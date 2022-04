Пасхалка. Концерт UNTO OTHERS, NAPALM DEATH, BEHEMOTH, ARCH ENEMY в Шарлотт

Возить в США европейские группы затратно, потому организаторы туров стараются обеспечить посещаемость, впихивая в связку сразу несколько крупных команд. Так, этой весной промоутер Live Nation объединил серьезный разножанровый импорт, подобрав NAPALM DEATH, BEHEMOTH и ARCH ENEMY. Плюс разогрев от местных готик-рокеров UNTO OTHERS. В посещаемости сомневаться, конечно же, не пришлось (причем билеты стоили всего $35 — т.е. столько же, сколько майка из мерч-архива любой из команд).

Начинали шоу кратким сетом UNTO OTHERS — группа, последний альбом которой Strength я крайне рекомендовала к ознакомлению, и которую при поддержке Roadrunner Records прочат в будущие звезды готик-рока.

И… это очень слабо! Во-первых, в зале было темно. Опоздавшие к раннему началу сейшна посетители, попадая внутрь, нервно щурились и, спотыкаясь на ступеньках, автоматически, наощупь, начинали брести к огонькам бара. Затем, попривыкнув, различали на сцене лес из картонных крестов и одутловатое лицо вокалиста в темных очках (!), который не видел примерно ничего — и оттого, наверное, лишний раз старался не двигаться.

Несмотря на драйвовую (в записи) музыку, коллектив на сцене аморфен — причем не то чтобы жанрово мистически-загадочно-статичен, а скорее антихаризматичен и вял. Особенно вокалист Gabe Franco, который выглядел и держался как человек с серьезного бодуна (что, впрочем, не исключено). В общем, неизвестно, накрыло UNTO OTHERS исключительно в Шарлотт или они всегда такие — но на фоне фантастических шоу-групп вроде BEHEMOTH и ARCH ENEMY, это, конечно, даже не ноль, а минус пятнадцать.

NAPALM DEATH с примерно одинаковым сетлистом наблюдаю второй раз за полгода: в конце октября они «грели» GWAR в Массачусетсе в рамках позднеосеннего тура, а теперь согласились греть поляков и шведов в весеннем. Читала, кстати, что Барни жаловался на «сверхприбыльность» тех самых гастролей с GWAR (плюс были еще EYEHATEGOD): к финалу «напалмовская» братия заболела ковидом и была вынуждена задержаться с Штатах до выздоровления, потратив за десять дней почти всю свою туровую выручку. При том, что концерты проходили с аншлагом.

В начале февраля группа успела выпустить крайне любопытную и местами непредсказуемую EP-шку Resentment Is Always Seismic — A Final Throw Of Throes и сыграла одну из ее тем. В остальном же… это был NAPALM DEATH!

52-летний Барни, который визуально законсервировался в какой-то вневозрастной категории, мечется по сцене и очумело трясется; плотный кучерявый старина Шейн нарезает свои бессмертные «дж-дж-дж», Дэнни благодушно усмехается из-за барабанов, а с некоторых пор постоянный участник концертных составов, гитарист John Cooke разбрасывает во все стороны дреды-змеюки.

Почти то же самое происходило 20 лет назад (ну ладно, Барни носился с большим энтузиазмом, лысина Шейна была незаметнее, а Джона еще не заполучили): точно так же в финале звучала «Nazi Punks Fuck Off», так же непременно оттарабанивали «Suffer The Children», «Scum», «You Suffer» — и… это прекрасно! Это стабильность, по которой я буду скучать, когда по каким-то невероятным причинам коллектив прекратит концертную карьеру. Хотя, конечно же, вряд ли. NAPALM DEATH — это, как хроническая болезнь, навсегда. И, черт побери, они все еще умудряются выпускать увлекательные релизы!

Дальше, как ни странно (думалось, они хэдлайнеры вечера, но нет), сцену украсили к выступлению BEHEMOTH. Зал максимально уплотнился, скучился и подготовился к месиву.

С первых же тем — а мужики, не размениваясь, сходу втопили «Wolves ov Siberia» и «Ov Fire And The Void» — в ад полетел даже фотопит за стальными оградами. На сцене взрывались дымовые столбы, через преграды, проехав по головам первых рядов, слетали люди, волосы, ноги, металась охрана, и над этим всем, как посланники Сатаны (хотя почему «как»? причем дело, что характерно, происходило в пасхальный вечер), среди клубов и вспышек, победно оскалившись, топтали божий свет демонические «бегемоты». Главный из которых харкал на публику кровью.

Группа была в угаре и ударе, заставляя народ натурально звереть под «Christians To The Lions»; замирать в дьявольском гипнозе «Bartzabel», причитать горячечно «O Father O Satan O Sun!» — и восторженно погибать где-то посреди слэма.

Песню «Conquer All» Нергал (поменявший в течение концерта монашескую накидку на свой новый зловещий лысый имидж, а затем, на песнях из I Loved You At Your Darkest на фирменный «кокошник») посвятил Украине.

Не дословно, но звучало так: «Вас, американцев, не нужно учить, что такое свобода. Но прямо сейчас на другом конце света, мужественные люди сражаются за свою свободу — и, кто знает, может быть, и за вашу тоже. Потому я хочу посвятить следующую вещь украинцам! Conquer All!!!»

В общем… я видела BEHEMOTH много раз, в разные периоды, после разных альбомов и разных событий. И скажу так: если это не их пиковая концертная форма, то куда ж круче?..

Как и на всех выступлениях текущего американского тура, поляки исполнили новую вещь «Ov My Herculean Exile». Я не записывала, но оцените, кому интересно, из Аризоны.

Нахватавшись кровавых плевков, эмоций, света, звука, ошеломительного, всеобъемлющего, оглушительного, к началу выступления ARCH ENEMY одна пятая публики с концерта свалила. И если совсем честно, мы тоже уехали с середины.

То есть к группе, к выступлению претензии никакой: профессионализм, добросовестная отточенность, отрепетированность, лучезарная эффектная сила за ними всегда и во всем: фееричные идеальные соло (кстати, с небольшими вариациями относительно записи), идеально подтянутая, энергичная красотка Alissa с идеальной улыбкой, прыжками и сжатыми кулачками. Хитовые темы. «Deceiver, Deceiver», «Ravenous», «The Eagle Flies Alone», «My Apocalypse».

Ребята восхитительно смотрятся на сцене (докрутите фотогалерею до конца — ну не красавцы ли?), это виртуозы величайшего пошиба — и, как бы ни жалели фанаты NEVERMORE Лумиса, мол, музыкант такого уровня стоит гораздо больше, чем, натянув дизайнерские жилетки, играть чужие партии — все у него в этой жизни, похоже, складывается хорошо. Сверкающие колесики ARCH ENEMY бешено крутятся, бабло капает, хэдлайн-шоу по всему свету… Чем плохо?

Тем не менее, увидев текущий формат ARCH ENEMY раз-другой-третий, на четвертый мне все это, честно говоря, скучновато. Не то чтобы слишком гламурно (хотя и это тоже), не то чтобы попсово, но как-то…. наигранно, что ли. Не от души. Ненатурально, как веганская кожа на красивых нарядах Алиссы.

Но то субъективное. Если вам нравится нынешний ARCH ENEMY — будьте уверены: свое выступление команда отрабатывает на 150 процентов, на все бабки этого метал-мира. И, кстати, у них тоже скоро альбом: Deceivers выходит в июле, пара песен присутствует в Сети и, значит, шоу продолжится!

