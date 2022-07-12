GAEREA
12.07.2022

Стоит послушать. Новинка GAEREA «Salve»

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Жгучая экспрессия, страстность на грани дикости, около-DSBM-ная пассионарная отчаянность, суперинтенсивный напористый, скользящий отточенным лезвием блэк… Португальская группа GAEREA недавно показала видео на первый сингл будущего альбома Mirage «Salve» — и глядя, слушая это вот все, буквально физически ощущаешь жар мертвых огней, среди которых играют темпераментные ребята в мешочках на головах.

Сентябрьский диск — однозначно в список ожидаемых релизов (кто не знаком с группой, оцените также два предшественника, Unsettling Whispers и Limbo); если получится поймать концертное выступление — непременно ловите.

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