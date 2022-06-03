Фоторепортаж: Maryland Deathfest 2022

Текстовый, с вкраплениями видео, репортаж в процессе (очень много хочется рассказать, не так просто в течение рабочей недели собраться с мыслями и ощущениями!), а пока предлагаю посмотреть фотокарточки — как в последние дни мая проходил самый брутальный метал-фестиваль США, крайне олдскульный по составу Maryland Deathfest 2022.

Количество просмотров: 488