Новое видео GAEREA «Dormant» как пытка во имя искусства. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?»Блог
Помните видео WIEGEDOOD, в котором голый мужик 12 минут болтался над костром? Португальское блэковое чудо GAEREA, похоже, решили дать симметричный ответ, сняв клип про пытку водой. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?», — риторически вопрошают ребята, и в восьмиминутном клипе на тему «Dormant» (бонусная вещь к чудному прошлогоднему Mirage) мужик лежит под мощным водным потоком. Одетый — в фирменный сценический костюм GAEREA. И — страдает. Во всяком случае, хочется на это надеяться.
«Видеоарт-инсталляция, сопровождающая «Dormant» и дополняющая звуковой ряд песни, раскрывает тему страданий, смертности и борьбы за выживание. Главный герой оказался в ловушке: он заперт в мире, который истязает его, в котором безжалостно хлещущая вода способна утопить, задушить, погубить».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 174
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2 комментария
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Новое видео GAEREA «Dormant» как пытка во имя искусства. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?»
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Комментарии
Нокт:
hiCliff написал(а):
Поправьте, если я ошибаюсь, уважаемые знатоки, но ведь вся суть этой пытки в попадании воды на лицо или хотя бы верхнюю часть головы. Тут же стру…
hiCliff:
Поправьте, если я ошибаюсь, уважаемые знатоки, но ведь вся суть этой пытки в попадании воды на лицо или хотя бы верхнюю часть головы. Тут же струйка удобно организов�…
Deuce:
Слушал. Ну такое. Не шедевр, но и не совсем плохо, есть цепляющие песни.
Однако если бы на пару альбомов сократить — было бы всё же лучше.…
zly:
Raiser написал(а):
Дык нехер , там было делать , или западных кружевных трусов захотелось. Соседи уже наслаждаются ими в полной мере. А музыка , не так себе , для фон…
DimaCar:
Риппер — отличный фронтмен и яркий вокалист, но его персона лишь промелькнула на пути Judas Priest, поэтому, все вполне ожидаемо, на мой взгляд — чего кипятиться…
Raiser:
парню, погибшему по вине провластных беспредельщиков в ноябре 2020, когда оппозиционные протесты силовики начали душить и забивать, уже ничего не стесняясь. Дык нехе…
Ad Noctum:
Sonor написал(а):
Замечаю всё чаще, что во времена, когда металлисты бились с гоперами, метал был настоящим, пропущенным через себя.
Где металисты бились с…
Ad Noctum:
Sonor написал(а):
В целом из нового понравилась песня ‘Hexenhammer’ швейцарской (как ни странно) группы BURNING WITCHES.
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ya_mamma написал(а):
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Anastasiya:
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Polaris:
Поправьте, если я ошибаюсь, уважаемые знатоки, но ведь вся суть этой пытки в попадании воды на лицо или хотя бы верхнюю часть головы. Тут же струйка удобно организована мимо головы, которую даже не пришлось сильно отворачивать.
А что это за интересный шланг выскочил в самом конце видео?
hiCliff написал(а):
Поправьте, если я ошибаюсь, уважаемые знатоки, но ведь вся суть этой пытки в попадании воды на лицо или хотя бы верхнюю часть головы. Тут же струйка удобно организована мимо головы, которую даже не пришлось сильно отворачивать.
А что это за интересный шланг выскочил в самом конце видео?
да и да
шланг от головы шел — то есть дышать чувак так и так мог.
на голову почти ничего не лили.
тю, могли бы и нормально уже попытать, это всего лишь 8 минут!
ну, плюс мб пару установочных дублей.
не переломился бы.
а так тьфу
еще и подписали «пыточный экспириенс» — это просто смешно