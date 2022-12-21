Sakis Tolis будет выступать как сольный артист. Слушаем новую тему!Новинки и новости
Sakis Tolis продолжает поражать своей работоспособностью и умением находиться сразу везде: за бесконечными турами «роттингов» по миру следуют новости о новых релизах (буквально на днях вышла двойная компиляция редких записей The Apocryphal Spells), коллаборациях (например, в новом треке INSOMNIUM), и вот теперь, на фоне успеха восхитительного сольника Among The Fires Of Hell, грек также думает выступать сольно.
Дебют состоится на апрельском фестивале Inferno в Норвегии — неугомонный Сакис, помимо сольных вещей, обещает избранные треки THOU ART LORD и ROTTING CHRIST. Но, зная его трудоголизм, не удивлюсь, если до весны он выпустит еще пару дисков.
Так, буквально вчера была презентована вещь под названием «The Origin» — как пояснил Сакис, про все греческое, что в нем только есть. Так что, подчеркивая необходимость держаться корней, лирику он составил исключительно из слов греческого происхождения, с годами ассимилированных множеством языков.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 22
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Green:
» лирику он составил исключительно из слов греческого происхождения…»
Там той пресловутой ‘лирики» пять-шесть слов.А темка действительно выдающаяся-примитивнее давно ничего не слыхал.