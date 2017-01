Концерт DARK TRANQUILLITY в Минске. Третий не лишний!

Сила искусства — это когда выходишь после концерта хмельным, хотя не пил ничего крепче сока. Когда в ушах продолжает колбасить «Misery’s Crown», и не жалко простоять час на улице просто ради того, чтобы на минутку увидеть и обнять музыкантов, сделавших эту субботу незабываемой. «Третий — не лишний» — доказали DARK TRANQUILLITY, вернувшись в Минск и в очередной раз собрав полный «Репаблик»…

Очередь на входе, очередь в баре, очередь за мерчем — оголодавшие за зиму металисты раскупили весь запас привезенных маек DT, оставив только что-то белое и безразмерное, а также фирменные футболки THE FADING — израильской группы, выступавшей на разогреве. Серьезного впечатления она не оставила: ну, мелодэз как мы его знаем, как десятки команд играли примерно лет десять назад. Исполнено технично и прилично. Подано живо. Однако будем честны: впечатления о музыке группы стерлись ровно в тот же момент, как музыканты спустились со сцены. А зал возбужденно зашумел в ожидании главного блюда.

Ну а дальше… все как в кино. В любимом, знакомом фильме, пересматривать который хочется снова и снова — с ожидаемыми, знакомыми сценами; ожидаемыми, но от этого не менее яркими и оглушительными эмоциями. Открываю репортаж за 2014 год, или даже 2009-й — и да, снова хочется переписать и подчеркнуть почти каждое слово. Это группа, от которой точно знаешь, чего ожидать, — и, к счастью, в ожиданиях не обманываешься.

Снова накал эмоций, от которых в дрожь; снова беснующийся, оголтело потеющий зал; снова звучит, подбрасывая в воздух, «The Wonders At Your Feet», продирающая до жил «ThereIn», надрывная «Monochromatic Stains». Не стареющий, не меняющийся, все такой же плюшево-рыжий и темпераментно-милый, поющий и тут же срывающийся в вопль Микаэль мечется по сцене, падает, извивается, улыбается, пропускает через свое гибкое тело живой истерический ток. Снова какая-то ерунда со звуком (во всяком случае, сбоку от сцены), но это никому не мешает. Главное — не упустить секунды волшебного, здесь и сейчас, пока ты дышишь, пока слышишь все это, пока, сжимаясь нутром, подпеваешь самому пронзительному хиту альбома Atoma.

This is the time of no regret

In a forward momentum race

We leave in our wake

What is broken and forgotten…

Из нового лонгплея звучат «Atoma» (второй бесспорный хит, и в живом исполнении песня словно обретает дополнительное измерение), «Forward Momentum», «Neutrality», «Force Of Hand», «The Pitiless»; еще четыре темы — из предшественника Construct. Очевидно, DARK TRANQUILLITY не из тех, кто до последнего пылесосит бестселлеры прошлого — и их персональный «momentum» тянет скорее «forward», чем в славные девяностые и начальные нулевые.

Станне, как обычно, отыгрывает театральное шоу в одиночку: харизма этого душевного шведа такова, что одного его хватит и на стадион. Так что, несмотря на не совсем каноничный состав на сцене (плюс седой бородатый Anders Iwers, выглядящий на фоне моложавого и бодрого вокалиста совсем уже дедом; плюс два сессионных гитариста, импортированных из малоизвестной гетеборгской команды; минус Niklas Sundin), потери или даже особой разницы не ощущалось. Пускай музыка DARK TRANQUILLITY — продукт совместного творчества и тончайшей взаимной «химии», на сцене основной и незаменимый игрок лишь один. Зато высочайшего полета.

Оттеняет его пассионарные танцы фоновая визуализация: по экрану, выхватывая из песен слова и фразы, проносятся обрывки клипов DT, отстраненные образы, гипнотизирующие загогулины; черепа, в подражание трем обезьянкам, зажимающие рот, уши и глаза. Симпатичные, стильные, дополняющие находки. Хотя закрыть глаза временами хочется так же: оградиться от внешнего, и, как пелось в бисовой «State Of Trust», «Strip the thoughts / Heal the system».

Концерт окончен, обязательные селфи музыкантов (лес рук; все мокрые, радостные, сияющие) заделаны, но расходиться никто не спешит. В безумной надежде то ли продлить праздник, то ли заполучить на память непременный трофей. Некто особенно предприимчивый продает на входе фотографии группы с автографами за 3 рубля штука. Иные, переминаясь на входе, жарко обмениваются впечатлениями. Пьют пиво допоздна. Хватают, дождавшись, уже около полуночи закутавшегося в куртку Станне и, практически разрывая его, уставшего, но мягко улыбающегося, на сувениры, выпрашивают фото на память. Унести хоть что-то. И верить: будет в том числе и четвертый.

