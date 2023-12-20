VLTIMAS
20.12.2023

Возвращение супергруппы VLTIMAS (MORBID ANGEL, MAYHEM, CRYPTOPSY): новый сингл «Miserere»

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После альбома Something Wicked Marches In 2019 года звездное международное трио VLTIMAS напомнило о себе — и доказало, что первый альбом не был случайной коллаборацией талантливых — каждый в своем — музыкантов: David Vincent, Rune Eriksen, Flo Mounier.

15 марта выходит второй альбом Epic, уже доступен первый сингл «Miserere» — и… не знаю. После того, как кто-то в ютубе написал про ассоциации с NEVERMORE, я теперь тоже слышу озверевшую экстрим-версию NEVERMORE.

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