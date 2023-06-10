«Альбом из четвертого измерения». Слушаем новинку UADA «Retraversing The Void»Новинки и новости
Еще одни мастера сомнительных промо-кампаний. Как SLIPKNOT выпустили миник, сопровожденный уходом одного из самых старых участников, так вот, например, и американская UADA анонсировала на сентябрь новый альбом Crepuscule Natura и показала лирик-видео на сингл «Retraversing The Void» («прямиком из четвертого измерения» — как написали музыканты) через неделю после изгнания гитариста James Sloan.
«Получив ряд сообщений и доказательств неправомерных действий со стороны Джеймса, мы решили его отпустить из состава. Потому что нам крайне важно защитить себя, команду и, конечно, фанатов. Узнав о многолетних манипуляциях с его стороны, лжи, обмане, жестоком обращении и сексуальных домогательствах по отношению к разным людям, мы чувствуем, что приняли единственно правильное решение: двигаться вперед без него».
По факту, как сообщила бывшая жена Джеймса, оказалось, что все дело в их личных отношениях: кто-то кому-то изменил, кто-то кого-то недопонял, об этом узнал лидер группы, гитарист-вокалист Jake Superchi и решил (без согласия, к слову, барышни) выложить миру приватные детали их взаимодействия. Заодно присочинил от себя. А затем Джеймса выгнал. И объявил, что ищет нового гитариста. Способного, надо полагать, к выживанию в токсичной «правильной» атмосфере.
Тем не менее, песню слушаем. Песня, в общем-то, неплохая.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 155
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2 комментария
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Комментарии
Егор:
Там же явно нужно в обратной перемотке слушать. Никто не пробовал?…
Писюн c глазами:
Тварь написал(а):
какие-то миазмы.
дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля н…
Тварь:
какие-то миазмы.
дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля на них нет, чтобы изнасило�…
Юрий:
Другой Александр:
goremyka написал(а):
Зануда написал(а):
Я думаю, группе хана.
да ей же лет как 15 надо завершить карьеру. Слишком какая то сладкая музыка пошла
Да и скучнее в цело�…
Anastasiya:
Внезапно новый EP
https://open.spotify.com/album/0E3OlFC9aoCO37szpGrqfH?go=1&sp_cid=80555dde863be735d69e7fa265175181&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1…
goremyka:
Зануда написал(а):
Я думаю, группе хана.
да ей же лет как 15 надо завершить карьеру. Слишком какая то сладкая музыка пошла …
ratfred:
Юрий написал(а):
Шикарно. В этот же день ещё и HYPOCRISY клип выпустили.
кстати, меня Петя порадовал…
Зануда:
Другой Александр:
Ему надо фирменные «легендарные финки НКВД» начать продавать, с логотипом Megadeath или свойм лицом на рукоятке) Может подзаработает))…
Писюн c глазами:
Се сталя осинь делягя. Дюмяю, для няс на гястлелях дязи день, кядя ми плестя сядимь ня зопи, ябходися в 45000 деляляв. А мозить и бельси, няплимель, 52000. И етя ми нициво не …
DimaCar:
В целом, интересно. Хотя, правды ради, следует сказать, что все это как будто что-то напоминает.. вот только не могу понять, что.. Толи Textures, толи Beyoncé, толи Katatonia.. и этот…
Andreas:
какие-то миазмы.
дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля на них нет, чтобы изнасиловать и избить.
пойду слушать Blackbraid дальше, короче.
Тварь написал(а):
какие-то миазмы.
дослушать не смог — неинтересно напрочь (бросил в середине).
да и вообще — какие политкорректные блэкари пошли… Эспедаля на них нет, чтобы изнасиловать и избить.
пойду слушать Blackbraid дальше, короче.
Ты случайно не про того Эспедаля, который со своим парнем проектировал коллекции женской одежды?