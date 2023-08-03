Самый скандальный Wacken Open Air в истории. И самый грязный

Если есть какие-то ежегодные традиции — то это грязь и дожди на Wacken Open Air, который с небольшими перерывами проводится с 1990 года, вырос до одного из крупнейших и культовых фестов Европы, который распродает по 85000 билетов меньше чем за полсуток вне зависимости от состава… и который до сих пор не сделал ничего, чтобы как-то подготовиться к очередному потоку грязищи. Чем напоминает коммунальные службы в пост-совке, у которых каждый год внезапно наступает зима и приносит, например, снег и гололедицу, с которыми никто не в силах управиться.

2023-й, однако, показал, что делать-таки что-то надо — ибо круглосуточные ливни, поливающие Германию в конце июля-начале августа, не только обеспечили грандиозную грязевую ванну всем, кто как-то успел добраться до деревушки, вблизи которой проводится фест, но и подорвали доверие к лозунгу «Rain or Shine» (мол, митол играет при любой погоде).

Уже в первый день феста немецкие дороги развезло настолько, что машины и фестивальные шаттлы просто застряли. И пригнанные в авральном порядке трактора с эвакуаторами перестали справляться.

Так, в конечном итоге организаторы сдались — и опубликовали заявление, что более не будут принимать ни машины, ни людей — мол, примерно 500000 человек успели доехать к первому дню, получить браслеты, а все остальные… ну… что ж. Мы всей душой и сердцем с вами, всячески вам соболезнуем, но засуньте свой билет в жопу оставайтесь там, где вы сейчас находитесь, и не суйтесь на фест.

Предсказуемо, в соцсетях феста начался вой и скрежет. Ибо минимум треть посетителей феста — не из Германии. Люди, приехавшие на кемпере из Ирландии, народ, прилетевший из Канады, фанаты из США, Австралии и прочих отдаленных стран и городов, за год планировавшие путешествие, долетевшие, доехавшие, доплывшие, взявшие отпуска, просто зависли в немецких городах и полной прострации. «В смысле — пошли нахрен?» Да у вас дожди каждый год, вы не в состоянии придумать покрытия?..

Далее непонятки усилились: кто-то стал писать, что несмотря на заявления оргов, таки сумел попасть внутрь. Стали гадать и спорить, рисковать или нет, информации официальной больше не становилось — а странички WOA в соцсетях принялись публиковать фотокарточки выступающих групп, грязных счастливых фэнов и писать, как все-таки здорово, что несмотря ни на что, у металхед-сообщества знатно выходит повеселиться.

Тем же, кто остался за бортом, осталось только строчить обиженные комментарии.

«Я б, наверное, поехал. Думал, это будет мой первый Вакен, но увидев, как налажена коммуникация и организация, даже не стану пытаться двигать на следующий. Фиг с ним с погодой и прочим дерьмом. Но глядя, как огромный фестиваль с 30-летним опытом не в состоянии опубликовать хоть какую-либо информацию, помимо бесконечных «через час мы вам сообщим, что делать дальше», никакого доверия к этим ребятам я не испытываю и не надеюсь на лучшее в будущем».

«Вы могли б хотя бы почаще выпускать информационные сводки. Здесь много путешественников из дальних стран. Никакого уважения. Мы будем требовать полной компенсации. И конечно, не сунемся в будущем. Целый год планирования, масса расходов…»

«Что меня больше всего изумляет, так это факт, что Вакен 30 лет принимает людей из разных стран, а ведет себя как местечковая безответственная шарашка».

В общем, посмотрим, будет ли солдаут в следующем году. Но вообще, конечно, странно все это: дождь, даже сильный и долгий, — это не стихийное бедствие, не землетрясение, не вулкан, не цунами. Неужели и правда, с учетом ежегодного опыта грязевых бассейнов, а также заблаговременно поступающих прогнозов погоды, в не бедной и не отсталой стране Европы никак нельзя было подготовиться лучше?.. Или металисты все схавают?

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