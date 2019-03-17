Четыре из девяти. На подходе альбом супергруппы VLTIMAS «Something Wicked Marches In»

Полгода назад я рассказывала о супергруппе VLTIMAS, которую создал Rune «Blasphemer» Eriksen, заманив в проектные сети Flo Monier и David Vincent. Дебютник под названием Something Wicked Marches In появится в конце марта, но прямо сейчас есть возможность послушать четыре из девяти песен и попытаться понять, чего стоила «бласфемерская» овчинка.

«На мой взгляд, на роль сингла подходит каждая песня на этом альбоме», — говорит Руне, которому, по всей видимости, мало творческой самореализации в AURA NOIR и EARTH ELECTRIC — португальском прогрессив-рок проекте, где он играет на гитаре и поет (!) со своей эффектной супругой Кармен. По словам музыканта, «взаимопонимание, схожее видение и драйв — все соединилось в VLTIMAS ради высшей цели», и… нет повода ему не поверить.