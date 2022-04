Будущие звезды готик-рока? Смотрим новый клип UNTO OTHERS «Heroin»

О портлендской команде UNTO OTHERS говорят все чаще и громче; прошлогодний альбом Strength, выпущенный на Roadrunner Records, прокатился по мировым рок-СМИ благожелательными рецензиями; ну а туры, в которых ребята участвуют, становятся все моднее. Так, на днях стартовала американская гастрольная трасса BEHEMOTH / ARCH ENEMY / NAPALM DEATH, в которой они ведут роль разогрева, — и несомненно, это уровень более, чем приличный. (В эту субботу одна из остановок турне случится у нас поблизости; поделюсь потом впечатлениями и, если повезет, фотографиями.)

Номинально UNTO OTHERS существуют с 2020 года — однако в действительности собрались они гораздо раньше, в 2017-м, под вывеской IDLE HANDS, успели навести шороху на локальной сцене и выпустить кучу небольших релизов, а затем, выйдя на энный уровень популярности, поняли, что имя «IDLE HANDS» кто-то уже застолбил. Так появились UNTO OTHERS.

Strength, если вы до сих пор его не послушали, действительно стоит внимания. Это немного неровный по качеству (вторая часть, как мне кажется, сдает первой по уровню хитовости), но тем не менее здорово ложащийся на слух, меланхоличный, но одновременно драйвовый, ретроспективный по духу, однако очень современно реализованный диск, с ходу порождающий ассоциации то с TYPE O NEGATIVE, то с THE 69 EYES, то мелодически даже, к примеру, с DURAN DURAN. Этот тот случай, когда одна песня альбома совершенно не отвечает за другую — и, скажем, посмотрев новый клип на открывалку-зажигалку «Heroin», вы не получите впечатления о Strength целиком. Посему прилагаю все сразу.

Strength by Unto Others

Количество просмотров: 18