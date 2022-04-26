Блэк-метал «как из 90-х» от финской супергруппы I AM THE NIGHT

Блэк-метал «как из 90-х» от финской супергруппы I AM THE NIGHTНовинки и новости
«Группа I AM THE NIGHT играет блэк в классических традициях 90-х, когда в звучании доминировали гитарные «стены» и синтезаторы. Как если бы эта группа собралась 20 лет назад и до сих пор продолжала гнуть свою линию. И как блэк-метал был лично со мной на протяжении долгих лет, начиная с тинейджерского возраста. In The Nightside Eclipse, Storm Of The Light’s Bane и De Mysteriis Dom Sathanas открыли для меня двери на Темную сторону, и это слышно в нашем материале», — представил новый коллектив гитарист/клавишник Markus Vanhala, также играющий в OMNIUM GATHERUM и INSOMNUIM.
Помимо него в банде задействованы нынешний драммер PARADISE LOST Waltteri Väyrynen, экс-басист OMNIUM GATHERUM Janne Markkanen, вокалист HORIZON IGNITED Okko Solantera. В начале мая у них выходит дебютник While The Gods Are Sleeping, ну а по звуку… все вроде сказали! «Императорский» фан-клуб, ваш выход!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 206
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Хороший блэк. Неориганальный нифига, но цепляет.
Satanic Warmaster новый сингл 30-го будет ещё.