maryland deathfest
03.06.2022

Фоторепортаж: Maryland Deathfest 2022

Фото

Текстовый, с вкраплениями видео, репортаж в процессе (очень много хочется рассказать, не так просто в течение рабочей недели собраться с мыслями и ощущениями!), а пока предлагаю посмотреть фотокарточки — как в последние дни мая проходил самый брутальный метал-фестиваль США, крайне олдскульный по составу Maryland Deathfest 2022.

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