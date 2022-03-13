А что же скандальный Steelfest 2022? Смотрим, кто по итогу остался в составе

Если помните, в прошлой жизни, когда из мировых проблем существовал только ковид, случился скандал со Steelfest, который в 2022 году в анонсировал энное количество околоправых коллективов — например, GRAVELAND — и породил многостраничные срачи в социальных сетях, а также массированную травлю мажорных хэдлайнеров. Организаторы на фоне всей катавасии смотрелись смело, отвечали здраво.

Вкратце позиция орга звучала так.

1) После того, как в списке участников феста появились неоднозначные имена, представители концертных агентств выказали желание подкорректировать состав, отменив участие примерно 12 (!) команд, чтобы оное не вызывало проблем у их артистов, выступающих на тех же сценах. Ибо для них (представителей шоубиза) это все — бизнес, а бизнес не любит ни осуждений, ни контроверсивности. Таким образом, даже не сами музыканты, а некие посредники попытались подвергнуть Steelfest цензуре и решать, кому дозволено играть на фестивальных площадках.

2) Steelfest не имеет претензий ни к представителям развлекательной индустрии, ни к промоутерам, ни к группам, которые отказались от участия под общественным давлением. Ибо «если где-то происходит взрыв, никто не захочет стоять рядом с тобой в эпицентре». Кто-то готов остаться ради музыки и искусства, кто-то уходит по той причине, что музыка — это работа, а ставить под угрозу кусок хлеба нельзя. Понять и простить такое легко.

3) Steelfest не занимается политикой либо идеологией, не поддерживает ни правых, ни левых — ибо одинаково мерзки и те, и другие. А также не собирается ни перед кем отчитываться или извиняться за музыкальные предпочтения организаторов.

4) Steelfest не является типичным еврофестом, который отбирает состав на основе популярности или востребованности артистов, из года в год выставляя «проверенные», благонадежные и однообразные составы. Такой подход приводит к стагнации, которая по итогу вредит вообще всем. Ценно лишь творчество и его качество во всем многообразии — вне зависимости, согласен ты с идеями автора или они тебя бесят.

5) Steelfest является чисто музыкальным мероприятием, и тем более непонятна усиливающаяся из года в год идеологическая возня: запугивание, жалобы, бесконечное давление обеих сторон, радикальных групп, считающих своим долгом повлиять на его проведение. «Одно из проявлений извращенной логики таких экстремистских организаций состоит в том, что если ты, скажем, делишь сцену с неблагонадежным артистом, то таким образом поддерживаешь его взгляды и с тех пор обречен на вечное осуждение. В конечном итоге мы остается с тем, что «приемлемых» с точки зрения обеих сторон артистов оказывается все меньше, потому как критерии допустимого постоянно меняются и веревка на шее затягивается все туже».

6) Как мы вообще намерены жить в мире, творчество которого нацелено только на то, чтобы быть максимально беззубым, безопасным, лишенным красок и сильных эмоций?..

Чем можно ответить на последний вопрос? Ну, наверно, показать, кто из анонсированных изначально групп оказался ссыклом по той или иной причине (а скорее всего — под давлением менеджмента и/или лейбла) выпал из «стилфестовского» состава. Который, к слову говоря, не был чем-либо вопиющим: неформатные соседства у финнов всегда случались и раньше, просто ор стоял тише да пресловутая «cancel culture» не обрела такой всеобъемлющей силы.

Было.

Стало. (Это не финальный список, но перспективу пополнения крупными группами оцениваю как минус девять.)

Итого: минус SODOM, SAMAEL, TSJUDER, ARCHGOAT, DEICIDE, MOONSORROW, VENOM INC, IMPALED NAZARENE (эх, даже ты, некогда бескомпромиссный наш Брут), MELECHESH, PRIMORDIAL, MORK GRYNING, SETH, DISMEMBER, DARK FUNERAL. Большинство из них никак не объяснили причины своего неучастия, в том числе и организаторам. Однако мы-то поняли. И запомнили.

Из хороших новостей: Steelfest 2022 состоится. Организаторы — тру. Нестерильный, некастрированный, бунтовской, честный, разный андеграунд жив. А коммерсы пускай торгуют. Что ж.

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