I Am The Night band
26.04.2022

Блэк-метал «как из 90-х» от финской супергруппы I AM THE NIGHT

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«Группа I AM THE NIGHT играет блэк в классических традициях 90-х, когда в звучании доминировали гитарные «стены» и синтезаторы. Как если бы эта группа собралась 20 лет назад и до сих пор продолжала гнуть свою линию. И как блэк-метал был лично со мной на протяжении долгих лет, начиная с тинейджерского возраста. In The Nightside Eclipse, Storm Of The Light’s Bane и De Mysteriis Dom Sathanas открыли для меня двери на Темную сторону, и это слышно в нашем материале», — представил новый коллектив гитарист/клавишник Markus Vanhala, также играющий в OMNIUM GATHERUM и INSOMNUIM.

Помимо него в банде задействованы нынешний драммер PARADISE LOST Waltteri Väyrynen, экс-басист OMNIUM GATHERUM Janne Markkanen, вокалист HORIZON IGNITED Okko Solantera. В начале мая у них выходит дебютник While The Gods Are Sleeping, ну а по звуку… все вроде сказали! «Императорский» фан-клуб, ваш выход!

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1 comment

  • Другой Александр написал(а):

    Хороший блэк. Неориганальный нифига, но цепляет.
    Satanic Warmaster новый сингл 30-го будет ещё.

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