Jeff Loomis ушел из ARCH ENEMY

Jeff Loomis ушел из ARCH ENEMYБлог
Новость, которую давно предвкушали фанаты талантов Jeff Loomis, искренне не понимая, что и зачем он делает в ARCH ENEMY, помимо зарабатывания денег: на десятом году сотрудничества с группой он таки ушел и, будем надеяться, в обозримом будущем представит что-то более оригинальное (как минимум, есть сольный проект, над которым эти последние десять лет Джефф не работал; не бог весть какой, но все же).
Скандалов никаких не было: в прощальном пресс-релизе все друг друга радостно облобызали и уверили, что остаются лучшими друзьями. Новым гитаристом «арчей» станет молодой фотогеничный мультиинструменталист Joey Concepcion (в разные годы он подыгрывал на живых шоу ARCH ENEMY, DARK TRANQUILLITY, SANCTUARY; работал с Christopher Amott в ARMAGEDDON, долго играл мелодэз в THE ABSENCE).
Loomis же пока просто поздравил всех с новым годом, пожелал экс-коллегам всяческих удач и объявил, что начинает новую главу своей жизни. Посмотрим!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
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Комментарии
Колючий Вожык:
Какая она dsbm-щица… все кто с ней общался. Панкуха панкухой …а Анастасия ее подруга. Не общался не знаю, но первая да…__))…
Тварь:
Черноярец написал(а):
Моя фамилия — Якубович
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Дед Аким:
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Jauhien написал(а):
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Jauhien:
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Бармалей:
Паміж тым гэта тыя дзве кабеты ,якія так ,ці інакш паўплывлі на мой светагляд.…
Бармалей:
Черноярец написал(а):
Одним словом — туфта.
С другой стороны — именно этим интервью и ценно: тем, что показывает, что беглые белорусские майданщики суть туфта…
goremyka:
Черноярец написал(а):
Одним словом — туфта.
С другой стороны — именно этим интервью и ценно: тем, что показывает, что беглые белорусские майданщики суть туфта…
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