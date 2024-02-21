Pro Xristoy
21.02.2024

Отец и сын и Гниющий Христос: презентация новой песни ROTTING CHRIST

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«Like Father, Like Son» — называется новая тема ROTTING CHRIST из запланированного на май полноформатника Pro Xristoy («Before Christ»). И поскольку братский дуэт достиг полувековой возрастной категории (а группе уже, между прочим, 35 лет), задорной бласфемии, забористых текстов и провокационных демонических видео ждать не приходится. В сингловом клипе одни лишь традиционные ценности: преемственность поколений, крепкое отцовское плечо и объятия, семейная мужская сентиментальность на фоне эпичных пейзажей.

Сама песня беспредельно атмосферна, вдумчива и размеренна, как закат над безмятежным Эгейским морем, со всеми отцами, сыновьями и поколениями, которые в него когда-то ушли. Нехитро, душевно, узнаваемо, взросло. Не хватает только «fire/desire» — но, надеюсь, подвезут в следующих песнях.

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