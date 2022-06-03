Фоторепортаж: Maryland Deathfest 2022

03.06.2022
Фоторепортаж: Maryland Deathfest 2022Фото
Текстовый, с вкраплениями видео, репортаж в процессе (очень много хочется рассказать, не так просто в течение рабочей недели собраться с мыслями и ощущениями!), а пока предлагаю посмотреть фотокарточки — как в последние дни мая проходил самый брутальный метал-фестиваль США, крайне олдскульный по составу Maryland Deathfest 2022.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 488
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Комментарии
- Anastasiya: Merzbow написал(а): Как там интересно, трансуха из Crosspiter? Не кидали в неё помидорами?) Это ж…
- Merzbow: Как там интересно, трансуха из Crosspiter? Не кидали в неё помидорами?)
- Metaller555: На Monstrosity глянула?
- atr: Потому что это группа «любэ», только американский вариант под гитарки.
- DeKo: Спасибо большое.Очень интересно было прочесть про данный феест!
- GROVER: кто фан гитары, его рGerber написал(а): Их можно послушать фоном, когда квартиру убираешь, например) А…
- Дед Аким: Отсутствие хорошего гитарного соло и мелодии, допустим, можно объяснить влиянием грув метала, но вот…
- Gerber: Их можно послушать фоном, когда квартиру убираешь, например) А популярность в США вызвана, вероятно, тем, что…
- Писюн Гармоничной Вселенной: Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а): Мы живем в одном мире. Музыка это так…
- Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER): Мы живем в одном мире. Музыка это так же один мир. Единое музыкальное…
- Merzbow: отличный трек/клип afterlife. Тут надо песнями слушать, а не альбомами. Выискивать самое лучшее.
- DeKo: Честно говоря сам пытался прослушать их ни раз,но аналогично не понял их великолепия.Группа как группа…
- Зеля: Альбом просто бомбический, вжарили так вжарили!
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