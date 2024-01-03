Jeff Loomis ушел из ARCH ENEMY

Новость, которую давно предвкушали фанаты талантов Jeff Loomis, искренне не понимая, что и зачем он делает в ARCH ENEMY, помимо зарабатывания денег: на десятом году сотрудничества с группой он таки ушел и, будем надеяться, в обозримом будущем представит что-то более оригинальное (как минимум, есть сольный проект, над которым эти последние десять лет Джефф не работал; не бог весть какой, но все же).

Скандалов никаких не было: в прощальном пресс-релизе все друг друга радостно облобызали и уверили, что остаются лучшими друзьями. Новым гитаристом «арчей» станет молодой фотогеничный мультиинструменталист Joey Concepcion (в разные годы он подыгрывал на живых шоу ARCH ENEMY, DARK TRANQUILLITY, SANCTUARY; работал с Christopher Amott в ARMAGEDDON, долго играл мелодэз в THE ABSENCE).

Loomis же пока просто поздравил всех с новым годом, пожелал экс-коллегам всяческих удач и объявил, что начинает новую главу своей жизни. Посмотрим!

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