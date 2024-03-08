Премьера: новый сингл DARK TRANQUILLITY «The Last Imagination»Новинки и новости
В середине августа DARK TRANQUILLITY покажут тринадцатый альбом Endtime Signals; торопясь представить новинку, группа выложила сингл «The Last Imagination». «И снова добро обжаловать в мир DARK TRANQUILLITY! После выпуска Moment прошло достаточно много времени, и мы через многое прошли, чтобы оказаться в той точке и с тем материалом, что есть сейчас. Презентацию первого сингла сопровождает чувство гордости, ощущение завершенности и известная доля облегчения. А еще вы увидите по этой работе, насколько разнообразным будет релиз».
К слову, над визуалом к песне работал Niklas Sundin — который также недавно записал свой альбом. Сольный диск называется Wattudragaren — и это 75 минут эмбиента. Кому интересно, вот трейлер.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 122
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