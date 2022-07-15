dieth band
15.07.2022

Еще одна (на этот раз тяжелая и… польская) группа от David Ellefson: DIETH

Новинки и новости

Коллектив со странным названием DIETH (все тут же подумали про диету) — свежий проект с участием David Ellefson, который, послушав новую тему MEGADETH, наверняка решил заполнить собой все эфиры. Чтобы не забывали. Коллектив считается польским, базируется в Гданьске, по месту обитания барабанщика Michal Lysejko (ex-DECAPITATED); на гитаре/вокале в нем значится швед Guilherme Miranda из развалившихся по понятным причинам ENTOMBED A.D.

Материал обещают довольно жесткий (не зря в составе два дэзера), но при этом, цитирую пресс-релиз, «креативный», а видео на первый сингл «In The Hall Of The Hanging Serpents» уже доступно для просмотра и придирчивой оценки.

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    Годно. Не ожидал. Эллефсон молодец!
    Кстати, он в прошлом году в хорроре снялся — Dwellers. Вполне годный мокк.
    Жаль роль у него там короткая(

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  • insane_clown написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Годно. Не ожидал. Эллефсон молодец!
    Кстати, он в прошлом году в хорроре снялся. Жаль роль у него там короткая(

    немного исправил ваше сообщение для пикантности.

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