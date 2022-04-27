Фото: UNTO OTHERS, NAPALM DEATH, BEHEMOTH, ARCH ENEMY

27.04.2022
Фото: UNTO OTHERS, NAPALM DEATH, BEHEMOTH, ARCH ENEMYБлог . Фото
Текстовый репортаж тут!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 415
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Комментарии
- zzz: Кстати, мы тут про сиськи женские общаемся, а этого вот Александра почему то в треде нет. Совпадение?
- Anastasiya: Merzbow написал(а): Вокалист Unto Others — вылитый Игорь Корнелюк. Кстати, Барни там телеги не задвигал?…
- Merzbow: Вокалист Unto Others — вылитый Игорь Корнелюк. Кстати, Барни там телеги не задвигал? Он это любит.
- Jean Komardin: 2022 полёт нормальный! Очень жаль…
- Дед Аким: Не все женщины должны варить борщи, и не все одинаковые. Вот великолепная красавица Шарон Ден Адель —…
- Дед Аким: Писун с глазами верно заметил Как пела Ария — хлеба и зрелищ народу. Cиськи, плоть, мясо, секос
- Crow: Алексей написал(а): еще и тема сисек не раскрыт Действительно не раскрыта https://www.youtube.com/wat…
- Писюн с глазами: Cimeries написал(а): Mazay написал(а): >IMPERIAL AGE более не российская группа То, что они живут…
- Cimeries: Mazay написал(а): >IMPERIAL AGE более не российская группа То, что они живут в Турции теперь, не делает…
- Писюн с глазами: Нет, ну я понимаю, что это какой-то разговор «для своих», но мы тут вообще-то, бля, в…
- Другой Александр: Хороший блэк. Неориганальный нифига, но цепляет. Satanic Warmaster новый сингл 30-го будет ещё.
- zzz: Бармалей написал(а): Пиздец какойто,я понимаю у Нокт сиськи! А это позорище какое то А че там у Нокт?
- Бармалей: Мой старый папаша ,перед тем как покинуть этот говеный мир,часто поговаривал ,что если сиски у тебя не как…
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