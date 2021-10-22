Новинка: клип ARCH ENEMY «Deceiver, Deceiver»Новинки и новости
«Сюрприз! Мы ARCH ENEMY и мы возвращаемся с новым синглом, который уже доступен на всех площадках!» — написала Alissa White-Gluz, и за 12 часов клип группы «Deceiver, Deceiver» только на ютубе посмотрели 200 000 человек.
Michael Amott добавил: «Подождите… чтоооо? Уже правда прошло четыре года с последней премьеры ARCH ENEMY? Вот это время летит, особенно когда пару лет подряд ты колесишь по гастролям, потом уходишь в отпуск — а потом весь мир накрывает долбаная пандемия! Трудные времена, для всех и каждого, но тем радостнее теперь наблюдать, как все возвращается к жизни. И для нас, кажется, наступил подходящий момент показать новую тему. Может быть, она и не звучит радостно — но, поверьте: мы в восторге от того, что опять с вами!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 104
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Комментарии
- Виктор: Кирилл Юрич написал(а): Polaris написал(а): Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу А прессуха да, зачетная. Видимо…
- Кирилл Юрич: Polaris написал(а): Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу А прессуха да, зачетная. Видимо у нее в контракте…
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Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу
Очень хочется услышать АрчЭнеми с чистым женским вокалом, поднадоел этот рев.) И зачем им басист нужен, его вообще не слышно, для картинки красивой, видимо
Polaris написал(а):
Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу
А прессуха да, зачетная. Видимо у нее в контракте прописано, что надо держать себя в форме физической, иначе уволят!
Кирилл Юрич написал(а):
Polaris написал(а):
Уххх. Клёвая прессуха. Зайздрошчу
А прессуха да, зачетная. Видимо у нее в контракте прописано, что надо держать себя в форме физической, иначе уволят!
Какой бы в ней был ещё смысл? — если бы ещё и прессухи не было ) ибо так «петь» может вообще кто угодно