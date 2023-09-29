GAEREA
29.09.2023

Новое видео GAEREA «Dormant» как пытка во имя искусства. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?»

Блог

Помните видео WIEGEDOOD, в котором голый мужик 12 минут болтался над костром? Португальское блэковое чудо GAEREA, похоже, решили дать симметричный ответ, сняв клип про пытку водой. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?», — риторически вопрошают ребята, и в восьмиминутном клипе на тему «Dormant» (бонусная вещь к чудному прошлогоднему Mirage) мужик лежит под мощным водным потоком. Одетый — в фирменный сценический костюм GAEREA. И — страдает. Во всяком случае, хочется на это надеяться.

«Видеоарт-инсталляция, сопровождающая «Dormant» и дополняющая звуковой ряд песни, раскрывает тему страданий, смертности и борьбы за выживание. Главный герой оказался в ловушке: он заперт в мире, который истязает его, в котором безжалостно хлещущая вода способна утопить, задушить, погубить».

Кто убедительнее в "пыточных" клипах?

результаты

Loading ... Loading ...

Количество просмотров: 174

Читайте также:

2 комментария

  • hiCliff написал(а):

    Поправьте, если я ошибаюсь, уважаемые знатоки, но ведь вся суть этой пытки в попадании воды на лицо или хотя бы верхнюю часть головы. Тут же струйка удобно организована мимо головы, которую даже не пришлось сильно отворачивать.
    А что это за интересный шланг выскочил в самом конце видео?

    >>>
  • Нокт написал(а):

    hiCliff написал(а):
    Поправьте, если я ошибаюсь, уважаемые знатоки, но ведь вся суть этой пытки в попадании воды на лицо или хотя бы верхнюю часть головы. Тут же струйка удобно организована мимо головы, которую даже не пришлось сильно отворачивать.
    А что это за интересный шланг выскочил в самом конце видео?
    да и да

    шланг от головы шел — то есть дышать чувак так и так мог.
    на голову почти ничего не лили.

    тю, могли бы и нормально уже попытать, это всего лишь 8 минут!
    ну, плюс мб пару установочных дублей.
    не переломился бы.

    а так тьфу
    еще и подписали «пыточный экспириенс» — это просто смешно

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *