UADA new album
10.06.2023

«Альбом из четвертого измерения». Слушаем новинку UADA «Retraversing The Void»

Новинки и новости

Еще одни мастера сомнительных промо-кампаний. Как SLIPKNOT выпустили миник, сопровожденный уходом одного из самых старых участников, так вот, например, и американская UADA анонсировала на сентябрь новый альбом Crepuscule Natura и показала лирик-видео на сингл «Retraversing The Void» («прямиком из четвертого измерения» — как написали музыканты) через неделю после изгнания гитариста James Sloan.

«Получив ряд сообщений и доказательств неправомерных действий со стороны Джеймса, мы решили его отпустить из состава. Потому что нам крайне важно защитить себя, команду и, конечно, фанатов. Узнав о многолетних манипуляциях с его стороны, лжи, обмане, жестоком обращении и сексуальных домогательствах по отношению к разным людям, мы чувствуем, что приняли единственно правильное решение: двигаться вперед без него».

По факту, как сообщила бывшая жена Джеймса, оказалось, что все дело в их личных отношениях: кто-то кому-то изменил, кто-то кого-то недопонял, об этом узнал лидер группы, гитарист-вокалист Jake Superchi и решил (без согласия, к слову, барышни) выложить миру приватные детали их взаимодействия. Заодно присочинил от себя. А затем Джеймса выгнал. И объявил, что ищет нового гитариста. Способного, надо полагать, к выживанию в токсичной «правильной» атмосфере.

Тем не менее, песню слушаем. Песня, в общем-то, неплохая.

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2 комментария

  • Тварь написал(а):

    какие-то миазмы.
    дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
    да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля на них нет, чтобы изнасиловать и избить.
    пойду слушать Blackbraid дальше, короче.

    >>>
  • Писюн c глазами написал(а):

    Тварь написал(а):
    какие-то миазмы.
    дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
    да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля на них нет, чтобы изнасиловать и избить.
    пойду слушать Blackbraid дальше, короче.
    Ты случайно не про того Эспедаля, который со своим парнем проектировал коллекции женской одежды? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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