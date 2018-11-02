Зло крадется. Супергруппа VLTIMAS от создателей MORBID ANGEL, MAYHEM и CRYPTOPSY

И если я немного приврала насчет «создателей», то лишь немного: имена David Vincent, Rune «Blasphemer» Eriksen и Flo Monier говорят приличному металману о многом. Поэтому есть смысл запомнить еще одно слово: VLTIMAS — благо, судя по анонсам на фб этого суперпроекта, увидим и услышим его мы не на одном фестивале 2019. В начале года также планируется дебютный альбом — пока же нам вбросили лишь минимальный тизер с заголовком «Something wicked marches in…» То бишь Зло кродеться крадется.

суперпроекты Vltimas David Vincent

«Кажется, прошли сотни лет с тех пор, как я занимался подобными музыкальными делами, — комментирует Бласфемер, — однако же вот, мы снова приплываем к тем берегам. Последний год выдался напряженным: многоступенчатое планирование, тяжелая работа, множество переездов и личных жертв. Со стороны каждого из нас троих. Тем не менее, совместными усилиями чудище вызвано к жизни, и я совершенно уверен в полученном результате».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Heckfy 03.11.2018 в 01:20

    Вот только зря они ковбоя этого корсетного Винсента позвали. Просрал он все свои активы уже.

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  2. Зеля 03.11.2018 в 01:22

    Ну не знаю, харизматичный фронтмен же всё равно.

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  3. Heckfy 03.11.2018 в 01:29

    Зеля написал(а):
    Ну не знаю, харизматичный фронтмен же всё равно.

    Был когда то…

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