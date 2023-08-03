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03.08.2023

Самый скандальный Wacken Open Air в истории. И самый грязный

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Если есть какие-то ежегодные традиции — то это грязь и дожди на Wacken Open Air, который с небольшими перерывами проводится с 1990 года, вырос до одного из крупнейших и культовых фестов Европы, который распродает по 85000 билетов меньше чем за полсуток вне зависимости от состава… и который до сих пор не сделал ничего, чтобы как-то подготовиться к очередному потоку грязищи. Чем напоминает коммунальные службы в пост-совке, у которых каждый год внезапно наступает зима и приносит, например, снег и гололедицу, с которыми никто не в силах управиться.

2023-й, однако, показал, что делать-таки что-то надо — ибо круглосуточные ливни, поливающие Германию в конце июля-начале августа, не только обеспечили грандиозную грязевую ванну всем, кто как-то успел добраться до деревушки, вблизи которой проводится фест, но и подорвали доверие к лозунгу «Rain or Shine» (мол, митол играет при любой погоде).

Уже в первый день феста немецкие дороги развезло настолько, что машины и фестивальные шаттлы просто застряли. И пригнанные в авральном порядке трактора с эвакуаторами перестали справляться.

wacken open air heavy rain

Так, в конечном итоге организаторы сдались — и опубликовали заявление, что более не будут принимать ни машины, ни людей — мол, примерно 500000 человек успели доехать к первому дню, получить браслеты, а все остальные… ну… что ж. Мы всей душой и сердцем с вами, всячески вам соболезнуем, но засуньте свой билет в жопу оставайтесь там, где вы сейчас находитесь, и не суйтесь на фест.

wacken open air mud

грязные, но удачливые

Предсказуемо, в соцсетях феста начался вой и скрежет. Ибо минимум треть посетителей феста — не из Германии. Люди, приехавшие на кемпере из Ирландии, народ, прилетевший из Канады, фанаты из США, Австралии и прочих отдаленных стран и городов, за год планировавшие путешествие, долетевшие, доехавшие, доплывшие, взявшие отпуска, просто зависли в немецких городах и полной прострации. «В смысле — пошли нахрен?» Да у вас дожди каждый год, вы не в состоянии придумать покрытия?..

wacken open air gates

Далее непонятки усилились: кто-то стал писать, что несмотря на заявления оргов, таки сумел попасть внутрь. Стали гадать и спорить, рисковать или нет, информации официальной больше не становилось — а странички WOA в соцсетях принялись публиковать фотокарточки выступающих групп, грязных счастливых фэнов и писать, как все-таки здорово, что несмотря ни на что, у металхед-сообщества знатно выходит повеселиться.

wacken open air muddy

Тем же, кто остался за бортом, осталось только строчить обиженные комментарии.

«Я б, наверное, поехал. Думал, это будет мой первый Вакен, но увидев, как налажена коммуникация и организация, даже не стану пытаться двигать на следующий. Фиг с ним с погодой и прочим дерьмом. Но глядя, как огромный фестиваль с 30-летним опытом не в состоянии опубликовать хоть какую-либо информацию, помимо бесконечных «через час мы вам сообщим, что делать дальше», никакого доверия к этим ребятам я не испытываю и не надеюсь на лучшее в будущем».

«Вы могли б хотя бы почаще выпускать информационные сводки. Здесь много путешественников из дальних стран. Никакого уважения. Мы будем требовать полной компенсации. И конечно, не сунемся в будущем. Целый год планирования, масса расходов…»

«Что меня больше всего изумляет, так это факт, что Вакен 30 лет принимает людей из разных стран, а ведет себя как местечковая безответственная шарашка».

wacken open air mud fun

В общем, посмотрим, будет ли солдаут в следующем году. Но вообще, конечно, странно все это: дождь, даже сильный и долгий, — это не стихийное бедствие, не землетрясение, не вулкан, не цунами. Неужели и правда, с учетом ежегодного опыта грязевых бассейнов, а также заблаговременно поступающих прогнозов погоды, в не бедной и не отсталой стране Европы никак нельзя было подготовиться лучше?.. Или металисты все схавают?

wacken open air fans

doro wacken

wacken open air dirt

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1 comment

  • Черный Доктор написал(а):

    Орги постоянно жалуются, что сами ничего не имею с этого феста, если так, то, возможно, и забили на все это. Хотя, странно, если это так.

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