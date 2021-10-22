arch enemy premier music video for new single deceiver
22.10.2021

Новинка: клип ARCH ENEMY «Deceiver, Deceiver»

Новинки и новости

«Сюрприз! Мы ARCH ENEMY и мы возвращаемся с новым синглом, который уже доступен на всех площадках!» — написала Alissa White-Gluz, и за 12 часов клип группы «Deceiver, Deceiver» только на ютубе посмотрели 200 000 человек.

Michael Amott добавил: «Подождите… чтоооо? Уже правда прошло четыре года с последней премьеры ARCH ENEMY? Вот это время летит, особенно когда пару лет подряд ты колесишь по гастролям, потом уходишь в отпуск — а потом весь мир накрывает долбаная пандемия! Трудные времена, для всех и каждого, но тем радостнее теперь наблюдать, как все возвращается к жизни. И для нас, кажется, наступил подходящий момент показать новую тему. Может быть, она и не звучит радостно — но, поверьте: мы в восторге от того, что опять с вами!»

Количество просмотров: 104

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4 комментария

  • Polaris написал(а):

    Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу

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  • Кирилл Юрич написал(а):

    Очень хочется услышать АрчЭнеми с чистым женским вокалом, поднадоел этот рев.) И зачем им басист нужен, его вообще не слышно, для картинки красивой, видимоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Кирилл Юрич написал(а):

    Polaris написал(а):
    Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу
    А прессуха да, зачетная. Видимо у нее в контракте прописано, что надо держать себя в форме физической, иначе уволят!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Виктор написал(а):

    Кирилл Юрич написал(а):
    Polaris написал(а):
    Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу
    А прессуха да, зачетная. Видимо у нее в контракте прописано, что надо держать себя в форме физической, иначе уволят!


    Какой бы в ней был ещё смысл? — если бы ещё и прессухи не было ) ибо так «петь» может вообще кто угодно

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