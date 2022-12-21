Sakis Tolis будет выступать как сольный артист. Слушаем новую тему!

Там той пресловутой ‘лирики» пять-шесть слов.А темка действительно выдающаяся-примитивнее …

cpt BARBOSSA:

»’ да ты даже на цены на пиво тут посмотри — 90, сука, крон »’

Пиво,пиво,пиво…Надо гнать самогон !Его можно гнать хоть из ананасов,хоть из собачьего дерьма.Ананасы до…