absent in body
02.02.2022

Приготовьтесь, будет мрачно. Суперпроект ABSENT IN BODY от участников NEUROSIS, AMENRA и Игора Кавалера

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В принципе, чего именно ожидать от коллектива, в котором заявлены участники AMENRA Mathieu Vandekerckhove (гитара), Colin H. Van Eeckhout (бас, вокал), а также Scott Kelly (гитара, вокал) из NEUROSIS, чуешь уже на уровне перечисления имен основных банд. Приведите в коллекцию Igor Cavalera — и получите… ну конечно, лучезарный пауэр-метал про принцесс и драконов!

То есть нечто противоположное. Новый суперпроект именован ABSENT IN BODY — и в конце марта он намерен издать на Relapse Records дебютный альбом Plague God. Первый, свежепрезентованный сингл называется «The Acres/The Ache», и если у вас сейчас, например, хорошее лучезарное настроение, то настал момент его исправить на минус.

Igor: «Было круто посотрудичать с такими прогрессивными умами, как Colin, Mathieu и Scott. Получившаяся в результате музыка интенсивна и медленно-брутальна, прям как времена, в которые мы живем».

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1 comment

  • Алексей написал(а):

    Прям реально саундтрэк к 21-му веку… Очень круто, жирно и весьма ожидаемо… в смысле с нетерпением жду альбом)

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