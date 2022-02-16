Когда мрачные парни идут в хард-н-хэви: AUDREY HORNE показали новый сингл

Когда мрачные парни идут в хард-н-хэви: AUDREY HORNE показали новый синглБлог
Норвежский суперпроект AUDREY HORNE (по имени героини «Твин Пикс») родился в 2002 году, когда еще не было эпидемий и миллиона новых сборных групп в день, а идея собрать известную блэк-метал братию и играть «просто рок» виделась оригинальной и свежей. Так, в изначальный состав проекта входили King ov Hell (известный участием в GORGOROTH, OV HELL, ABBATH, GOD SEED, I и т.д.), Arve ‘Ice Dale’ Isdal из ENSLAVED и DEMONAZ, Herbrand Larsen (экс-ENSLAVED). При этом направлением избрали не экстрим, а вполне себе мейнстримный хардкор/хэви, с многочисленными ностальгическими пасхалками ветеранам.
С тех пор у коллектива вышло шесть студийников, он успел откатать кучу туров и фестивалей, поменять состав (так, из вышеназванных пассажиров на сегодня остался только Ice Dale), и, в общем, чем дальше, тем более высокие места достаются AUDREY HORNE в чартах; диски жарко принимают критики и слушатели, и, в общем, нет ни одной причины не послушать их новую тему.
Хотя нет. Одна таки есть. Клип на «Devil’s Bell» получился дурацким, а девица в майке IRON MAIDEN, бессмысленно снующая туда-сюда на протяжении пяти минут видео, довольно быстро начинает бесить. Что за глубокий режиссерский посыл был заложен в этих метаниях? Острый весенний авитаминоз? Стадии взросления говнаря?
Сама же песня, титульный трек выходящего в конце апреля альбома, весьма недурна: этакая классика в современной броской обертке, отличнейшие гитары… и такие же отличнейшие отсылки к «мейденам», которые моментально прослушиваются и без видеонамеков в виде мерча из клипа.
Любителям лампового хардрока должно понравиться.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 48
Читайте также:
- Приготовьтесь, будет мрачно. Суперпроект ABSENT IN BODY от участников NEUROSIS, AMENRA и Игора Кавалера
- Дэзеры играют семидесятнический рок: проект UMBILICUS от участников CANNIBAL CORPSE, INHUMAN CONDITION и др.
- Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVN
- Финская грусть: суперпроект MERCURY CIRCLE от музыкантов SWALLOW THE SUN, CHILDREN OF BODOM, TO/DIE/FOR
- SATANIC PLANET: как Dave Lombardo продал душу Сатане
- Еще один шведский дэзовый суперпроект: GRAND CADAVER с рычанием от Mikael Stanne
- Супергруппа KILLER BE KILLED (SOULFLY, MASTODON, THE DILLINGER ESCAPE PLAN) выпускает второй альбом
- «Политика против эрекции» от супергруппы VENOMOUS CONCEPT
- Греческий блэковый суперпроект KATAVASIA выпускает новый альбом
- Silenoz + MORGOTH. Новая тема суперпроекта INSIDIOUS DISEASE «Enforcers Of The Plague»
Обновления
-
Когда мрачные парни идут в хард-н-хэви: AUDREY HORNE показали новый сингл
-
Стоит послушать: годный блэк DARVAZA «Ascending Into Perdition»
-
Розовые фламинго: TROLLFEST собрались представлять норвежскую сцену на «Евровидении» с какой-то (розовой) дичью
-
Мощные думерши. Смотрим новый клип женской death-doom команды KONVENT
-
Kirk Hammett выпускает саундтрековый сольный альбом (с приветом Морриконе)
-
Нужна помощь! Сбор средств на лечение экс-гитариста W.A.S.P. Chris Holmes от рака
-
Arjen Lucassen выпускает новый альбом STAR ONE «Revel In Time»
-
Беларуский альбом месяца: KRVVLA «X»
-
Стоит послушать: FIT FOR AN AUTOPSY «Oh What The Future Holds»
-
Телезвезда Говард Стерн о смерти Meat Loaf: «Беднягу засосал какой-то дикий сраный культ. Он поверил, и сейчас мертв!»
Комментарии
- Тварь: как был 2й эшелон — так второй эшелон и остался.
- zzz: https://meduza.io/shapito/2022 /02/15/novozelandskaya-politsi ya-pustila-v-hod-protiv-pro…
- Славян: очень много блэка на сайте где металкор дедкор и тд
- Наугад: …там только Чиччолины не хватает. Смотреть тяжко, слушать тоже.
- Граф де Билл: Люблю такое! Старый, но небесполезный! (с)
- zzz: Бассистом бассиста может называть только другой бассист. Это политкорректно. Для всех остальных есть термин…
- Пися: хуй знает, но в этом проекте столько серьёзных лиц. тобишь, кх вряд ли главный человек тут. вотэвэ, выйдет…
- atr: Казалось, что она итальянка. Ну, как Nanowar и типа такого. Ан нет, чопорная девица.
- Дед Аким: Новинки AMORPHIS новый клип выпустили, но его уже Ad Noctum загрузил, опередил Первые два клипа от…
- zzz: Катька живая еще оказывается
- Anastasiya: R.I.P. Roman Kostrzewski из KAT.
- Fred Guitarist: Сколько песен Кирк Хэммет сочинил для Металлики?
- Ad Noctum: AMORPHIS — Northwards (OFFICIAL 3D ART VIDEO) https://www.youtube.com/watch? v=vwyrppDEcYM
Добавить комментарий