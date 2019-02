DARK TRANQUILLITY пакуют чемоданы на Минск. Гитарист Johan Reinholdz: «Будьте готовы к сюрпризам»

Не прошло и двух лет, как тур DARK TRANQUILLITY «Atoma» цепким вернувшимся щупальцем зацепит Украину, Беларусь и Россию. В пятницу шведы в очередной раз примут штурмом «Репаблик» — сегодня же мне попался гитарист команды Johan Reinholdz, согласившийся ответить на пару вопросов по поводу и без. Этого эффектного волосатого мужчину мы уже видели: в прошлый раз он приезжал в качестве одной второй гитарного live-состава; ну а в будущем, похоже, поселится в команде на постоянной основе. Впрочем, обо всем по порядку.

Краткая справка

Johan Reinholdz родился в 1980-м.

Играет на гитаре с 9 лет.

В конце 90-х создал прогрессив-металлическую группу ANDROMEDA; в нулевых с подачи экс-вокалиста ARCH ENEMY Johan Liiva появился олдскул-трэш/мелодэзовый проект NONEXIST, который Johan активно продвигает в настоящий момент (к слову, в 2018-м у этой группы вышел EP In Praise Of Death, песню из которого можно заценить ниже).

Чертовски крутой и разноплановый музыкант; можете в этом убедиться по его гитарным зарисовкам в фб.

Официальный сайт: https://johanreinholdz.com

Привет! Вижу на страницах DARK TRANQUILLITY записи типа «#Russia, what should we play for you?» Вы серьезно не выбрали еще сетлист?

Ну конечно же, выбрали. Просто подогреваем интерес. Поскольку с туром «Atoma» группа уже приезжала, для второго раза надо разнообразить программу. Я по понятным причинам раскрывать карты не буду, могу сказать лишь одно: будьте готовы к сюрпризам. Мы придумали ряд… ммм… особых вещей.

Что запомнилось с прошлого визита?

Это был мой первый выезд с DARK TRANQUILLITY, так что все казалось новым и поразительным. Понятно, оно здорово и сейчас, но первый раз всегда остается особенным. Минск мне запомнился бурной клубной атмосферой — это был вроде бы зал под названием «RE:Public». Остальные гастроли проходили на площадках побольше, а тут вышло прямо даже душевно. Мне нравится, когда атмосфера концерта способствует движу и стейдждайвингу, это весело и забавно. В Минске было именно так.

Как ты попал в концертный состав коллектива?



Я довольно давно играю в группе под названием ANDROMEDA — она активно выпускала релизы и выступала года до 2013. Потом все как-то замедлилось, затянулось, концерты прекратились, и мне стало скучно. Я люблю играть, выступать, вот это вот все. Так что составил для себя небольшой список групп, которым решил написать: если, мол, вам нужен гитарист, то я готов. Одной из первых команд, с которой связался таким образом, была DARK TRANQUILLITY: я был отдаленно знаком с Никласом, т.к. он рисовал три кавер-арта ANDROMEDA; в общем, написал ему e-mail, и получил ответ, типа «да, интересно; у нас как раз ушел гитарист, проводим прослушивания». Дело было в конце зимы 2016; в августе того же года он обратился ко мне с предложением выехать в турне в связке с AMON AMARTH. Но получилось, что восточноевропейские гастроли, в том числе у вас, в Минске, случились раньше. В общем, как-то вот так.

Страшно было в первый раз играть живьем в составе заслуженной банды?

Меня трудно чем-то испугать, на сцене не нервничаю никогда. Но, конечно, определенное волнение имело место: я с давних лет был фанатом DT, с самого первого их альбома. Но мы много репетировали, общались. Атмосфера в команде спокойная, все нормальные, скромные парни, так что переживать не о чем. Знай, делай свое дело, и все будет в порядке.

А вот Mikael Stanne говорил, что до сих пор дьявольски переживает перед выходом к публике.

