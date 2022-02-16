Когда мрачные парни идут в хард-н-хэви: AUDREY HORNE показали новый сингл

Норвежский суперпроект AUDREY HORNE (по имени героини «Твин Пикс») родился в 2002 году, когда еще не было эпидемий и миллиона новых сборных групп в день, а идея собрать известную блэк-метал братию и играть «просто рок» виделась оригинальной и свежей. Так, в изначальный состав проекта входили King ov Hell (известный участием в GORGOROTH, OV HELL, ABBATH, GOD SEED, I и т.д.), Arve ‘Ice Dale’ Isdal из ENSLAVED и DEMONAZ, Herbrand Larsen (экс-ENSLAVED). При этом направлением избрали не экстрим, а вполне себе мейнстримный хардкор/хэви, с многочисленными ностальгическими пасхалками ветеранам.

С тех пор у коллектива вышло шесть студийников, он успел откатать кучу туров и фестивалей, поменять состав (так, из вышеназванных пассажиров на сегодня остался только Ice Dale), и, в общем, чем дальше, тем более высокие места достаются AUDREY HORNE в чартах; диски жарко принимают критики и слушатели, и, в общем, нет ни одной причины не послушать их новую тему.

Хотя нет. Одна таки есть. Клип на «Devil’s Bell» получился дурацким, а девица в майке IRON MAIDEN, бессмысленно снующая туда-сюда на протяжении пяти минут видео, довольно быстро начинает бесить. Что за глубокий режиссерский посыл был заложен в этих метаниях? Острый весенний авитаминоз? Стадии взросления говнаря?

Сама же песня, титульный трек выходящего в конце апреля альбома, весьма недурна: этакая классика в современной броской обертке, отличнейшие гитары… и такие же отличнейшие отсылки к «мейденам», которые моментально прослушиваются и без видеонамеков в виде мерча из клипа.

Любителям лампового хардрока должно понравиться.

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