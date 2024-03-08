Dark Tranquillity
08.03.2024

Премьера: новый сингл DARK TRANQUILLITY «The Last Imagination»

Новинки и новости

В середине августа DARK TRANQUILLITY покажут тринадцатый альбом Endtime Signals; торопясь представить новинку, группа выложила сингл «The Last Imagination». «И снова добро обжаловать в мир DARK TRANQUILLITY! После выпуска Moment прошло достаточно много времени, и мы через многое прошли, чтобы оказаться в той точке и с тем материалом, что есть сейчас. Презентацию первого сингла сопровождает чувство гордости, ощущение завершенности и известная доля облегчения. А еще вы увидите по этой работе, насколько разнообразным будет релиз».

К слову, над визуалом к песне работал Niklas Sundin — который также недавно записал свой альбом. Сольный диск называется Wattudragaren — и это 75 минут эмбиента. Кому интересно, вот трейлер.

Количество просмотров: 122

Читайте также:

1 comment

  • думстер-бумстер написал(а):

    В принципе неплохо. Откровенно плохих песен у них не было и не будет никогда.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *