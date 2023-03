Репортаж: GAEREA, UADA, CARACH ANGREN, ROTTING CHRIST в Гринсборо

С началом весны стартовал бурный концертный сезон, и в воскресенье в клубе с романтичным названием «Ангар 1819» (Hangar 1819) собралась любопытная связка GAEREA, UADA, CARACH ANGREN и ROTTING CHRIST. Блэковые компании по США вообще ездят нечасто — и играют его, в принципе, тоже — потому народа набралось очень плотно. Был замечен человек в костюме Иисуса, несколько персонажей в корспейнте, парень с татуировкой на все лицо, люди в камзолах (возможно, прикупили на прошлой неделе на театральном шоу FLESHGOD APOCALYPSE), люди в разноцветных волосатых шапочках (непонятно) — в общем, публика разноплановая, то и дело срывавшаяся в заводной расколбас и даже изобразившая по просьбе фронтмена CARACH ANGREN спортивную молодежную забаву «стена смерти».

Металхедов явилось столько, что уже за час до шоу перед клубом скопилась внушительная очередь — которую, как могли, ощупывали на входе охранники. Дело в том, что еще совсем недавно «Ангар» назывался «Слепым Тигром» (The Blind Tiger), клуб работал много лет, пережил множество скандалов и недовольство жителей окрестных домов, которые устали от ночных вечеринок, а также от того факта, что «ангар/тигр» напрямую соседствует с магазином «Аптека», в котором гражданам реализуют каннабиоиды, — и, в общем, настоящие проблемы получил лишь прошлым летом, когда охранник клуба застрелил посетителя. (Гринсборо по части криминала вообще так себе город.)

По итогам последовавших неприятностей The Blind Tiger закрыли. И… уже через неделю точно в том же здании внезапно появился Hangar 1819. А также небольшой мемориал с цветочками под деревом неподалеку.

Так или иначе, после инцидента на входе в клуб стали старательно обыскивать, снимать ошейники, цепи, всякие ключницы и изымать фототехнику — в общем, при большом скоплении посетителей на шоу первой группы GAEREA удалось попасть лишь к середине. И… жаль. GAEREA — классные.

Коллектив происходит из португальского Порто, они молоды и искрометны, беспредельно экспрессивны, и, одетые в черные облегающие наряды-мешочки с оккультными символами вместо лиц, парни не только играют-поют-извиваются, словно головешки среди жаркого черного пламени, но буквально транслируют каждый звук своими гуттаперчевыми телами.

В прошлом году я немного говорила о третьем альбоме GAEREA Mirage, и помимо экспансивно-пылких концертных представлений, там определенно есть что послушать и дома (имхо, один из лучших блэковых релизов 2022-го).

UADA накал страстей немного разбавили. Непроницаемые балахоны, дым, свечи — имиджево орегонская группа напоминает MGLA, да и… если честно, начинали они тоже как MGLA-симулякр, и хотя дебютник Devoid Of Light 2016 года был добротным альбомом, отделаться от ощущения подражательства, слушая его, невозможно.

Но американцы редко когда способны играть просто блэк. Сколько местных коллективов ни видела, каждый стремится создать некий микс — будь то оттенки сладжа, болотистый жар southern metal, где-то элементы дэзкора, где-то психодел, где-то дэз. Вот и UADA, оттолкнувшись от польского фундамента, уже ко второму альбому вбросили в музыку нечто эдакое. Прогрессивщина, пост-метал, воздушные околоэмбиентальные пассажи, медитативные монотонные запилы… и третий, последний на сегодняшний день лонгплей Djinn (2020) — это какой-то совсем другой зверь.

На концерте UADA миксовали материал разных периодов — и, слыша ту или иную тему, было довольно просто определить, откуда она взята. Неплохая команда. Но не более того.

(Из личных «фе» по отношению к группе. Помните скандал с прошлогодним Steelfest? Так вот на фоне того, как от состава откалывались именитые трусы коллективы, с осуждением в соцсетях выступили и UADA. Типа, уж мы-то на таком играть точно не будем. Нюанс только в том, что… их и не приглашали.)

После более-менее статичных орегонцев настало время очередного спектакля. CARACH ANGREN! Нидерландский симфо-хоррор-блэк, этакий нидерландский CRADLE OF FILTH, если изъять из «крэдлов» хэви-метал с бабами и примешать «диммуборгировских» аранжировок. Вокалист Seregor ужимками, позами, гримом — да даже комплекцией напоминал Дэни настолько, что поставь их рядом, казалось, отличить можно только по хайеру.

В записи разница с COF много более ощутима (в частности, голландцы отличаются особым нарративным стилем своих песен-ужастиков), однако концертная энергетика, подача, парадная театральщина роднят любителей симфо-страшилок больше, чем, возможно, кому-то б хотелось.

Отличная группа — зрелищная вживую, умеющая увлечь и порадовать нестандартными вбросами в записи (вот, кстати, многие не любят их «непохожий» альбом This Is No Fairytale 2015 года, а я с удовольствием его переслушиваю) — в общем, CARACH ANGREN хороши со всех сторон. И их каждый релиз ждешь будто серию приключенческого хоррор-сериала.

А еще у них стебный мерч.

Под CARACH ANGREN в зале были самые лютые танцы и слэм — очевидно, местная публика нидерландцев котирует. А вот к моменту выхода ROTTING CHRIST клуб на треть опустел. Потому что… RC — психи.

Трудно сказать, сколько концертов Сакис и его молодая компания дают за год. Но только по США греки, по ощущению, катаются бесконечно, по кругу, давая по несколько шоу в год в том же штате, том же городе, том же клубе. Они постоянно играли в 2022-м, и в 2023-м дали уже концертов тридцать. Причем это, в принципе, один и тот же сет-лист, начинающийся с «666», потом непременно «Non Serviam», «In Yumen-Xibalba», «Grandis Spiritus Diavolos», «Elthe Kyrie», «Apage Satana», кавер THOU ART LORD «Societas Satanas» — так что, если посещаешь мероприятия достаточно часто, в какой-то момент можешь не только спеть с Саксисом все это, но даже сыграть. Текущую программу я лично слышала уже в третий раз — и да, вопросов к выступлению, качеству исполнения никаких. Но уже хочется по ROTTING CHRIST поскучать (зажралась, да). Или для разнообразия посетить сольник Sakis.

Как бы там ни было, для своих 50-ти дядька удивительно работоспособен и бодр. И… удачи ему, а также прекрасного концертного чеса на долгие годы!

P.S. Сорри за вертикальные видео — снимались для сториз. :)

