоящих инстанций, и серое недовольное балтиморское небо начало разливаться дождем. В фб фестиваля организаторы написали, что по прогнозам ожидаются грозы и молнии, так что сорян, но вечерние сеты OBITUARY и CARCASS переносятся на крытую площадку Power Plant Live. Причем OBITUARY играют там уже через минуту!

Как я писала вчера, от основных сцен до трех вспомогательных примерно 15 минут ходьбы бодрым шагом, однако дело даже не в этом. Power Plant Live, задумывавшаяся как вечерний хаб для 1-2 отдельных выступлений, совершенно не рассчитывалась на многотысячные потоки мокрых пьяных людей с «эдисонов»! И толпа, заполонившая улицу, оказалась гораздо больше, чем могли себе позволить ее границы.

Охрана не придумала ничего умнее, как поставить заборы, объявить, мол, «ноу капасити» и пускать внутрь максимум по одному-два человека, когда, поливаемые дождями, сзади толпились и напирали недовольные тысячи.

Давление нарастало, народ утрамбовывался, мы стояли у самого забора и, под «Slowly We Rot», с волнением ощущая впивающиеся в тело ограждения, вспоминали Немигу. Ситуация сложилась крайне нервная, отдаленно стреляли молнии — и, как ни странно, во всем этом потенциально опасном безумии, OBITUARY звучали как будто громче, отчетливее, внушительнее, мощнее, чем когда-либо ранее! Черт подери, это был самый лучший сет вечера!

В конце концов толпа заборы снесла. Охранники пожали плечами, обошлось без жертв и без давки — и финал выступления флоридчан довелось дослушать без страха, что тебя задавят мексиканские тушки.

Из минусов — далее пришлось смотреть выступление группы VIO-LENCE, играющей нехитрый и морально устаревший трэш-метал. (Ничего личного, я просто в принципе равнодушна к трушному трэшу, за небольшими исключениями.)

Из плюсов — за ними в ночи, в дыму и угаре, появились CARCASS! И тут промашки быть не могло: группа стабильно качает залы, равно как стабильно молодым и стройным остается Билл Стир.

Как все помнят, в прошлом году группа реализовала неплохой альбом Torn Arteries, много песен играли оттуда, но естественно, не обошлось из без классики — ибо не послэмившись под «Corporal Jigsore Quandary», ты, считай, напрасно вообще провел вечер.

А за тем пришла суббота и, кажется, с утра прилетела новость, что какой-то металхед покончил с собой.

Фестивальный же день начался с прослушивания молодого сиэттлского ВИА CEREBRAL ROT — несмотря на невинный вид, нарезающего довольно жирные и увесистые брутал-кусочки про мерзость, гниение, кишочки и прочую годноту.

Группу IMPRECATION открыла для себя впервые. Банда из Техаса, вокалист Dave Herrera с переменным успехом тащит ее с начала 90-х — хотя какие-то более-менее крупные релизы пошли только лишь в нулевых. Добротный сатанический дэз с замедлениями — какового в андеграунде США очень много, но… Кто сказал, что это плохо?

Далее — NOVEMBER’S DOOM. Как говорил неузнаваемо похудевший вокалист Paul Kuhr, глядя в малооблачное и набравшее летнюю пронзительность небо: «Скоро, чую, пойдет дождь. Будет дождь. С нами всегда случается это дерьмо!» Дождь не шел, однако с каждой темой окружающий мир темнел в ноябрь, оборачивая думовые настроения в мрачные дэзовые завихрения, обрывая меланхолические мелодии забойными ритмами, — странная группа, нестандартная как внутри death doom жанра, так и вне его, — завораживающая, волнующая, здорово и экспрессивно звучащая вживую. Очень круто, даже не ожидала.

После эмоционально насыщенного сета посланников поздней осени захотелось как-то отвлечься, пережить это все, хряпнуть, погулять по палаткам с мерчем и посмотреть на людей. Потому, отслушав резвый сет британских трэшеров ONSLAUGHT (как и у многих старых коллективов, игравших на MDF, с мохнатых времен там остался лишь один человек, остальные были сплошь молодняк), мы пропустили сет CANCER и почти весь CORONER (крайне унылая группа, как по мне, — но опять же, вопрос вкусовщины), зато приобрели немного приятного в домашнюю мерч-коллекцию.

(Продолжение следует. Часть третья — последняя — будет завтра, картинки тут.)

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