Новое видео GAEREA «Dormant» как пытка во имя искусства. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?»

Помните видео WIEGEDOOD, в котором голый мужик 12 минут болтался над костром? Португальское блэковое чудо GAEREA, похоже, решили дать симметричный ответ, сняв клип про пытку водой. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?», — риторически вопрошают ребята, и в восьмиминутном клипе на тему «Dormant» (бонусная вещь к чудному прошлогоднему Mirage) мужик лежит под мощным водным потоком. Одетый — в фирменный сценический костюм GAEREA. И — страдает. Во всяком случае, хочется на это надеяться.

«Видеоарт-инсталляция, сопровождающая «Dormant» и дополняющая звуковой ряд песни, раскрывает тему страданий, смертности и борьбы за выживание. Главный герой оказался в ловушке: он заперт в мире, который истязает его, в котором безжалостно хлещущая вода способна утопить, задушить, погубить».

Кто убедительнее в "пыточных" клипах? WIEGEDOOD «De Doden Hebben Het Goed III»

GAEREA «Dormant»

Александр Солодуха "Здравствуй, чужая милая" результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 174

2 комментария