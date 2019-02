DARK TRANQUILLITY снова в Минске. С любимыми не расставайтесь

DARK TRANQUILLITY — группа, которая была всегда. С 90-х, кассет душераздирающего качества, песен The Gallery — и… давайте не будем считать прошедшие годы. В конце 90-х, или когда кто подсел на шведский мелодэз in optima forma, здесь, в Минске, нельзя было представить, что некогда в будущем шведы станут наезжать в местные клубы каждые два года, отыгрывая, по нотам и душевным струнам, свои нержавеющие нетленки. А потом, после шоу, оборвав нервы, через час ожидания на морозе, выйдут к народу с пивком, пьяные, милые, позитивные. И ты, то ли пьяный, то ли под впечатлением, все так же бросишься их обнимать — непонятно, зачем, но от души. Может, потому что они всегда. И музыка DARK TRANQUILLITY — всегда. Как праздник. С тобой.

С туром в поддержку Atoma DT у нас были аккурат два года тому, и, кажется, это сыграло лишь в плюс: «Репаблик» был в этот вечер битком, а бодрящая февральская очередь на вход растянулась на сотни метров, вынуждая страждущих согреваться кто как умел. Говорят, случился солдаут.

Так, наполнившись воодушевленными людьми, клуб гудел и буянил от начала и до конца, проговаривая, пропуская сквозь потные взъерошенные тела эти вот уж родные «The Science Of Noise», «Final Resistance», «Monochromatic Stains» (ох, за одиннадцать студийников мужики таки поняли, чем пробрать до кости), «Terminus (Where Death Is Most Alive)», «Lethe», «The Wonders At Your Feet» (ааа, прекратите!!!), «Inside The Particle Storm» (гарантированный для меня вынос мозга, не знаю, почему), «Lost To Apathy» и «Misery’s Crown» на финал — чисто посмотреть, как вся обезумевшая потная толпа прыгает в ритм, раскачивая танцпол, ощеривая «козы», вскидывая руки и понимая, что еще хоть сто, сто один раз, все это можно повторить, и эти вот люди снова придут.

Несмотря на уверения Йохана, неких неожиданных позиций в сетлисте я особенно не заметила: неожиданно было бы услышать песни Haven, кроме стартовой, неожиданно прозвучали бы вещи The Mind’s I, а так вышло более-менее предсказуемо. Разве что Станне песню биса пел у барной стойки, будучи залепленным десятками мобильных экранов.

В целом же DARK TRANQUILLITY — история повторяющаяся. Артистично-лучезарный рыжий Микаэль, с последнего посещения не сменивший, кажется, даже штаны и рубашку. Невозмутимый флегматик Мартин за клавишами. Незаметный лысый добряк Андерс за барабанами. Сосредоточенный Андерс на басу — так прочно вошедший в роль деда (кто сказал, что седые усы-борода красят мужчину?), что даже как-то не верится, что, в общем, ровесник всех остальных. Атмосферные визуализации/клипы на фоне. Броский, драматично-выразительный свет. Дрянной звук. Ошалевающий зал. Краудсерфинг и слэм. Ожесточенно-всеобъемлющий позитив. Все как всегда. Дайте еще.

«Мы обязательно вернемся после следующего альбома», — обещал Микаэль, общительный между треками, наблюдающий с радостью, как поверх голов на танцполе проносятся чьи-либо ноги. Дающий свои «пять» этим психам. И, конечно, вернутся, этому веришь. Ведь пересматриваем же мы раз за разом любимые фильмы, прокручиваем же любимые диски, стараясь ухватить тот самый, первый, незамутненный восторг, что когда-то довел до любви? В случае с концертным DT все даже проще. Возможно, это и есть любовь. Иначе что бы в зале делали все эти люди?..

Концертный фоторепортаж смотрим тут.