12.07.2022
Стоит послушать. Новинка GAEREA «Salve»Новинки и новости
Жгучая экспрессия, страстность на грани дикости, около-DSBM-ная пассионарная отчаянность, суперинтенсивный напористый, скользящий отточенным лезвием блэк… Португальская группа GAEREA недавно показала видео на первый сингл будущего альбома Mirage «Salve» — и глядя, слушая это вот все, буквально физически ощущаешь жар мертвых огней, среди которых играют темпераментные ребята в мешочках на головах.
Сентябрьский диск — однозначно в список ожидаемых релизов (кто не знаком с группой, оцените также два предшественника, Unsettling Whispers и Limbo); если получится поймать концертное выступление — непременно ловите.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
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Комментарии
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- Бармалей: Бери гитару и ебашь а нытье это ,признак слабости
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