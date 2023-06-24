Неожиданный суперпроект: LIVING GATE от парней из OATHBREAKER, YOB, AMENRA, OATHBREAKER, CHURCH OF RA

Пока все с живым интересом наблюдают новости из России, предлагаю подходящий саундтрек и видеоряд: новый проект LIVING GATE, созданный бельгийскими ребятами Wim Sreppoc (CROUCH, WIEGEDOOD, OATHBREAKER; барабаны), Lennart Bossu (AMENRA, OATHBREAKER, CHURCH OF RA; гитары), Levy Seynaeve (CROUCH, WIEGEDOOD, CHURCH OF RA, ex-AMENRA; гитары, вокал) и американцем из YOB Aaron Rieseberg (бас-гитара). Казалось бы, что могут играть все эти замечательные люди? Не угадали.

Трек LIVING GATE «Internal Decomposition», последовавший за не наделавшим в 2020 году большого ажиотажа миником Deathlust — это вполне себе дэзняк, грязный, жирный, кровавый, заляпанный желудочным соком и… душевный. Ждем продолжения.

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