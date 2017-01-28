Концерт DARK TRANQUILLITY в Минске. Третий не лишний!

Сила искусства — это когда выходишь после концерта хмельным, хотя не пил ничего крепче сока. Когда в ушах продолжает колбасить «Misery’s Crown», и не жалко простоять час на улице просто ради того, чтобы на минутку увидеть и обнять музыкантов, сделавших эту субботу незабываемой. «Третий — не лишний» — доказали DARK TRANQUILLITY, вернувшись в Минск и в очередной раз собрав полный «Репаблик»…
Очередь на входе, очередь в баре, очередь за мерчем — оголодавшие за зиму металисты раскупили весь запас привезенных маек DT, оставив только что-то белое и безразмерное, а также фирменные футболки THE FADING — израильской группы, выступавшей на разогреве. Серьезного впечатления она не оставила: ну, мелодэз как мы его знаем, как десятки команд играли примерно лет десять назад. Исполнено технично и прилично. Подано живо. Однако будем честны: впечатления о музыке группы стерлись ровно в тот же момент, как музыканты спустились со сцены. А зал возбужденно зашумел в ожидании главного блюда.
Ну а дальше… все как в кино. В любимом, знакомом фильме, пересматривать который хочется снова и снова — с ожидаемыми, знакомыми сценами; ожидаемыми, но от этого не менее яркими и оглушительными эмоциями. Открываю репортаж за 2014 год, или даже 2009-й — и да, снова хочется переписать и подчеркнуть почти каждое слово. Это группа, от которой точно знаешь, чего ожидать, — и, к счастью, в ожиданиях не обманываешься.
Снова накал эмоций, от которых в дрожь; снова беснующийся, оголтело потеющий зал; снова звучит, подбрасывая в воздух, «The Wonders At Your Feet», продирающая до жил «ThereIn», надрывная «Monochromatic Stains». Не стареющий, не меняющийся, все такой же плюшево-рыжий и темпераментно-милый, поющий и тут же срывающийся в вопль Микаэль мечется по сцене, падает, извивается, улыбается, пропускает через свое гибкое тело живой истерический ток. Снова какая-то ерунда со звуком (во всяком случае, сбоку от сцены), но это никому не мешает. Главное — не упустить секунды волшебного, здесь и сейчас, пока ты дышишь, пока слышишь все это, пока, сжимаясь нутром, подпеваешь самому пронзительному хиту альбома Atoma.
This is the time of no regret
In a forward momentum race
We leave in our wake
What is broken and forgotten…
Из нового лонгплея звучат «Atoma» (второй бесспорный хит, и в живом исполнении песня словно обретает дополнительное измерение), «Forward Momentum», «Neutrality», «Force Of Hand», «The Pitiless»; еще четыре темы — из предшественника Construct. Очевидно, DARK TRANQUILLITY не из тех, кто до последнего пылесосит бестселлеры прошлого — и их персональный «momentum» тянет скорее «forward», чем в славные девяностые и начальные нулевые.
Станне, как обычно, отыгрывает театральное шоу в одиночку: харизма этого душевного шведа такова, что одного его хватит и на стадион. Так что, несмотря на не совсем каноничный состав на сцене (плюс седой бородатый Anders Iwers, выглядящий на фоне моложавого и бодрого вокалиста совсем уже дедом; плюс два сессионных гитариста, импортированных из малоизвестной гетеборгской команды; минус Niklas Sundin), потери или даже особой разницы не ощущалось. Пускай музыка DARK TRANQUILLITY — продукт совместного творчества и тончайшей взаимной «химии», на сцене основной и незаменимый игрок лишь один. Зато высочайшего полета.
Оттеняет его пассионарные танцы фоновая визуализация: по экрану, выхватывая из песен слова и фразы, проносятся обрывки клипов DT, отстраненные образы, гипнотизирующие загогулины; черепа, в подражание трем обезьянкам, зажимающие рот, уши и глаза. Симпатичные, стильные, дополняющие находки. Хотя закрыть глаза временами хочется так же: оградиться от внешнего, и, как пелось в бисовой «State Of Trust», «Strip the thoughts / Heal the system».
Концерт окончен, обязательные селфи музыкантов (лес рук; все мокрые, радостные, сияющие) заделаны, но расходиться никто не спешит. В безумной надежде то ли продлить праздник, то ли заполучить на память непременный трофей. Некто особенно предприимчивый продает на входе фотографии группы с автографами за 3 рубля штука. Иные, переминаясь на входе, жарко обмениваются впечатлениями. Пьют пиво допоздна. Хватают, дождавшись, уже около полуночи закутавшегося в куртку Станне и, практически разрывая его, уставшего, но мягко улыбающегося, на сувениры, выпрашивают фото на память. Унести хоть что-то. И верить: будет в том числе и четвертый.
Фоторепортаж смотрим тут!
Ох, концерт был просто шикарный. Лично для меня он первый, а не третий. Поэтому впечатлений просто вагон. Это было здорово.
Театр одного актёра? Может быть. Статисты из «малоизвестной гётеборгской группы» — да пожалуйста. Атмосфера и напор музыки DT были сегодня переданы именно инструментами даже через кашеватость репабликовской акустики. Поэтому имхо, в этом паззле лишних нет. :)
PS А может, нас развели, и имела место фонограмма. )
guitarchitect написал(а):
Лично для меня он первый, а не третий.
Ну для меня в целом уже пятый, что ли. А все равно плющит!
(несколько секунд тупил, соображая, как тут поставить комментарию лайк)
А Вы на втором этаже стояли слева от пульта? Я постеснялся спрашивать у девушки, страшно похожей на Вас, хехе. Пожал бы руку хоть, очень ценю вашу работу
Звук был ужасен: даже возле пульта были слышны только барабаны, клавиши и вокал. Гитар не было слышно совсем, за исключением вступлений в песнях.
В 14 году со звуком было лучше, да и на мелкой сцене БА тоже.
Да, и мне тоже звук как то не понравился. DT конечно молодцы и вообще няшки)))) В отличие от организаторов, которые умудрились создать очередь на выйти покурить — выйти можно было только получив номерок, а номерков как то мало было. Это фееричный писец, wake up можно поздравить с победой в номинации «Самый вахтеристый и ипанутый вахтер года»!
Вообщем получилось охренительно странное мероприятие — отличная группа на сцене, задорный слэм на танцполе, а в остальном говно.
в 2009 году после канца in flames, пригрел себе из ректора небольшую афишу, с как мне показалось прикольным названием группы, DT конечно же.
нагуглив их музыки, я понял что выбор «инфлеймс» был не самым удачным решением в жизни) сейчас их вообще не переношу, а на Дарков попал впервые только сейчас. и это был пи*дец товарищи)) снова жаль пропущеного 9го и 14го, давно так не отрывался, несмотря на говеный звук и жирного стэйдждайвера падающего на меня все время.
Me написал(а):
А Вы на втором этаже стояли слева от пульта? Я постеснялся спрашивать у девушки, страшно похожей на Вас, хехе. Пожал бы руку хоть, очень ценю вашу работу
Спасибо! Нет, я на танцполе обычно)) На втором этаже звук бывает лучше, но атмосфера уже не та.
Вокала возле сцены не было слышно вообще! Но концерт вышел угарным, группа просто огонь! Так что фиг с ним со звуком, очередями и ценником на пиво. Ради таких эмоций простить можно что угодно!
Одно жаль: майку купить так и не получилось ((((