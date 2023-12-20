Возвращение супергруппы VLTIMAS (MORBID ANGEL, MAYHEM, CRYPTOPSY): новый сингл «Miserere»Новинки и новости
После альбома Something Wicked Marches In 2019 года звездное международное трио VLTIMAS напомнило о себе — и доказало, что первый альбом не был случайной коллаборацией талантливых — каждый в своем — музыкантов: David Vincent, Rune Eriksen, Flo Mounier.
15 марта выходит второй альбом Epic, уже доступен первый сингл «Miserere» — и… не знаю. После того, как кто-то в ютубе написал про ассоциации с NEVERMORE, я теперь тоже слышу озверевшую экстрим-версию NEVERMORE.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 37
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Комментарии
СиРОЖА:
А вообще если соло крутое то его обязательно запомнят… Вот я например отлично помню соло из tornado of souls, ибо его придумал и сыграл человек у которого руки не из жопы р�…
СиРОЖА:
Писюн с глазами написал(а):
Как Кирк здорово сказал! Действительно, он очень крутой гитарист и мог бы легко уделать Ингви или Сатриани,
Пока кирк уверенно у�…
СиРОЖА:
Ахахахаха.. У меня аж глаза кровоточить начали от прочитанного… Кирк оказывается в юмор может намного больше чем в гитару…
Дед Аким:
Хотел бы продолжить тему хорошей музыки и талантливых голосистых русских музыкантов, не взирая ни на что, они есть. Многих не знаю и предвзят, мнение субъективное, �…
Виктор:
Металлика это прежде всего про риффы, а не про соляки…
коллапес:
зря он так. любой металхед всегда ценит соло и отлично их вкушает.
возможно в пендоссии и по-другому, или может фанбои педалики уже давно опустились до уровня зомби,…
Tadevusz:
Падмуркавы Культ Высокага Мастацтва!
«У Нябыт» крыху не тое, каб расчараваў, але ён выбіваецца з двух шэдэўральных папярэднікаў — як быццам Цемнарод вырашыў спыніц…
Тварь:
Писюн с глазами:
Как Кирк здорово сказал! Действительно, он очень крутой гитарист и мог бы легко уделать Ингви или Сатриани, да кого угодно, но зачем? Лучше играть понятные и запомин�…
Дружище Христос:
Другой Александр:
Ветошь написал(а):
циник написал(а):
Великой группу сделал Кавалера, а этот малахольный негр вообще не понятно откуда взялся и как гр. с ни существовала.
Хуясе�…
DimaCar:
Да, был у Ugly Kid Joe когда-то клип на песенку Neighbour.. где кто-то кайфует нюхая носок …
Писюн с глазами:
Ветошь написал(а):
циник написал(а):
Великой группу сделал Кавалера, а этот малахольный негр вообще не понятно откуда взялся и как гр. с ни существовала.
Хуясе�…
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