Что ж, это индивидуальное. Я вот не особенно эмоциональный человек в этом плане, и на сцене спокоен, как книжный шкаф.

Выучил уже всю дискографию?



С большего. Как и говорил, я с 90-х фанател по группе, активно все слушал, сделил за релизами. Начиная с 2007-го немного потерял интерес, но сейчас по мере надобности учу все, что пропустил.

А любимый альбом какой?

Damage Done. Отличные, запоминающиеся мелодии, хуки, замечательные припевы, которые сразу врезаются в память. В общем, однозначно любимый.

В Интернете курсируют слухи, что в будущем ты, вполне вероятно, станешь постоянным гитаристом команды…



Да, я тоже такое… ммм… слышал. Пока официальных анонсов не было, но разговор на эту тему имел место.

Как же тогда планы насчет NONEXIST?

Обязательно буду продолжать это дело! Я рассматриваю NONEXIST как личный проект, место для творчества. История этой группы началась давно, еще в 2001 году, когда на вокале был Johan Liiva. После первого альбома Deus Deceptor случился перерыв в 10 лет. В 2012-м команду решили возродить, выпустили еще два альбома — и Johan ушел. Так что я теперь еще и на вокале, и, в общем, рулю проектом на свое усмотрение. С точки зрения карьеры, конечно, все сложно: группа пока малоизвестна, на концерты сильно не зовут, и, в общем, уровень амбиций тут скорей «для себя». Мне это интересно. А еще нравится жанр коллектива, несмотря на то, что метал как таковой я сейчас практически не слушаю.

А что слушаешь?

Поп-музыку, электронный стафф, синтвейв, эмбиент. Группы вроде GUNSHIP, THE MIDNIGHT. Экспериментальную музыку исландца Оулавюра Арнальдса. Лану Дель Рей активно слушаю. Да еще много чего нравится, преимущественно нетяжелое, без зауми и наворотов, с хорошими мелодиями, меланхолическими или мрачными настроениями. Такое вот нравится. А техничную музыку, жесткую, вроде дэз-метала, практически не включаю: хватает того, что я ее сочиняю, записываю, играю и слушаю на концертах и фестивалях. Это все, конечно же, здорово, но нужно как-то и отдыхать, разнообразить свой музыкальный багаж, искать другие импульсы и источники вдохновения. Отыграв концерт и садясь в тур-автобус, DARK TRANQUILLITY никогда не станут слушать метал. Нужны другие мелодии, другая ритмика, нужно разнообразие.

Еще и выпить как следует нужно!.. DT известны своей слабостью к спиртному.

Да, эта группа знает толк в вечеринках и по-прежнему способна зажечь! Ну а я что, я ж вовсе не против.

После долгих гастролей случаются какие-либо побочные эффекты? Помню, кто-то из музыкантов рассказывал, что, например, подскакивает среди ночи, удивляясь, почему он раздет. Ведь пока спишь в тур-бусе, ты всегда более-менее в трусах, например.

У меня главный побочный эффект — сонливость и некоторая асоциальность. Приезжаешь — и хочешь только лишь спать, причем как можно дальше от всех остальных людей. Ну и после поездок по Америке — чудовищные джетлаги, от которых организм страшно колбасит. Ты дезориентирован, растерян, нарушен сон, и, в общем, выпадаешь из жизни на какое-то время. Меня накрывает кошмарно, примерно на неделю.

Музыка — твое основное занятие?

В общем, да. Я ее не только играю, но еще и преподаю. Раньше — на постоянной, ежедневной основе, сейчас — в формате частных уроков. Так что, в общем, не проблема уехать в турне на месяц или два. Что же до музыки… она есть всегда. Гитара. Репетиции. Концерты. Я этим живу и, в общем, чувствую себя хорошо, только когда удается поиграть на гитаре по крайней мере несколько часов в день… каждый день.