Sakis Tolis
21.12.2022

Sakis Tolis будет выступать как сольный артист. Слушаем новую тему!

Новинки и новости

Sakis Tolis продолжает поражать своей работоспособностью и умением находиться сразу везде: за бесконечными турами «роттингов» по миру следуют новости о новых релизах (буквально на днях вышла двойная компиляция редких записей The Apocryphal Spells), коллаборациях (например, в новом треке INSOMNIUM), и вот теперь, на фоне успеха восхитительного сольника Among The Fires Of Hell, грек также думает выступать сольно.

Дебют состоится на апрельском фестивале Inferno в Норвегии — неугомонный Сакис, помимо сольных вещей, обещает избранные треки THOU ART LORD и ROTTING CHRIST. Но, зная его трудоголизм, не удивлюсь, если до весны он выпустит еще пару дисков.

Так, буквально вчера была презентована вещь под названием «The Origin» — как пояснил Сакис, про все греческое, что в нем только есть. Так что, подчеркивая необходимость держаться корней, лирику он составил исключительно из слов греческого происхождения, с годами ассимилированных множеством языков.

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1 comment

  • cpt BARBOSSA написал(а):

    » лирику он составил исключительно из слов греческого происхождения…»

    Там той пресловутой ‘лирики» пять-шесть слов.А темка действительно выдающаяся-примитивнее давно ничего не слыхал.

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